Britskou krysu vyznamenali za hledání nášlapných min v Kambodži. Vyčenichala jich 39

Provoz metra na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov je od soboty až do úterního rána přerušen. Důvodem je pokračující výměna dřevěných pražců za betonové. Místo metra v daném úseku pojedou autobusy.

Na trase C se musí pražce vyměňovat po větších částech, a to kvůli zabezpečovacímu zařízení, které musí být celé vypnuto. Například na trase A funguje jiný typ zabezpečení, který umožňuje výměnu jednotlivých pražců v noci. To na trase C nelze.

Pro cestující dopravní podnik zavedl od soboty do pondělí náhradní autobusovou dopravu s označením XC na trase Pražského povstání - Pankrác - Budějovická - Kačerov.