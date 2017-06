Arcade Fire lákají na novou desku písní, která zní jako Dancing Queen od skupiny ABBA

před 25 minutami

Na španělském festivalu Primavera se první červnový den nečekaně prodával zbrusu nový singl kanadské indierockové kapely Arcade Fire Everything Now. Písnička fanoušky překvapila: zní totiž, jako by vypadla z repertoáru švédské skupiny ABBA. Hit Dancing Queen, stejně jako pro Arcade Fire velmi nezvyklý zvuk Panovy flétny, v něm nepřeslechl asi nikdo. Píseň o tom, že všechno chceme mít hned, budou součástí pátého alba. Klip se natáčel v kalifornském Death Valley. Kapela se po vystoupení na Primaveře chystá na evropské a následně americké turné Infinite Content. Česká republika na seznamu ještě nikdy nebyla a není ani tentokrát.

