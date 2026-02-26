V klidné části Liberce stojí drobná vilka z roku 1914, která si i přes svou půvabnost uchovává spíše nenápadný výraz. V Liebiegově městečku ji navrhl architekt Jakob Schmeissner, jenž roky úzce spolupracoval se slavnou libereckou průmyslnickou rodinou Liebiegů. Citlivá rekonstrukce jí pak po letech vdechla nový život, a tak dnes vypráví překvapivě vrstevnatý příběh domu s jedinečnými detaily.
Dnes je stavba, kde dominuje zelená barva či dřevo, znovu plnohodnotným domovem pro čtyřčlennou rodinu a za její citlivou obnovou stojí ateliér atakarchitekti, konkrétně architektky Jana Janďourková Medlíková a Michaela Doležalová.
Tvůrkyně projekt odstartovaly již v letech 2020–2022 a stavba probíhala mezi roky 2022–2024. Kolaudace se však rodina dočkala až v červenci 2026, ale čekat se vyplatilo.
Kulhající dům a klíčový zásah
Schmeissner, tvůrce původní podoby stavby, zasadil dům téměř ze všech stran mezi komunikace, což mu sice ubralo na soukromí, ale naopak dodalo osobitý urbanistický výraz. Objekt dříve pravděpodobně sloužil rodině zahradníka či hlídače – nebyl tedy určen k okázalému bydlení, nýbrž k praktickému každodennímu životu. A jak se běžně stávalo, jeho klidná symetrie byla v devadesátých letech narušena nevhodnými úpravami a přístavbou garáže, čímž zmizela původní jednoduchost i vyváženost návrhu. Dům tak začal obrazně řečeno „kulhat“.
Po letech se dům konečně dočkal lepších vyhlídek. Současní majitelé si totiž uvědomili hodnotu místa i samotné stavby. Proto se rozhodli vrátit budově její architektonickou i urbanistickou integritu, přičemž základní bylo odstranit nepůvodní garáž a znovu zdůraznit čtvercovou hmotu. Pro čtyřčlennou rodinu byl však dům příliš malý a podkroví stísněné, a tak povalovaný ateliér vytvořil novou přístavbu, která je nízká a symetricky navazuje na západní stranu původního domku.
Střecha se pak rozpíná napříč celou šíří pozemku a působí jako rozepjaté křídlo od plotu k plotu. Přestože je velkorysá, nepřebíjí historickou stavbu. Naopak - původní dům zůstává hlavním aktérem. Pod severní částí střechy dále vznikl dřevěný box na zahradní náčiní, jižní část u vjezdu poskytuje kryté parkovací stání. A samotná obytná část přístavby je zasazena uprostřed za domem, přičemž díky mírnému zkosení stěn je z ulice téměř neviditelná.
Dva světy jedné zahrady a obnova
Novotvar přístavby rozdělil zahradu o ploše 591 metrů čtverečních na dva odlišné prostory: přední část zůstává vizuálně propojena s ulicí, zatímco zadní část nabízí intimitu a klid. Přístup k domu i chodník kolem něj jsou pak vyloženy kamenem z místní žuly, terasa za domem zase modřínovými prkny. Přírodní materiály podtrhují dialog mezi historií a současností.
A zatímco historická část domu prošla pečlivou rehabilitací, u přístavby pak naopak pracovali současným architektonickým jazykem. Stanová střecha znovu získala původní bobrovky a špaletová okna byla kvůli špatnému stavu nahrazena věrnými replikami a doplněna typickými laťovými okenicemi. Neproporční vikýře s trojúhelníkovými okny zase ustoupily klidnějším, souměrnějším tvarům odpovídajícím měřítku domu. U nové části pak nechybí subtilní betonová střešní deska porostlá zelení, velkorysé prosklení či dřevěné laťové obložení zahradního skladu ladí s lineární omítkou.
Díky vhodné úpravě spolu historická část a novostavba nesoupeří – naopak se příjemně doplňují.
Dům znovu domovem
Před rekonstrukcí sloužil interiér kancelářskému provozu. Nové uspořádání mu vrací obytný charakter a proměňuje jej v plnohodnotný domov o dispozici 5+1. Hlavní vstup v prvním nadzemním podlaží zachovali a schodišťová hala si ponechává svůj původní výraz díky zrenovovanému schodišti - a ačkoliv je jemně prodloužena, stává se přirozenou osou domu.
Kuchyně pak přirozeně funguje jako skutečné srdce domu, přičemž přes průchozí spíž propojuje pracovní část s obytným prostorem v přístavbě, kde se jídelna a obývací pokoj otevírají velkorysými výhledy do zahrady. Podkroví zase definují vikýře a sloupky nesoucí vaznicovou soustavu stanové střechy a severozápadní část skrývá koupelnu s tím, že jihovýchodní a jihozápadní sektor patří dětským pokojům. A v domě nechybí ani malý sklad - často opomíjená, ale důležitá součást obydlí.
Vilka v Liebigově městečku tak dnes dokazuje, že i drobná stavba může nést silný architektonický příběh. Stačí pochopit její podstatu, vrátit jí ztracenou rovnováhu a citlivě doplnit to, co současný život vyžaduje.
VIDEO: Dům si nemohla dovolit, tak se přestěhovala do kůlny
Zdroj: atakarchitekti
Netradiční výzva. Olomouc musí počítat s ramadánem, dodržují ho tři hráči
Trenér olomouckých fotbalistů Tomáš Janotka musí před dnešním zápasem Konferenční ligy v Lausanne brát v úvahu i ramadán, který začal 17. února a dodržují ho tři hráči v jeho mužstvu. Kouč Hanáků o tom mluvil na tiskové konferenci před venkovní odvetou úvodního kola vyřazovací fáze.
Jak připravit zahradu na jaro a zbavit se vlhkosti po zimě
Jaro je tady, ale zahrada ještě není připravená. Půda je vlhká, těžká, místy stojí voda. Sklepy a garáže jsou zavlhlé po zimních deštích. A vy byste měli sázet, mulčovat, založit záhony — jenže v tomhle stavu to nejde.
Ostuda v Lize mistrů. Real Madrid vyhodil fanouška ze stadionu za hajlování
Během včerejšího zápasu Ligy mistrů proti Benfice zachytily kamery fanouška Realu při hajlování. Klub zareagoval okamžitě, muže vyhodil z hlediště a vyloučil ho z klubu.
KLDR odvysílala film o atentátu na Kim Čong-ila. Útočníkem je kontrarevolucionář
Severokorejská televize letos odvysílala nový propagandistický film o neúspěšném pokusu o atentát na někdejšího vůdce Kim Čong-ila, jehož pachatel je vyobrazen jako kontrarevolucionář. Podle jihokorejských médií jde o bezprecedentní dílo zabývající se tabuizovaným tématem, napsala agentura Kjódó.
Prodejce parfémů Notino neuspěl s ústavní stížností. Musí odtajnit, odkud měl produkty Chanel
Prodejce parfémů a kosmetiky Notino neuspěl se stížností proti verdiktu, podle kterého musel odtajnit, odkud přibližně před deseti lety získával produkty značky Chanel. Ústavní soud (ÚS) stížnost považoval za zjevně neopodstatněnou, usnesení zpřístupnil ve své databázi.