„Ani k stáru nemám o životě páru." Jubilant Svěrák dostal báseň a kalhotky. Přál mu i prezident

Čerstvě devadesátiletý herec, scenárista a spisovatel Zdeněk Svěrák vzkázal ze své dnešní narozeninové oslavy lidem, že humor je vzácný dar. Jen s jeho pomocí lze podle něj čestně vést předem prohrané bitvy.
Mezi desítkami gratulantů na slavnostním večeru v Divadle Járy Cimrmana byli nejen umělci spjatí se Svěrákovou filmovou a divadelní tvorbou, ale také prezident Petr Pavel. Živý přenos pak vedle posluchačů Českého rozhlasu sledovali i návštěvníci 180 českých kin.
„Já mám slušnou fantazii, někdy i neslušnou. Ale pořád mě překvapují věci, které jsem nečekal. Některé jsou pěkné a některé hrubě nepěkné,“ řekl Svěrák poté, co si v úvodu zazpíval s dětským sborem, že „ani k stáru nemá o životě páru“ - tedy svou ústřední píseň z filmu Vratné lahve. Mezi pěknými věcmi jmenoval, že může v 90 letech nadále stát na divadelních prknech, mezi nepěknými pak to, že se vedou války a že světu vládnou psychopati.
Prezident Pavel řekl dojatému oslavenci v narážce na cimrmanovskou hru Dobytí severního pólu, že pro muže není hanbou uronit kroupu. „Vy máte tolik starostí. Rus. Turek. A ještě si najdete čas na mě!“ opáčil Svěrák.
Oskarovou sošku poničil kocour
Mezi dárky, které jubilant dostal, byla nejen stříbrná pamětní medaile od členů jeho souboru, ale také poukaz na doživotní konzumaci v divadelním baru, báseň od kolegy Miloně Čepelky nebo dámské kalhotky. Ty připomněly Svěrákovu milostnou scénu s učitelkou ve filmu Vesničko má středisková. Oslavencův syn, režisér Jan, pak otci - prý poprvé po 30 letech - zapůjčil sošku Oscara, kterou získali za film Kolja. Vysvětlil přitom, že pozlacená cena americké filmové akademie je zprohýbaná, protože ji dvakrát poničil jeho kocour.
Při oslavě zazněla i nahrávka hlasu zesnulého Ladislava Smoljaka, Svěrákova dlouholetého souputníka. „Ve dvojici se líp dělá legrace, protože parťák je publikem. A když se publikum zasměje, máte jistotu, že je to dobrý vtip,“ uvedl k tvorbě v tandemu Svěrák. V publiku seděl další spolupracovník Jaroslav Uhlíř, s nímž Svěrák vytvořil řadu zlidovělých písní. Dort jubilantovi předala jeho trojnásobná filmová manželka Daniela Kolářová, která si ke gratulaci vypůjčila výrok Svěrákovy skutečné ženy Boženy: „To se ti to píše, když máš mě.“
„Jestli jsem na něco pyšnej, tak je to Paraple,“ zhodnotil oslavenec svou celoživotní práci. Právě Centrum Paraple, které Svěrák založil a které pomáhá lidem po úrazu míchy, dostane většinu výtěžku z dnešního večera.
