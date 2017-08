26. 7. 2017

Dva velké tuzemské festivaly - Rock for People a Colours of Ostrava - jsou za námi, teď nás čekají už jen ty žánrové (Brutal Assault, Hip Hop Kemp) či menší akce (Beseda u Bigbítu). K nabídce koncertních zážitků se ale ve zbytku prázdnin přidávají i pražské kluby. Hudební fanoušci tak určitě v srpnu na suchu nebudou. Tady jsou naše tipy, na co zajít.

