Archeologové našli na budoucí trase D7 u Slaného hroby i stovky předmětů

Nejbližší prezentace výsledků průzkumu veřejnosti chystají na 8. listopadu ve Vinařství Kvíc, informovala Nikola Jandová z Archeologického centra Olomouc.
Pracovníci se podíleli na záchranném výzkumu spolu s dalšími společnostmi. Na starosti měli téměř sedmikilometrový úsek mezi Knovízí a Slaným. "Na našem úseku jsme zachytili osídlení od neolitu až po novověk. Celkem jsme identifikovali 467 archeologických situací, včetně 15 hrobů," řekla archeoložka Michaela Bartoš Dvořáková.
Například u Slaného archeologové odkryli hrob mladé ženy včetně bronzových šperků. "Součástí pohřební výbavy byla dvojice náramků a nánožníků s pečetítkovitými konci, dva bronzové kroužky a spona duchcovského typu s volnou patkou," popsala soubor artefaktů archeoložka Markéta Zahnašová, která se aktuálně věnuje jejich odbornému zpracování.
Zjišťuje mimo jiné to, zda se žena narodila přímo na Slánsku. Na její kostře jsou podle archeologů patrné známky metabolického onemocnění, konkrétně projevy nedostatku železa. Hrob podle předběžného odhadu pochází z období 4. století před naším letopočtem.
Archeologové odkryli také pět hrobů, které patří ke kultuře se šňůrovou keramikou, mezi nimi i dva dětské hroby. V obci Kvíz nalezli keramickou nádobu s trny uvnitř z konce doby bronzové. Výsledky chemické analýzy prokázaly stopy tuku a vosku na okrajích nádoby. "Pracujeme s několika teoriemi, například že nádoba mohla sloužit ke kvašení potravin. Další rozbory pomůžou odhalit původní využití nádoby," doplnila Bartoš Dvořáková.