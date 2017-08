27. 7. 2017

Na začátku srpna půjde do kin vítěz letošního karlovarského festivalu, lyrický snímek Křižáček Václava Kadrnky. V polovině srpna pak bude mít premiéru dlouho očekávaný film rodinného tandemu Zdeněk Svěrák - Jan Svěrák Po strništi bos. Přinášíme přehled toho nejočekávanějšího, co se až do podzimu v tuzemských kinech chystá.

