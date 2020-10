Novou generální ředitelkou Národní galerie v Praze bude Alicja Knastová

Alicja Knastová z Polska bude novou generální ředitelkou Národní galerie v Praze. Jméno vítěze výběrového řízení v úterý oznámil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Ve finále byli ještě ředitel galerie Plato Ostrava Marek Pokorný a Jiří Fajt, který už galerii pět let vedl.

"To, co představila paní Knastová, mi dnes pro Národní galerii připadá úplně zásadní. Neustále zdůrazňuje, že je třeba se zbavovat rutiny, dostat do muzeí a galerií lidi, kteří tam ještě dnes mají daleko, a oslovit mladé, což dokázala úspěšnými akcemi v Polsku. Především dokázala vybudovat v Katovicích Slezské muzeum a zvýšit jeho návštěvnost více než desetkrát. Také získala ocenění od Metropolitního muzea v New Yorku a Asociace muzeí v Nizozemí," vypočítal ministr Zaorálek.

Bývalá ředitelka Slezského muzea v Katovicích Knastová nastoupí 1. ledna 2021 s mandátem na šest let. "Doba pandemie je velni obtížná, bude důležité zabývat se přístupností sbírek a zároveň tím, aby mladí lidé, kteří se narodili v éře internetu, chodili do galerií. Právě tito lidé budou za nějakých dvacet let rozhodovat o tom, zdali se tento segment kultury bude rozvíjet," říká Knastová.

Přesun do Prahy spolu s rodinou plánuje od ledna. "Bude tomu předcházet proces předávání, který je v kulturních institucích velmi důležitý. Co se týče jazyka, zatím nemám odvahu na to, abych odpovídala v češtině, ale v češtině si třeba čtu a věřím, že budu schopna brzy komunikovat," dodala.

Kvůli náhlému loňskému odvolání ředitele Národní galerie v Praze (NGP) Fajta měla galerie rok a půl dočasné vedení. Loni v dubnu Fajta spolu s ředitelem Muzea umění Olomouc Michalem Soukupem zbavil funkce tehdejší ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Oba odvolal s odkazem na údajná hospodářská pochybení a podal na ně trestní oznámení.

Policie později obě trestní oznámení odložila a Česká republika se Fajtovi za odvolání z funkce ředitele omluvila. Staněk po odvolání Fajta pověřil vedením Národní galerie ekonoma Ivana Morávka a vypsal výběrové řízení na Fajtova nástupce.

Nový ministr Zaorálek po svém nástupu na ministerstvo kultury zrušil konkurz vyhlášený Staňkem, z vedení galerie odvolal Morávka a řízením galerie pověřil Anne-Marii Nedomu, manželku ředitele Galerie Rudolfinum Petra Nedomy. V dubnu pak vyhlásil výběrové řízení.

V srpnu kandidáti prošli výběrovým řízením, při němž se zjišťuje třeba jejich jednání v různých modelových situacích, zkouší se práce v týmu nebo se skládají psychodiagnostické testy. Mezitím jejich koncepce, které předkládali komisi, ministerstvo kultury poslalo několika osloveným zahraničním expertům z vídeňské Albertiny či Metropolitního muzea v New Yorku.

Muzeoložka a muzikoložka Alicja Knastová vystudovala Univerzitu Adama Mickiewicze v Poznani, v současné době dokončuje doktorát na London Metropolitan University - School of Art, Architecture and Design. Řídila nebo spolupracovala na více než stovce výstav. V současné době pracuje mimo jiné jako konzultantka pro Muzeum polské historie nebo Muzeum velkopolského povstání.

Video: Stát mě odstřelil kulometem, bylo to na objednávku Zemana, říká Fajt