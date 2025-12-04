Magazín

Křičela, ať to vypnou. Magnetická rezonance vtáhla muže s řetězem na krku, nepřežil

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 3 hodinami
Přístroj používaný při vyšetření magnetickou rezonancí si letos v červenci v New Yorku vyžádal život dalšího člověka. Během okamžiku přitáhl muže s kovovým řetězem na krku. Nejedná se přitom o ojedinělý případ. V roce 2001 na MRI v New Yorku zemřel šestiletý chlapec, když přístroj přitáhl kyslíkovou lahev. Oba příběhy dělí více než 20 let, přesto se jedná o totožný scénář s tragickým koncem.
Magnetická rezonance je na poli moderní medicíny nepostradatelným nástrojem, její rizika jsou však dobře známá.
Magnetická rezonance je na poli moderní medicíny nepostradatelným nástrojem, její rizika jsou však dobře známá. | Foto: Shutterstock

Na klinice Nassau Open MRI ve Westbury na Long Islandu v New Yorku panoval běžný pracovní den. Vše se změnilo v momentu, kdy jednašedesátiletý Keith McAllister vstoupil do místnosti s právě probíhající magnetickou rezonancí. Podle místní policie vešel muž na zavolání své manželky, která na MRI zrovna absolvovala rutinní vyšetření kolene. Keith měl v tu chvíli na krku svůj oblíbený řetěz o váze devíti kilogramů - zátěž, kterou nosil kvůli tréninku. Jakmile překročil práh místnosti, magnet ho obrovskou silou stáhl k přístroji.

"Zamával a pak mu celé tělo ochablo. V ten okamžik ho to otočilo, přitáhlo dovnitř a narazil do MRI," popsala jeho manželka Adrienne Jones-McAllisterová pro stanici News 12. Podle svých slov zavolala manžela do místnosti, aby jí pomohl po vyšetření vstát. Nebylo to poprvé, kdy manželé kliniku společně navštívili, Jones-McAllisterová popsala, že již v minulosti se technici na klinice podivovali velikosti řetězu, který její manžel běžně nosil.

Když se Keith dostal do magnetického pole, technik se ho podle Jones-McAllisterové snažil odtrhnout. "Prosila jsem: Vypněte ten přístroj! Zavolejte 911," popsala žena. Podle svých slov dál jen bezmocně sledovala, co se děje s jejím manželem. Muž utrpěl při nehodě zranění neslučitelná se životem a po převozu do nemocnice jej lékaři prohlásili za mrtvého.

Dobrý sluha, špatný pán

Magnetická rezonance je na poli moderní medicíny nepostradatelným nástrojem, její rizika jsou však dobře známá. Podle amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) dokáže silné magnetické pole přitáhnout jakýkoli kovový předmět - od klíčů a telefonů až po lékařské vybavení, jako je kyslíková lahev. Pokud se tyto věci dostanou do blízkosti magnetu, chovají se jako smrtící střely.

A přesně to se stalo i v roce 2001, kdy při vyšetření na MRI v newyorském Westchester Medical Center utrpěl fatální zranění šestiletý Michael Colombini. Chlapec byl po operaci benigního nádoru, sedovaný a připravený na krátké kontrolní vyšetření, když do prostoru rezonance někdo omylem přinesl kovovou kyslíkovou lahev. Desetitunový elektromagnet lahev okamžitě přitáhl, nádoba vyletěla vzduchem a udeřila chlapce do hlavy. Hoch zemřel o dva dny později na frakturu lebky a zhmoždění mozku.

Michaelův příběh tehdy otřásl zdravotnickou komunitou po celých Spojených státech. Skoro by se mohlo zdát, že se podobná tragédie nemůže opakovat. Příběh Keitha McAllistera však ukazuje, že ani dlouhé zkušenosti, ani moderní technologie nedokážou zcela vyloučit lidskou chybu či podceněné riziko.

Zdroj: bbc.com

 
