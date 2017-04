Konec plastových lahví? Studenti vymysleli revoluční obal, vodu půjde rozkousnout

před 47 minutami

Firma vyrábí jedlé bubliny s vodou | Video: Ooho! | 00:29

Tady máte doušek vody a kousněte. Tak nějak by v budoucnu mohli radit běžcům na občerstvovací stanici během maratonu. Britský start-up Skipping Rocks Lab totiž vyvinul plně kompostovatelný a poživatelný obal na tekutiny. Po letech vývoje a testování by se měl dostat i do prodeje.

Člověk by podle řady studií měl denně vypít alespoň dva a půl litru tekutiny. Často přitom pijeme z plastových lahví, bojovat s narůstajícím odpadem z PET obalů se proto rozhodli i tři londýnští studenti a v roce 2014 vyvinuli první prototyp plně rozložitelného zásobníku na vodu.

Malá želatinová kulička Ooho je nejen plně kompostovatelná, ale taky poživatelná. Po dvou letech testování se start-up Skipping Rocks Lab, jenž za revolučním balením vody stojí, chystá vstoupit na trh.

První prototyp lahve získal širokou podporu na internetu, a to i díky vtipnému videu, na němž náhodní kolemjdoucí kuličku s vodou zkoušejí. "Když kuličku lidé zkoušejí poprvé, chtějí ji sníst celou, protože je to součást zážitku," řekl serveru Fast Company Pierre Paslier, spoluzakladatel start-upu.

Obal jako slupka od ovoce

Balení Ooho je vytvořeno pomocí takzvané sférifikace, která se používá mimo jiné při výrobě falešného kaviáru nebo malých džusových kuliček přidávaných do známého nápoje Bubble tea.

Ponořením koule ledu do chloridu vápenatého a přidáním extraktu z hnědých řas vytvoří membránu držící tvar. Balení ve tvaru koule sice nemá samo o sobě žádnou příchuť, to se však dá změnit.

Paslier vysvětlil, že obal je stejný jako slupka od ovoce. "Snažíme se využívat příklady z přírody," řekl. Vnější vrstva je tak primárně určena k oloupání a kompostování, stejně jako slupka od banánu nebo pomeranče. Tato tenká vnější vrstva totiž udržuje čistou vnitřní vrstvu membrány. Ooho díky své technologii může být zpracována jednoduše domácím kompostérem, kde se rozloží během několika týdnů.

Kuličky se dají vyrobit během několika sekund

Autoři převratného vynálezu uvedli, že lidé měkkou kuličku vody, jež vypadá trochu jako medúza, v testech přijali kladně. Start-up cílí především na pojízdné kavárny a venkovní akce. "Festivaly, maratony, zkrátka místa, kde se pohybuje hodně lidí, kteří spotřebovávají balení vody během krátkého času, mají pro Ooho velký potenciál," přiblížil Paslier.

oohowater : Plastic-free hydration for the @virgin_sport morning workout #run

Miniaturní ekologické balíčky vody se však dají vytvářet nejen v laboratoři. Ooho se dá vyrobit i například přímo v kavárně nebo food trucku. Do budoucna by tak odpadla nutnost dovážet vodu autem z velkých vzdáleností.

"Proces, na kterém pracujeme, umožňuje vytvářet je přímo na místě, těsně před konzumací. Je to jako s kávovarem, jenž vyrobí kávu těsně předtím, než ji vypijete," popsal Paslier.

Vytvořit želatinovou kouli vody trvá několik sekund. Porce jsou malé, protože Ooho nemá víčko. "Jakmile do ní kousnete, musíte ji celou vypít. Přišli jsme na to, že ideální je jeden až několik doušků vody, v závislosti na užití," řekl Paslier. Na maratonech by jedna porce mohla mít 50 mililitrů, v řetězcích Starbucks i 150 mililitrů.

Tvůrci momentálně vybírají peníze v crowdfundingové kampani na vybavení a pro práci na vývoji dalšího produktu. "Hledáme další zdroje odpadků, které by mohly být nahrazeny přírodním materiálem," sdělil Paslier.

Autoři vynálezu věří, že pomůžou snížit odpad vytvořený jednorázovými plastovými lahvemi. Téměř třetina všech vyhozených lahví má totiž podle průzkumu půllitrovou či menší velikost.

autor: Magazín

