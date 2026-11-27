V neděli 29. listopadu začne na obrazovkách České televize (ČT) 36. ročník adventních koncertů. Veřejná sbírka opět propojí sváteční hudbu v historických kulisách s pomocí neziskovým organizacím. První adventní koncert se uskuteční v Tereziánském sále Břevnovského kláštera v Praze. Večery diváky provedou moderátoři Ester Janečková a Petr Hradil.
Za dobu své existence rozdělily Adventní koncerty ČT mezi 140 neziskových organizací více než 360 milionů korun. Loňský ročník se navíc s vybranou částkou 36,9 milionu korun stal nejúspěšnějším v historii. Letos přinesou přímé přenosy i dvě místní premiéry.
"V letošním ročníku zavedeme diváky na dvě místa, ze kterých budeme vysílat poprvé. Moc se těším na druhý koncert z monumentálního gotického chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Třetí koncert pak odvysíláme z komorního kostela Povýšení sv. Kříže v Rožmitále pod Třemšínem, kde před 230 lety poprvé zazněla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby," uvedla šéfdramaturgyně pořadu Jana Škopková.
První adventní koncert se 29. listopadu uskuteční v Tereziánském sále Břevnovského kláštera v Praze a jeho patronkou je moderátorka Tereza Kručinská. Výtěžek pomůže pražské organizaci Malyna Via. Během večera vystoupí Martinů Voices a Lukáš Vasilek, Tereza Černochová, Matěj Ruppert a Ondřej Brousek, Viktor Stocker a Pavol Praženica, Josef Špaček a Česká studentská filharmonie, Trio Incendio a Mimosa Quartet.
Druhý adventní koncert bude 6. prosince hostit chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, patronem večera je geograf a vědecký redaktor Vladimír Piskala. Sbírka podpoří Kolpingovo dílo ČR ze Žďáru nad Sázavou. O hudební doprovod se postarají Čechomor, Jan Martiník a Petr Čech, Petr Tomeček a smyčcové kvinteto, Belfiato Quintet, český chlapecký sbor Boni pueri, STRO.MY Ensemble a Jiří Trtík.
Třetí adventní koncert se 13. prosince uskuteční v kostele Povýšení sv. Kříže v Rožmitále pod Třemšínem, kde se role patronky ujme moderátorka Iveta Toušlová. Vybrané prostředky poputují pacovskému Centru LADA. Divákům se představí Lada Bočková, Ahmad Hedar a Maria Ensemble, Hubert Hoyer, Václav Hudeček a Jiří Vodička, Prague Cello Quartet a DEFbrass.
Závěrečný adventní koncert rozezní 20. prosince baziliku Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově pod patronátem Františka Kinského. Výnos podpoří organizaci Vlaštovka. Vystoupí Jitka Čvančarová, Blue Cimbal, Eterea Trio a hosté, Talichovo kvarteto a Ľubomír Gašpar, Vesna, dětský pěvecký sbor Radost Praha, Clarami Quartet a Anna Moriová.
Přímé přenosy Adventních koncertů ČT vysílá ČT1 každou adventní neděli. Diváci mohou vybrané organizace podpořit zasláním dárcovské SMS, převodem či platbou QR kódem na transparentní účet nebo prostřednictvím call centra během vysílání.
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