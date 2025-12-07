Magazín

Mrakodrapy, bída a chaos Jakarty. Češka popisuje život v nejlidnatějším městě světa
Foto: Profimedia.cz
Nikola Bernard Nikola Bernard
před 2 hodinami
První facku dostanete hned po výstupu z letištní haly. Ovzduší v Jakartě nečicháte, to spíše žvýkáte. Je to hutná směs vlhkosti, horka, výfukových zplodin z milionů motorek a všudypřítomné nasládlé vůně hřebíčkových cigaret. Češka Pavla Trávníčková, která v Indonésii žije osm let, nás provede místy, kde se lesk mrakodrapů mísí s pachem pouličních vývařoven, a poradí, jak v tomhle nepřijít o rozum.

Zatímco svět sleduje novou statistiku OSN - Jakarta s 42 miliony obyvatel předběhla Tokio a stala se nejlidnatějším městem planety - Pavla Trávníčková se nad tím jen pousměje.

V Indonésii, kam se odstěhovala za láskou, už osm let žije, a Jakartu zná spíš z nutnosti než ze zalíbení. Proto neřeší statistiku, ale spíše pocity, jaké z tohoto místa má.

"Nejezdím tam ráda," říká bez zaváhání. "Město je zahlcující. Fascinující, ale vyčerpávající. Do Jakarty jedu, jen když musím - na úřady nebo pro rodinu na letiště," říká a dodává, že i tak zvládá odhalit její pravou tvář: lesk center mísící se s chaosem periferií.

Chaos už na dámských toaletách

Své první kroky v Jakartě si pamatuje živě. "Na dámských záchodech jsme stály frontu, ale zároveň se všechny ženy předbíhaly. Jakmile jedna žena vyšla ven, v jedné kabince najednou byly rovnou tři. Takový malý mikrosvět bez pravidel. A přesně tak jsem pak vnímala celou Jakartu," směje se.

Její smích však neubírá na vážnosti reality: město je nepřehledné, hutné a člověka vtáhne do víru, ve kterém nemá šanci stát stranou.

O osudu města rozhodují nejen jeho obyvatelé, ale i ti, kteří se do něj valí z celé země. Každý rok tisíce nových lidí. "Pro mnohé je Jakarta příležitost," vysvětluje Pavla. "Minimální mzda je výrazně vyšší než u nás na vesnici. Takže to berou jako oběť pro rodinu. Přestanou spát doma, žijí v kancelářích nebo v autech. Ale pořád je to lepší než nic," přibližuje.

Mrakodrapy končící u stánku s nudlemi

Zvenčí působí metropole jako nový Manhattan jihovýchodní Asie. Podél hlavních tepen se řadí kancelářské věže, luxusní hotely a obchodní centra tak obří, že by se v nich dalo ztratit na dny. Stačí ale sejít z bulváru a svět se mění: warungy s levným jídlem, prodavači na motorkách, improvizované přístřešky, ruch u kolejí. V Tokiu musejí lidé hledat kontrasty, v Jakartě jsou všude.

"Nemyslím si, že Jakarta má drsné čtvrti a pak ty lesklé. To město je jeden celek. Kontrast není rozdělený prostorem, ale okamžikem," tvrdí Pavla, jejíž Indonésie nevypadá jako Jakarta. Žije na okraji vesnice, uprostřed rybníků, kde je slyšet víc cikád než aut. "Otevřené dveře, zelené okolí, čerstvý vzduch - to si v Jakartě neužijete. Tam bez klimatizace nevydržíte," dodává.

10 nejlidnatějších měst světa

Jakarta, Indonésie - 42 milionů

Dháka, Bangladéš - 37 milionů

Tokio, Japonsko - 33 milionů

Nové Dillí, Indie - 30,2 milionu

Šanghaj, Čína - 29,6 milionu

Kuang-čou (Guangzhou),

Čína - 27,6 milionu

Káhira, Egypt - 25 milionů

Manila, Filipíny - 24,7 milionu

Kalkata, Indie - 22,5 milionu

Soul, Jižní Korea - 22,5 milionu

Návštěva metropole je tak pro ni útok na smysly. "Po pár hodinách mě bolí hlava. Smog, vlhkost, horko. Je to na mě moc," přiznává. Přesto si myslí, že hlavní město má své kouzlo - a vyplatí se mu dát šanci. A tak doporučuje tři lokality, které podle ní ukazují Jakartu nejlépe: Kota Tua - staré město s holandskou stopou, Glodok - čínskou čtvrť plnou vůní, chrámů a rytmu, který nikde jinde v Indonésii nezažijete, a Taman Mini Indonesia Indah - jedinečné muzeum.

Únava i oživení

Je tak jasné, že Jakarta je opravdu různorodá. Proto tu někdo najde energii a jiný je vyčerpaný již po pár okamžicích mezi lidmi a dopravními prostředky. "Znám lidi, kteří Jakartu milují, ale já jako introvert, který potřebuje zeleň, mezi ně nepatřím. Ale chápu, proč je pro jiné fascinující," míní Pavla, která tvrdí, že Jakarta je možná překvapivě bezpečná. "Nebojím se tu. Každopádně nejdu nebezpečí naproti a nechodím po nocích do klubů," říká.

A jak podle Trávníčkové přežít nejlidnatější město světa? "Podceňte polohu ubytování a máte zkažený pobyt. V Jakartě se nepočítají kilometry, jen čas. Hodina jízdy pro pár kilometrů je normální. A určitě u sebe mějte vodu, nabitý telefon a nejezděte v dopravních špičkách," radí. "Cizinec tu za tři dny vidí víc než někteří místní za roky. Ale málokdo pochopí, proč tu lidé zůstávají. Pro ně je Jakarta příležitost a zároveň oběť," uzavírá.

Jakarta dnes

Když OSN letos přepsala mapu urbanizace, možná tuto zprávu svět četl jako další novinku v záplavě statistik. Jenže Jakarta na prvním místě není jen číslem. Jde o příběh současnosti: o lidech, kteří kvůli rodině opouštějí domovy, o městech, která rostou extrémní rychlostí, o kontrastech a o zemi, kde se i uprostřed šíleného smogu lidé stále dokážou usmívat.

Zdroje: The Guardian, Forbes, Koktejl

VIDEO: Vysmátou ženu v Indonésii překvapil vzácný přírodní jev. Pohltila ji voda s bahnem (22. 04. 2023)

Vysmátou ženu v Indonésii překvapil vzácný přírodní jev. Pohltila ji voda s bahnem | Video: Reuters
