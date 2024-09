Do Brna poprvé přijel Al Di Meola, kytarista se vrátil k jazzrockové fúzi

Jeden z nejuznávanějších světových kytaristů, Američan Al Di Meola, v úterý zahájil podzimní část brněnského JazzFestu. V rámci turné nazvaného The Electric Years se vrátil do období, kdy se věnoval hlavně jazzrockové fúzi a elektrické kytaře. Ve druhé polovině večera však hrál i na akustickou kytaru.

"Smyslem turné je vrátit se k raným nahrávkám z poloviny 70. let," vysvětlil sedmdesátiletý Al Di Meola, který v Brně vystoupil poprvé. Bilanční charakter koncertu podtrhly fotky z pódií i rodinného alba, promítané ve smyčce za hudebníky.

Di Meola hrál v doprovodu baskytary, kláves, bicích a perkusí. Zazněla hudba z rozpětí 50 let, od skladby Beyond the Seventh Galaxy z repertoáru jazzové superskupiny 70. let Return to Forever po materiál z letošního alba Twentyfour. Naslouchalo plné Sono Centrum.

"Al Di Meola je hráč s udivující technikou, ale také průkopník jazzových fúzí s rockem a flamenkem," uvedl umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. Podle něj se muzikantovi podařilo spojit jazz s hudebními prvky Středomoří a Latinské Ameriky. "V tomto smyslu vykonal v kytarovém jazzu podobné dílo jako Carlos Santana v kytarovém rocku," srovnává Spilka.

Američan s italskými kořeny, jenž několikrát vyhrál anketu časopisu Guitar Player v kategorii pro nejlepšího jazzového kytaristu, je mimořádně produktivní, jen sólových alb vydal okolo tří desítek.

Absolvent prestižní bostonské hudební školy Berklee College of Music v 70. letech hrával v kapele Return to Forever, se kterou také získal cenu Grammy. Poté spolupracoval s mnoha jazzovými i rockovými hudebníky včetně českého klávesisty Jana Hammera. Zkoušel různé žánry, včetně elektronické hudby. S dalšími kytarovými hvězdami, Johnem McLaughlinem a Pacem de Lucíou, v roce 1981 nahrál slavnou akustickou desku Friday Night in San Francisco.

Podzimní část brněnského JazzFestu bude pokračovat 29. září na stejném místě oslavou 100 let brněnského studia Českého rozhlasu. Vystoupí americký trumpetista Randy Brecker za doprovodu Rozhlasového big bandu Gustava Broma. Závěr podzimního bloku nakonec neobstará americký saxofonista Kamasi Washington, který ze zdravotních důvodů odložil turné a zahraje v Brně až 18. března 2025.

Video: Proč se Tata Bojs vyhýbají politickým tématům (3. 9. 2024)