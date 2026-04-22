Krůček ke hvězdám. Astronaut Svoboda dokončil drsný výcvik, geologie byla těžší než stíhačka

ČTK

Armádní pilot Aleš Svoboda má před sebou poslední dny drilu. Příští týden završí základní výcvik v Evropské kosmické agentuře, který ho připravuje na historickou misi k Mezinárodní vesmírné stanici.

Spotlight Aktuálně.cz - Aleš SvobodaFoto: Tým Spotlight, Aktuálně.cz
Základní výcvik budoucího českého astronauta Aleše Svobody pro misi na mezinárodní vesmírné stanici (ISS) skončí příští týden. Svoboda v Evropském středisku pro výzkum a technologie vesmíru (ESTEC), které je největším zařízením Evropské kosmické agentury (ESA), řekl, že nejnáročnější pro něj dosud byly například teoretické základy astronomie nebo geologie, které nesouvisely přímo s létáním.

Armádní pilot a člen záložního týmu astronautů ale také zdůraznil význam dalšího speciálního výcviku pro samotný let, který by jej čekal před odletem.

Svoboda od podzimu 2024 postupně absolvuje tři bloky základního výcviku. První se zaměřil na biologii a fyziologii v mikrogravitaci, trénink přežití v extrémních podmínkách, ale také na mediální přípravu. Druhý přinesl výuku orbitální mechaniky, seznámení se systémy ISS a lety simulující beztížný stav. Dvouměsíční třetí a závěrečná fáze o rozsahu 187 hodin, kterou absolvuje v Kolíně nad Rýnem, je zaměřená na praktické dovednosti potřebné pro práci na oběžné dráze.

Tato závěrečná fáze výcviku podle něj obsahuje více teorie než předchozí části, například astronomii, meteorologii, geologii nebo astrofyziku. "Z těch praktičtějších věcí je tam výcvik v potápění, simulace výstupů do otevřeného kosmického prostoru nebo robotické systémy," uvedl Svoboda.

Běžný den výcviku začíná v 8:00 až 9:00, končí mezi 15:00 a 17:00. Naplánované jsou buď přednášky nebo aktivity. „To znamená, že jsme buď na učebně, kde se střídají instruktoři, externisté z univerzit nebo třeba z řízení kosmických misí, jednoduše odborníci na dané téma,“ popsal. Při fyzické přípravě chystají budoucí astronauty na let až čtyři trenéři. Nechybí ani praktické prvky, například právě potápění nebo práce s robotickými systémy ISS. Astronauti také trénují fotografování a natáčení ve specifických světelných podmínkách na ISS, zdravotnické postupy či orientaci ve stavu beztíže. Svoboda uvedl, že díky 20 letům v armádě je ale na podobný režim zvyklý a psychickou i fyzickou náročnost zvládá.

Let českého astronauta by se měl uskutečnit asi v druhé polovině roku 2027. Posádka mise zatím není kompletní. Standardně má čtyři členy, což odpovídá kapacitě návratového modulu. O složení se stále jedná mezi ESA, americkým úřadem NASA a zainteresovanými státy. "Jsme v pokročilých fázích vyjednávání, složení kompletní posádky ale zatím není stoprocentně jasné," uvedl Svoboda.

Součástí mise je vědecký program 13 českých technologických a výzkumných experimentů, na kterém se podílejí také výzkumné instituce, univerzity i technologické firmy z celé České republiky. Mají přinést nové poznatky v medicíně či výzkumu materiálů a pokročilých technologií a posílit zapojení českých výzkumníků a průmyslu do mezinárodní kosmické spolupráce.

Video: Kdy bude mít Česko dalšího člověka na oběžné dráze

„Největší vesmírná záhada? Kdy bude mít Česká republika dalšího člověka na oběžné dráze,“ odpovídá vojenský pilot a astronaut Aleš Svoboda. | Video: Tým Spotlight

Svoboda je stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů ESA. Při výběru astronautů uspěl v konkurenci téměř 22 600 lidí. Nový tým pro vesmírný program představila ESA před dvěma lety. V hlavním týmu jsou dvě ženy a tři muži, kteří jsou zaměstnanci agentury. Dalších 12 osob je v rezervním týmu, mezi nimi i Svoboda. Misi astronauta s náklady dvě miliardy korun schválila loni v květnu předchozí česká vláda s odůvodněním, že mise povede k posílení české ekonomiky, vědy a vzdělávání. Od letošního roku převzalo financování mise ministerstvo obrany od ministerstva dopravy.

Aftermath of deadly shooting at Teotihuacan pyramids

Turisté fotili pyramidu, pak uslyšeli střelbu. Mexiko zasáhl krvavý útok

Střelba v areálu starověkého Teotihuacánu si v pondělí vyžádala jednu oběť a 13 zraněných. Útočník pálil z vrcholu pyramidy mezi turisty, podle vyšetřovatelů se mohl inspirovat masakrem na americké střední škole Columbine. Incident přichází jen týdny před fotbalovým šampionátem v nedalekém Mexico City a vyvolává obavy o bezpečnost i dopady na turismus.

Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Trump prodloužil příměří, čeká, až Írán předloží mírový návrh. „Prohráváte,“ zní z Teheránu

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že na žádost Pákistánu prodlužuje příměří s Íránem. Do té doby, než Teherán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání, dodal Trump. Zároveň však nařídil americké armádě, ať pokračuje v blokádě íránských přístavů, což podle dřívějšího vyjádření Teheránu porušuje příměří.

