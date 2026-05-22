Křupne, jemně zavrzá a na talíři rozehraje koncert, na který se labužníci těší celý rok. Sezona chřestu je neúprosně krátká a právě teď vrcholí. Výživoví experti navíc potvrzují, že tahle jarní zelenina je elixírem pro celé tělo. Na co si dát pozor při nákupu a jak jej udržet co nejdéle čerstvý?
Chřestová pole dýchají nostalgií i očekáváním. Tuhle zeleninu milovali faraoni, zbožňovala ho císařovna Sisi, Ludvík XIV. pro něj nechal postavit speciální skleníky a dopustit na něj nedali ani prvorepublikoví gurmáni. Poslední dvě dekády u nás chřest zažívá doslova bílo-zelenou renesanci, a kdo to s jídlem myslí vážně, těší se na něj každé jaro víc než na Ježíška.
První stonky chřestu pěstitelé sklidili už zhruba před měsícem a právě teď jeho sezona vrcholí, aby za pár týdnů zase na rok nekompromisně zmizel.
Z pole na stůl ideálně do pár hodin
Chřestová sklizeň je dřina, která se bez obrovského podílu ruční práce neobejde. Zelený a bílý chřest vycházejí z téže rostliny. Dokud jsou pod zemí, zůstávají bílé. Jakmile se dostanou na světlo, zasáhne slunce, v rostlině se začne tvořit chlorofyl a výhonek zezelená.
Sklízet se přitom musí denně, za den výhonky vyrostou zhruba o osm centimetrů!
V polovině června se výhonky seřezávat přestanou a nechají se přerůst v zelený keř a rostlina ta může do kořenů nastřádat dostatek sil na zimu. Bez toho by příští rok úroda nebyla a vypěstovat novou dostatečně plodící rostlinu trvá 3–4 roky.
Právě náročný způsob pěstování a sklizně stál za jeho odjakživa vysokou cenou i za jeho koncem v českých kuchyních po roce 1948. V dobách plánovaného hospodářství a distribuci surovin skrz družstva se chřest k zákazníkům nedostával dostatečně rychle a povadlý hořký chřest zkrátka nikomu nechutnal.
Dokonalá chuť, perfektní porce zdraví
Na chřestu není tak dokonalá ale jen jeho hebká, jemná chuť, ale i jeho výživové benefity. Chřest je totiž bohatý na vlákninu a vitaminy B, C, E a K. „Má antioxidační účinky, pomáhá tělo čistit od odpadních látek a podporuje zdraví srdce i cév,“ vypočítává jeho přednosti výživová poradkyně Šárka Měřičková.
Jak chřest uchovávat a připravovat?
Aby si chřest uchoval chuť i výživovou hodnotu, je potřeba jej správně nakoupit, uchovat i zpracovat. Jak na něj?
Vybírejte pouze pevné stonky, které vypadají svěže. Při stihnutí by měl trochu vrzat, při zlomení musí křupnout.
Doma chřestu okamžitě seřízněte konečky (stejně jako u květin), zabalte ho do vlhké utěrky a uložte do lednice do přihrádky na zeleninu. Případně svazek rovnou postavte do misky s vodou. Pokud z trhu nepůjdete rovnou domů, vyplatí se vzít si s sebou termobox s chladicí náplní.
Odřízněte dřevnaté konce, tedy asi 1-3 cm. „Bílý chřest oloupejte skoro až po špičky, u zeleného postačí oloupat jen spodní čtvrtinu,“ radí Lenka Fotrová. U velmi tenkých stonků není potřeba loupat vůbec.
Vyplatí se chřest vařit „na stojáka“, aby se špičky připravovaly jen v páře nad hladinou vody.
Zejména ženám pak doporučuje chřestovou sezonu využít naplno. „Díky vysokému obsahu kyseliny listové přispívá k celkové hormonální pohodě a doporučuje se i v těhotenství,“ doplňuje.
Chřest adorují nejen evropští odborníci, ale i tradiční čínská medicína. „Chřest je ceněný především pro jeho močopudné až detoxikační účinky, dokáže totiž rozpouštět kyselinu močovou a je tak skvělou podporou při léčbě dny,“ doporučuje Lenka Fotrová, poradce pro výživu a dietetiku dle tradiční čínské medicíny.
Kam vyrazit
Ideálně tam, kde máte stoprocentní záruku čerstvosti, protože jinak bude chřest dřevnatý a hořký. Vydejte se na farmářské trhy nebo do prodejen s lokálními surovinami či do klasických malých zelinářství.
Bílý chřest na másle
Na 2 porce potřebujete: svazek bílého chřestu, sůl, ½ citronu, 2–3 lžíce studeného másla, 2 hrsti strouhanky, vařené nové brambory s pažitkou
Postup: Chřest očistěte a vložte do vroucí osolené vody s citronem. Stačí mu asi 3 minuty. Mezitím na pánvi nasucho opražte strouhanku dokřupava. V jiné pánvi rozehřejte polovinu másla a zeleninu na něm prohřejte. Odstavte z plotny a přidejte zbylé studené máslo, které nechte jen rozpustit, aby se omáčka zahustila. Podávejte s pažitkovými brambory a strouhankou, případně jako přílohu k rybě nebo grilovanému masu.
Hlavně v supermarketu pátrejte po jeho původu. Často se k nám dováží z Německa, Holandska či z jižní Evropy. Dovozový chřest ale nikdy nebude tak čerstvý jako český, který se pěstuje hlavně na Ivančicku a na Mělnicku, konkrétně v Hostíně u Vojkovic a na obou farmách dělají každoročně velké slavnosti. Ty v Hostíně proběhly o uplynulém víkendu 16.–17. května, do jihomoravských Ivančic ale můžete vyrazit právě teď, program běží od pátku 22. do neděle 24. května a vezmou vás i na exkurzi do chřestovny.
Zelený chřest s parmazánem a vejci
Na 2 porce potřebujete: svazek zeleného chřestu, sůl, 2 slepičí nebo 6 křepelčích vajíček, 1 lžíci másla, cherry rajčátka, rukola nebo jiné salátové lístky, čerstvě mletý pepř a hobliny parmazánu
Postup: Očištěný chřest 2 minuty vařte v osolené vodě, pak prudce zchlaďte v ledové vodě, aby nepřišel o křupavost a nádhernou barvu. Vejce uvařte natvrdo (křepelčím to trvá 3 minuty). Chřest prohřejte na kousku másla a na talíři ozdobte vejci, překrojenými rajčátky, rukolou a parmazánem. Zlehka posypte vločkovou solí a čerstvě mletým pepřem.
Zdroj: slavnostichrestuavina.cz, @myharmonykitchen, symfoniechuti.cz
