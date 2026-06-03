Do užšího výběru britské centrální banky pro zásadní přepracování designu bankovek se dostalo 18 zvířat včetně lišky, čmeláka či kuny, uvedl server BBC. Veřejnost má nyní možnost vyjádřit se k tomu, kteří živočichové na bankovkách čtyř nominálních hodnot vystřídají historické osobnosti.
Experti, kteří seznam sestavovali, do něj zařadili zástupce obratlovců i bezobratlých. Ze savců je na něm také například delfín skákavý, zajíc polní, ježek západní či tuleň kuželozubý. Z ptáků vybrali mimo jiné sovu pálenou či ledňáčka říčního. Na seznamu je také například skokan hnědý, losos obecný nebo šídlo královské. Komise naopak vynechala zástupce domácích mazlíčků.
„Opravdu doufám, že se veřejnost s nadšením zapojí do naší konzultace, jejímž cílem je vybrat zvířata, která se objeví na příští sérii bankovek,“ uvedla Victoria Clelandová, hlavní pokladní Bank of England, jak zní oficiální název britské centrální banky.
Kuna místo Churchilla
Na každé bankovce bude zachyceno jedno zvíře, ale veřejnost může v anketě zvolit až šest svých favoritů. Hlasy sbírají úřady až do 3. července. Konečné rozhodnutí o novém vzhledu bankovek však náleží guvernérovi Bank of England Andrewovi Baileymu, který podle serveru BBC nemusí nutně vybrat právě ta čtyři zvířata, která získají nejvíce hlasů.
Měnit se bude design pětilibrové, desetilibrové, dvacetilibrové a padesátilibrové bankovky. Na nich jsou nyní portréty bývalého premiéra Winstona Churchilla, autorky Jane Austenové, umělce JMV Turnera a matematika Alana Turinga. Na druhé straně bankovek je zachycen současný panovník, jehož portrét podle BBC součástí nového vzhledu oběživa zůstane.
Výměna brání padělkům
Výměna historických osobností, zejména Churchilla, který stál v čele vlády za druhé světové války a znovu v padesátých letech, vyvolala na začátku tohoto roku vlnu kritiky. Lídr Liberálních demokratů Ed Davey uvedl, že podle něj není horší čas pro změnu než nyní, kdy zuří válka v Evropě. Proti se postavili také Nigel Farage z protiimigrační strany Reform UK a šéfka konzervativců Kemi Badenochová.
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Podle Bank of England má postupná výměna všech obrázků na bankovkách především zabránit padělání. Přírodní motivy se už vyskytují na jiných bankovkách v Británii, protože právo navrhovat vlastní vzhled oběživa má v zemi několik institucí. Royal Bank of Scotland tak vydává bankovky s makrelami, vydrami, veverkami a orlovci říčními.
Zdroj: ČTK, BBC
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