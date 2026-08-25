Generace teenagerů učilo líbat, bez ostychu odpovídalo na nejintimnější dotazy a z dětských pokojů dělalo svatyně popových idolů. Legendární Bravo slaví sedmdesát let od chvíle, kdy poprvé dorazilo na novinové stánky. Původně magazín o filmu a televizi se rychle proměnil v celoevropský fenomén, který se za socialismu tajně vozil přes hranice a v devadesátých letech definoval dospívání v Česku.
Když 26. srpna 1956 vyšlo v Mnichově první číslo německého časopisu Bravo v nákladu 64 tisíc výtisků, neslo podtitul „časopis pro film a televizi“. Zásadní obrat přišel v šedesátých letech, kdy redakce zareagovala na nástup rock'n'rollu a populární hudby. Bravo vsadilo na hudební scénu a vytvořilo formát zacílený přímo na dospívající publikum.
Plakáty v životní velikosti i fotoromány
Titul si získal obrovskou popularitu řadou redakčních prvků, které konkurence postupně přejímala. Mezi ně patřily skládací plakáty interpretů v životní velikosti, archy samolepek, autogramy či čtenářské ankety popularity OTTO, ve kterých o oceněných umělcích hlasovali sami čtenáři.
Nedílnou součástí časopisu se staly také barevné fotoromány – inscenované příběhy zachycující vztahy, konflikty a každodenní situace dospívajících.
Dr. Sommer a sexuální osvěta bez tabu
Výraznou stopu zanechala v historii časopisu intimní poradna. Zásadní posun přineslo angažování lékaře a psychoterapeuta Martina Goldsteina, který pod pseudonymem Dr. Jochen Sommer odpovídal na dotazy mladých čtenářů v letech 1969 až 1984.
V době, kdy se o sexualitě na veřejnosti i ve školách mluvilo jen zřídka, vsadil Goldstein na věcnost a otevřenost. Odmítal moralizování a vsadil na srozumitelné informace a ujištění, že tělesné i citové proměny během dospívání jsou zcela přirozené. Z rubriky se stal průkopnický formát sexuální osvěty, který se zařadil k hlavním pilířům značky.
Totéž platí i pro českou mutaci časopisu, nejčtenější rubrika Láska, sex a něžnosti (později Láska, sex a trápení) byla ve zdejším prostředí na pomezí 90. a nultých let byla plná banálních dotazů ohledně sexu a vztahů. Na druhou stranu byla něčím průkopnickým. Podobná se totiž v časopisech pro mládež v takto liberální podobě dříve neobjevovala.
Od pašovaného zboží k české mánii s Esem
Politickým tématům se redakce vyhýbala. Přesto mělo Bravo vliv i za hranicemi Německa. V zemích východního bloku včetně Československa patřilo západní vydání k vyhledávanému zboží, které se do země dostávalo neoficiálními cestami přes hranice a sloužilo mladým čtenářům jako vzácný zdroj informací o západní hudební scéně.
Československá verze začala vycházet po pádu komunistického režimu – první číslo vyšlo 26. října 1991. Během devadesátých let se tuzemské „Bravíčko“ zařadilo mezi nejčtenější časopisy pro mládež na trhu a vytvořilo silnou symbiózu s televizní hitparádou Eso moderovanou Terezou Pergnerovou. Pro tehdejší generaci teenagerů představovalo porevoluční Bravo otevřený a barevný svět, který s nimi poprvé mluvil jejich vlastním jazykem a bez poučování ze strany dospělých.
Čtenářská anketa Bravo OTTO se stala sledovaným oceněním i na tuzemské scéně. V devadesátých letech v ní bodovala chlapecká skupina Lunetic, v nultých letech pak anketu ovládla zpěvačka Ewa Farna. Ta v rozhovorech opakovaně vzpomínala, jak na časopisu vyrůstala, tajně četla poradnu doktora Sommera a lepila si plakáty po pokoji, než se o pár let později sama proměnila v pravidelnou tvář titulních stran.
S rozvojem internetu a digitálních médií zájem o tištěné tituly pro náctileté postupně klesal. Vydávání české mutace skončilo v roce 2015. V Německu titul vychází i nadále, v současnosti jako měsíčník.
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Zdroj: ČTK
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