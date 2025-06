Kouzlo řeckých ostrovů – který z nich si vybrat pro nezapomenutelnou dovolenou?

Řecké ostrovy už léta okouzlují turisty z celého světa a Češi nejsou výjimkou. V roce 2024 byl zaznamenán 14% nárůst počtu českých cestovatelů do Řecka, což potvrzuje, že tato destinace si stále získává srdce milovníků slunce, historie a středomořského životního stylu.

Z více než 3000 ostrovů, z nichž asi 165 je obydlených, má každý svůj jedinečný charakter - od romantických západů slunce až po rušná letoviska. Jak si vybrat ideální destinaci, aby se dovolená stala nezapomenutelným dobrodružstvím? Představujeme průvodce po nejkrásnějších koutech Egejského a Jónského moře, vytvořený s ohledem na české turisty.

Santorini

Santorini, často nazývané "perla Kyklad", je povinnou zastávkou pro páry hledající magické chvíle. Bílé domky s modrými kupolemi, zavěšené na útesech kaldery, vytvářejí scenérii jako z pohlednice. Večer se vyplatí zajít do městečka Oia, kde západy slunce barví nebe do ohnivě červených a zlatých tónů. Právě zde se natáčely scény hollywoodských produkcí a místní restaurace servírují jídla přímo na terasách s výhledem na moře.

Neméně okouzlující jsou černé a červené pláže, jejichž písek vděčí za svou barvu vulkanické aktivitě. Milovníky historie zaujmou vykopávky v Akrotiri - minojském městě zachovaném pod vrstvou popela. Pamatujte však, že popularita Santorini znamená davy - pokud hledáte klid, zvažte návštěvu mimo hlavní sezónu (květen nebo září). Vyplatí se také sledovat last minute nabídky, například na stránce www.tui.cz/dovolena/recko/nabidky-last-minute !

Kréta

Největší řecký ostrov je skutečným rájem pro rodiny i dobrodruhy. Laguna Balos s tyrkysovou vodou nebo Elafonisi s růžovým pískem jsou jen některé z pláží, které berou dech. Ve vnitrozemí čekají horské soutěsky, jako slavná Samaria, a starověké památky - palác v Knossu spojený s mýtem o Minotaurovi je povinným bodem pro milovníky historie.

Kréta je také o chutích: olivy z vlastních hájů, sýr graviera a ryby přímo z moře. Pro Čechy jsou zvlášť atraktivní přímé lety z Prahy do Heraklionu a Chanie, které trvají jen 2,5 hodiny. Pokud plánujete cestu s dětmi, navštivte aquapark Acqua Plus nebo zoo ve Fodele - děti si zamilují kontakt s místní faunou.

Zakynthos

Tento jónský ostrov je známý Zátokou vraku (Navagio), kde na bílém písku leží pašerácká loď obklopená kolmými útesy. Je to jedno z nejčastěji fotografovaných míst v Řecku a plavby do zátoky se pořádají i z nedalekého letoviska Laganas. Právě tam, na pláži Laganas, lze pozorovat mořské želvy Caretta caretta - chráněný druh, který klade vejce od května do července.

Zakynthos je také ideální destinací pro mladé cestovatele. Letoviska jako Tsilivi nebo Argassi žijí až do rána, nabízejí bary a kluby s živou hudbou. Pro vyvážení doporučujeme výlet do Modrých jeskyní - jeskyní, kde voda září intenzivní modří díky odrazu slunečních paprsků.

Mykonos

Pokud sníte o dovolené ve stylu "bohatých a slavných", Mykonos je ideální volbou. Úzké uličky Mykonosu vedou k exkluzivním butikům, galeriím a restauracím s michelinskou hvězdou. Nevynechejte Malé Benátky - čtvrť s barevnými domy přímo nad vodou, kde se večer konají ohňostroje.

Pláže jako Paradise nebo Super Paradise přitahují milovníky večírků, ale jsou tu i klidnější místa - například Agios Sostis s tradičními tavernami. Vyplatí se také vyrazit na výlet na ostrov Delos, kolébku mytologického Apollóna. Pamatujte, že Mykonos je jednou z dražších destinací - sledujte akce a last minute nabídky pro výhodné ubytování.

Korfu

Korfu, nazývané "ostrov Fajáků z Odysseje", okouzluje bujnou vegetací a benátskou architekturou. Hlavní město Kerkyra je labyrint dlážděných uliček, kde si můžete pronajmout kočár nebo si dát kávu pod Starou pevností. Na jihu ostrova čeká Paleokastritsa - zátoka se smaragdově zelenou vodou, ideální ke šnorchlování.

Pro rodiny doporučujeme aquapark nebo výlet na Myší ostrov (Pontikonisi), spojený s řeckými legendami. Milovníci historie by měli navštívit Achillion - palác císařovny Sisi se zahradami plnými soch antických bohů. Korfu má skvělé letecké spojení s Prahou a v sezóně jsou ceny apartmánů velmi příznivé.

Rhodos a Kos

Rhodos je kombinací středověkého kouzla (Staré Město zapsané na seznamu UNESCO) a moderních letovisek. Faliraki láká rodiny díky aquaparku, Lindos zase archeologickými vykopávkami akropole s výhledem na moře. Kos, rodiště Hippokrata, láká léčivými termálními prameny a písečnými plážemi.

Obě destinace mají skvělou turistickou infrastrukturu a Češi je často volí díky přímým letům. Pokud hledáte výhodné nabídky, podívejte se po all-inclusive - mnoho hotelů nabízí animace pro děti a bohaté bufety s řeckými specialitami.

Praktické tipy pro české turisty

Kdy jet? Květen-červen a září-říjen jsou ideální měsíce na poznávání bez veder. V červenci a srpnu teploty dosahují až 35 °C, ale to je nejlepší čas na koupání v moři.

Doprava: Většina ostrovů má letiště (např. Santorini, Korfu, Rhodos) a trajekty je spojují s Aténami. Pronájem auta (cca 40 EUR/den) usnadní objevování méně známých koutů.

Kuchyně: Ochutnejte musaku (zapečený lilek), souvlaki (špízy) a baklavu - sladké pečivo s ořechy.

Shrnutí: Který řecký ostrov si vybrat?

Řecké ostrovy jsou světem, kde se antická historie snoubí s modří moře a pohostinností místních. Ať už si vyberete rušný Mykonos, památkami nabitou Krétu nebo klidné Korfu, každé z těchto míst vám zanechá vzpomínky na celý život. A až se rozhodnete cestovat, porovnejte nabídky - někdy je last minute trefou do černého!