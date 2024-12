"Má obrovské charisma." Česko bude v Eurovizi reprezentovat poslední vítěz SuperStar

Českým reprezentantem na příštím ročníku hudební soutěže Eurovize se stane původem slovenský zpěvák a tanečník Adam Pavlovčin, známý pod pseudonymem ADONXS. Devětadvacetiletý poslední vítěz Česko Slovenské SuperStar z roku 2021 a pětinásobný mistr Slovenska v tanečních disciplínách se zúčastní klání ve švýcarské Basileji. Ve středu dopoledne o tom informovala Česká televize.

"Jsem opravdu šťastný, účast na Eurovizi byla vždy mým velkým snem. Zároveň ale cítím velkou odpovědnost reprezentovat zemi, která má v soutěži obrovskou historii a která je mým domovem," říká rodák ze slovenské Myjavy, jenž se přestěhoval za kariérou nejprve do Londýna a posléze do Prahy, kde žije už několik let.

Poslední rok se podle svých slov soustředil hlavně na tvorbu nových skladeb už s ambicí prorazit také v Eurovizi. "Přihlásil jsem se s několika možnostmi a mám radost, že jedna z nich byla nakonec úspěšná a právě ta vítězná. Nemůžu se dočkat, až vám budu moci skladbu představit," vzkazuje. Vítěznou píseň představí na jaře 2025, podle mluvčího televize je "nekompromisní, drzá, místy až filmová a s prostorem pro tanec".

Českého kandidáta vybrala nejdříve zahraniční desetičlenná porota. Následoval kvantitativní výzkum s více než 900 respondenty ze tří cizích zemí. "Pro ověření výsledku hlasování jsme provedli ještě další výzkum prostřednictvím focus group. A ADONXS byl ve všech ohledech jasným vítězem," říká dramaturg Michal Utíkal, který je vedoucím komunikace pro české zastoupení v Eurovizi. Televize tento postup zvolila poprvé.

Pavlovčin "disponuje nezpochybnitelnými kvalitami nejen ve zpěvu. Má obrovské charisma, estetický cit a velkou zkušenost s živým vystupováním na pódiu. Myslím, že přináší vše, co je k úspěchu v Eurovizi potřeba," věří Utíkal.

Od mládí Adam Pavlovčin vystupoval se slovenskými tanečními skupinami, pětkrát vyhrál mistrovství Slovenska v disciplínách IDO. Vystudoval skladbu na Britském a irském institutu moderní hudby v Londýně, načež se přestěhoval do Prahy a zahájil sólovou dráhu. V roce 2022 získal cenu pro zpěváka roku a objev roku od stanice Evropa 2. Také byl zařazen na seznam Forbes 30 pod 30 a vydal debutové album Age of Adonxs.

