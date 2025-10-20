Udělali to takhle. Video z krádeže v Louvru, Francie by ho nejraději neviděla

Podle francouzských úřadů lupiči převlečení za stavební dělníky prolomili během pár minut veškerá bezpečnostní opatření muzea a před očima návštěvníků i zaměstnanců odcizili šperky v hodnotě milionů dolarů.
Záběry přímo z muzea
Video, které údajně natočil návštěvník přímo při krádeži v Apollonově galerii, zveřejnila mimo jiné francouzská televize BFMTV.
Na záběrech je vidět muž v reflexní vestě, jak rychlými a přesnými pohyby řeže sklo vitríny. Neváhá, působí naprosto sebejistě - nezastaví ho ani alarm, který se spouští. Kolem něj procházejí turisté. Někteří si scény začínají všímat, ale situace působí natolik nenápadně, že nikdo z přítomných nezasáhne.
"Velmi profesionální," řekla ministryně
Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová v rozhovoru pro televizi TF1 uvedla, že pachatelé v klidu rozbili vitríny, vzali si svou kořist a odešli. "Nevznikla žádná panika, bylo to velmi profesionální," řekla.
Po krádeži pachatelé zmizeli beze stopy a zanechali za sebou jen šokované návštěvníky a prázdné vitríny.
Národní ostuda
Francouzská média mluví o urážce národní hrdosti. Prezident Emmanuel Macron krádež na sociálních sítích odsoudil jako "útok na národní dědictví" a slíbil, že stát udělá vše pro to, aby byly ukradené předměty navráceny a pachatelé postaveni před soud.
Video, které pravděpodobně zachycuje samotný průběh činu, je zatím jedním z mála vizuálních svědectví z prostoru galerie v době krádeže. Zatím není oficiálně potvrzené, že ho skutečně pořídil některý z návštěvníků.