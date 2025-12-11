Kuchaři mají své michelinské hvězdy. Organizátoři se postarali o dechberoucí okamžik

Večer 11. prosince se Mariánské Lázně zbarvily do ikonické michelinské červené. Pod křišťály, v sále plném očekávání, provázeli první české udílení michelinských ocenění moderátoři Lukáš Hejlík a Jan Valenta z Taste of Prague. Ačkoliv událost neměla oficiální živý přenos, emoce večera se lavinovitě šířily sociálními sítěmi. Česká gastro scéna zažila historický milník a nervozita se dala krájet.
Po letech debat, lobování ze strany špiček české gastronomie i kritiky ohledně licenčního poplatku, nakonec CzechTourism podepsal smlouvu s Michelinem. Výsledkem byl první samostatný Michelin Guide Czech Republic – a tedy zcela nové rozdělení hvězd.
Napětí bylo obrovské. Každý talíř, který v posledních měsících v českých kuchyních dopadl na stůl, mohl rozhodnout o životní metě šéfkuchařů.
A večer v Mariánkách ukázal, že česká gastronomie už pevně patří mezi velikány a stálice té nejvyšší kulinární scény.
Překvapení i jasní favority
První velké překvapení přišlo s oznámením, že jednu hvězdu získá hned 8 restaurací na našem území - pro Česko obrovské číslo. Jako první si pro bílý rondon a ocenění přišli Oldřich Sahajdák a Marco Christov z La Degustation Bohême Bourgeoise.
Po nich se mohl zaradovat Radek Kašpárek z Fieldu. A zadostiučinění se podle milovníků jídla, kteří sledovali online přenos z akce, konečně dočkal Christian Chu z restaurace Levitate. Hned po něm si svůj nový oblíbený kousek oblečení mohl společně s oceněním převzít jeden z nejvýraznějších mladých talentů Otto Vašák za Essens.
„Je to hlavně zásluha mého týmu,“ řekl na pódiu dojatý Přemek Forejt, když přebíral výhru jako zástupce restaurace Entrée. A nutno dodat, že jeho umístění mnohé překvapilo. Ještě větší překvapení však přišlo krátce po porotci ze známé kuchařské show, když jednu hvězdu získal také Júlis Löffler ze zlínského podniku La Villa. „Opravdu jsem to nečekal. Vždyť jsme přijeli ze Zlína,“ vtipkoval. Osmičku výherců pak doplnili Matteo De Carli za Casa de Carli a Martin Štangl z karlínského Štanglu.
Radost vystřídal šok
I když lidé v sálu měli za oceněné kolegy radost, atmosféra se během chvíle dala krájet. Všem totiž došlo, že ocenění nezískal snad největší favorit soutěže - Jan Knedla z restaurace Pappilio.
Studenou sprchu však přerušila totální bomba ze strany pořadatelů.
Knedla byl totiž nakonec vyhlášen jako držitel dvou michelinských hvězd - pořadatelé si s ním tedy pěkně pohráli a on tak z nuly přešel rovnou na dvojku. Publikum povstalo a následoval dlouhý potlesk ve stoje, jaký se na české gastronomické scéně dosud neviděl. A Knedla, který chvíli jen zaraženě seděl, mohl slavit. Zaslouženě.
A nyní už probíhá pořádná party, kterou snad Mariánské lázně přežijí bez úhony.
Menší, ale cenné výhry
Z letošního michelinského večera si však odnesly ocenění i další výrazné tváře české kulinární scény. Výrazný moment představovalo udělení Michelin Green Star - ocenění hodnotící udržitelnost –a zelenou hvězdu letos získaly hned čtyři podniky: Leaf, Dvůr Perlová voda, Štangl a Sůl a Řepa. Každý z nich se stal příkladem toho, že špičková gastronomie může stát na citlivém přístupu k přírodě i komunitě, nikoliv jen na fine diningových efektech.
Ve znamení výjimečného talentu se nesla také další dvě individuální ocenění. Titul Sommelier roku 2025 si odnesl Zdeněk Oudes z pražské restaurace Marie B, a cena Young Chef Award putovala do rukou Khanha Tha z restaurace Taro.
Neméně pozornosti se dočkala i ceněná kategorie BIB Gourmand - tedy podniky nabízející skvělé jídlo za férovou cenu. Český seznam se totiž výrazně rozrostl – nyní čítá 18 restaurací, z toho 15 nově přidaných. K oblíbeným patří například U Kalendů, Výčep Korunní nebo Atelier Bistro.
Jak Michelin vznikl – a proč je tak důležitý
Michelinský průvodce, dnes považovaný za bibli všech gurmánů, spatřil světlo světa už v roce 1900. Bratři Michelinové tehdy vydali příručku pro motoristy – katalog servisů, hotelů a restaurací, který měl lidem pomoci cestovat. Ironií osudu je, že snaha podpořit prodeje pneumatik nakonec zrodila nejvlivnější gastronomický systém na světě.
Od roku 1926 začal Michelin hodnotit restaurace hvězdičkami. Jedna hvězda znamená výborné jídlo, kvůli kterému stojí za zastávku, dvě hvězdy kuchyni hodnou zajížďky a tři hvězdy zážitek světové úrovně, kvůli němuž se vyplatí cestovat kamkoli. Prestiž hvězdy je enormní. Pro šéfkuchaře je to ekvivalent Oscara či Nobelovy ceny – ocenění, které mění kariéry, restaurace i turistické proudy.
Bez kontroverze by to nešlo
Celý večer provázely početné reakce sledujících streamů a kontroverze. Mnoho foodies překvapilo a zklamalo, že Salabka se nedostala mezi hvězdné podniky a skončila jen v kategorii Michelin Selected. A opakovaně se objevovala kritika týkající se absence oficiálního živého přenosu – u události takového významu se očekával přímý přenos, který by umožnil sledovat historický moment široké veřejnosti.
Tyto výhrady ale nezastínily fakt, že událost otevřela české gastronomii novou kapitolu.
Sebevědomé Česko
Gastronomie v Česku dlouho čekala na podobnou událost a rostla. Michelin se svými červenými deskami – původně manuál k pneumatikám – se stal symbolem kvality, který dokáže změnit kariéry i destinace. A českým kuchařům teď otevřel dveře do světové extraligy.
Večer v Mariánských Lázních tak vstoupí do dějin jako okamžik, kdy se česká kuchyně přestala podceňovat a začala sebevědomě stát po boku těch nejlepších na světě.
A co řekli - dříve ještě aspiranti na ocenění - před udílením cen? To najdete zde.
