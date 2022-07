Kratom - záhada z daleké Indonésie

Kratom není název rostliny, jak se někteří lidé domnívají. Je to prášek z listů ze stromu s latinským názvem Mitragyna Speciosa. Jedná se poměrně o vysoký strom pocházející z oblasti Indočíny a jihovýchodní Asie. Lidé z těchto končin světa kratom již velmi dlouhou dobu využívají ve svůj prospěch. Jaký má přínos pro člověka zde z prostých důvodů uvádět jako jeho prodejce nemůžu.

Kratom totiž není schválený v České Republice jako potravina, ani jako potravinový doplněk. Na sáčcích s kratomem od jednotlivých prodejců, můžete spatřit nápis, že se jedná o "sběratelský předmět" a v žádném případě se nejedná o potravinu a není určen ke konzumaci. Existuje totiž nařízení Evropské Unie, která zakazuje podávat v tomto případě téměř jakékoliv informace spojené s tímto produktem. Pokud můžu říct svůj názor, je to chyba. Naopak by lidé měli mít co nejvíce informací přímo na stránkách jednotlivých e-shopů, aby pak dodatečně nedohledávali informace, které jsou velmi často nepřesné, nebo zcela nepravdivé. A můžete mi věřit, že takových informací je na internetu velmi mnoho.

Kolik stojí Kratom?

Jaké jsou ceny za tento podivuhodný prášek ? Zřejmě nejčastějším je prodej 100g, ale jsou i lidé, kteří si koupí i celý kilogram a tím samozřejmě výrazně ušetří. Ceny jsou různé a ze zkušenosti vím, že v žádném případě neplatí, že čím vyšší je cena, tím je kratom kvalitnější. Menší nebo začínající prodejci začínají prodávat 100g už kolem 300,- Kč. Potom jsou zde velké e-shopy, které těží z toho, že jsou na trhu již mnoho let a v některých případech nabízejí 100g kratomu až za 700 Kč. To je naprosto nesmyslná cena obzvlášť s tím ohledem, že často malý prodejce má stejného dodavatele z Indonésie jako ten velký co prodává za takto vysoké ceny. Paradoxně se občas můžete setkat i s tím, že malý prodejce má kvalitnější kratom než ten velký. A jak už jsem psal výše, pokud jste dlouhodobým "sběratelem " kratomu vyplatí se finančně zakoupení například kilové verze.

Jak poznat opravdu kvalitní kratom?

Tím bych opět bruslil na tenkém ledě a opět by to mělo za následek porušení nařízení EU. Co však můžu napsat je, že velmi obecně se dá říct, že kvalitní kratom obsahuje minimálně 1,7 % Mitragyninu, což je jeden z nejdůležitějších alkaloidů obsažených v kratomovém prášku. Není to, ale v žádném případe jediný ukazatel "kvalitního" kratomu.

Informace o kratomu na internetu?

Jak už jsem napsal, informací je poměrně hodně, ale většinou jsou zkreslené, zavádějící a někdy i nepravdivé. Je zvláštní, že i na základní věci ohledně kratomu nemají lidé jednotný názor. Jako příklad můžu uvést názor, že barva kratomu je odvozená od toho jaké mají listy barvu žilek. Dále je zde poměrně hodně početná skupina, která si je jistá, že barva kratomu je odvozená podle technologie sušení a následovného zpracování. Další velký rozpor v názorech je kolik je odrůd stromu Mitragyna Speciosa. Ti, kteří s kratomem začínají si myslí, že odrůd je mnoho desítek. Jako příklad můžu uvést Green Maeng Da, Gold Bali, Red Malay a mnoho a mnoho dalších. Toto však nejsou odrůdy, ale mixy základních barev. Základními barvami jsou bílá, zelená a červená. Mnoho prodejců u nás v české republice je přesvědčeno, že existuje pouze jeden strom ( rostlina ) s názvem Mitragyna Speciosa. Já zastávám jiný názor. Sleduji například různá fóra v zahraničí, která se zabývají pěstováním tohoto stromu a jsem si jistý, že existují minimálně dvě odrůdy. Jedna je označená jako Rifat a druhá Bumble bee. Doma si dokonce kratomové stromky sám úspěšně pěstuji a ve spolupráci s kolegou vám na našem e-shopu Nejlepsikratom.cz můžeme nabídnout i sazenice stromu Mitragyna Speciosa.

Něco málo o základních barvách

Nejoblíbenější je jistě zelený kratom, který je na výrobu zřejmě nejjednodušší. Listy se usuší a semelou na jemný prášek. V současné době se můžeme setkat například v souvislosti s mletím kratomu s označením (nano). To je v tuto chvíli nejjemněji namletý kratom, který lze koupit. Jeho výhodou by měla být lepší rozpustnost než je u standardního prášku mletého jako ( micro ). Se slovem "micro" se však nesetkáme, protože to je standart. Další v řadě je bílý kratom, který se vyrábí ze zeleného kratomu, údajně se však používají starší listy. Mnozí dodavatelé ještě navíc přidávají 5-10% červeného kratomu. Třetí základní barvou je červená. Červený kratom je naprosto odlišný od předešlých dvou. Je jiný jak výrobou, tak i s ohledem na využití. Tato barva vzniká tak, že listy se ještě před usušením naplní do pytlů, kde se pak nechávají určitý počet dnů fermentovat.

Legalita kratomu u nás a ve světě

V České Republice je, kratom zcela legální a můžete si ho pořídit ve specializovaných e-shopech.

Velmi smutný zlom nastal v sousedním Slovensku, kde je kratom od 9.12.2021 zakázán. Dalšími zeměmi, kde je kratom zakázán je například Británie, Francie, Itálie, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Rusko, Polsko.

Naopak země, kde si kratom koupíte bez problémů stejně jako u nás je například Španělsko, Německo, Belgie, Rakousko, Maďarsko, Řecko, Chorvatsko. Důrazně však doporučujeme v případě, že budete cestovat do těchto zemí si předem zjistit aktuální stav legislativy spojené s prodejem kratomu, protože se neustále mění a co platí nyní nemusí již za pár týdnů být aktuální.