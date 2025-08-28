Kultura

Archeologové našli na budoucí trase D7 u Slaného hroby i stovky předmětů

ČTK ČTK
před 21 hodinami
Archeologové našli přes 400 objektů včetně hrobů na budoucí trase dálnice D7 u Slaného, nyní dokončují práce v terénu. Naleziště potvrdilo, že v oblasti působily po tisíce let různé kultury. Nálezy archeologové zpracují v laboratořích v Olomouci.
ilustrační foto.
ilustrační foto. | Foto: Jakub Plíhal

Nejbližší prezentace výsledků průzkumu veřejnosti chystají na 8. listopadu ve Vinařství Kvíc, informovala Nikola Jandová z Archeologického centra Olomouc.

Pracovníci se podíleli na záchranném výzkumu spolu s dalšími společnostmi. Na starosti měli téměř sedmikilometrový úsek mezi Knovízí a Slaným. "Na našem úseku jsme zachytili osídlení od neolitu až po novověk. Celkem jsme identifikovali 467 archeologických situací, včetně 15 hrobů," řekla archeoložka Michaela Bartoš Dvořáková.

Například u Slaného archeologové odkryli hrob mladé ženy včetně bronzových šperků. "Součástí pohřební výbavy byla dvojice náramků a nánožníků s pečetítkovitými konci, dva bronzové kroužky a spona duchcovského typu s volnou patkou," popsala soubor artefaktů archeoložka Markéta Zahnašová, která se aktuálně věnuje jejich odbornému zpracování.

Související

Horské boudy s pasoucím se dobytkem. Archeologové odkrývají zaniklý svět Krkonoš

Krkonoše Dolní Dvůr Strážné

Zjišťuje mimo jiné to, zda se žena narodila přímo na Slánsku. Na její kostře jsou podle archeologů patrné známky metabolického onemocnění, konkrétně projevy nedostatku železa. Hrob podle předběžného odhadu pochází z období 4. století před naším letopočtem.

Archeologové odkryli také pět hrobů, které patří ke kultuře se šňůrovou keramikou, mezi nimi i dva dětské hroby. V obci Kvíz nalezli keramickou nádobu s trny uvnitř z konce doby bronzové. Výsledky chemické analýzy prokázaly stopy tuku a vosku na okrajích nádoby. "Pracujeme s několika teoriemi, například že nádoba mohla sloužit ke kvašení potravin. Další rozbory pomůžou odhalit původní využití nádoby," doplnila Bartoš Dvořáková.

 
Mohlo by vás zajímat

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled

Bosenské muzeum daruje Gaze peníze z výstavy židovské knihy, čelí za to kritice

Bosenské muzeum daruje Gaze peníze z výstavy židovské knihy, čelí za to kritice

Film o Nohavicovi jako pomníček. Řekl ale více o spolupráci s StB i ceně od Putina

Film o Nohavicovi jako pomníček. Řekl ale více o spolupráci s StB i ceně od Putina
kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah archeologie vykopávky nález objev dálnice výstavba dálnice D7

Právě se děje

před 15 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 27 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 52 minutami
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
před 1 hodinou
Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Slavný Portugalec neustál neúspěch v kvalifikaci Ligy mistrů a po středečním vyřazení s Benficou Lisabon ho vedení klubu odvolalo.
před 1 hodinou
Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Jsou filmy, výstavy, koncerty či divadelní hry, které stojí za to vidět. Nabízíme výběr těch, které by příští týden neměly uniknout vaší pozornosti.
Další zprávy