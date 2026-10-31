Nosila pudrovanou paruku, kouřila dýmku, sváděla vdané ženy a neposlušné sluhy klidně seřezala holí. Když dvacetiletou Annu Ekelöfovou v 18. století zatkly úřady, vytáhla ještě troufalejší lež: prohlásila se za švédského korunního prince v utajení. Než stihl soud vynést ortel, přesvědčila sedláka, aby jí pomohl zmizet. Od té noci po ní nezbyla jediná stopa.
Na jaře roku 1765 dorazila ke švédsko-norské hranici nenápadná dvacetiletá dívka. Úřadům tvrdila, že pochází z Göteborgu, je dcerou zesnulého námořního kapitána a utíká za láskou. Plánovala se provdat za seržanta Magnuse Sandberga, jehož rodina sňatku nepřála, a Norsko nabízelo možnost vzít se bez svolení rodičů.
Během cesty však dívka prošla radikální proměnou. Podle svědectví z pozdějšího vyšetřování jí jistý švédský pekař jménem Schultz, který sám prchal před spravedlností, poradil praktický trik: obléknout mužské šaty. Poskytl jí oděv i vysokou bílou paruku. Anna později sice tvrdila, že si cizí šaty vzala jen proto, že si vlastní potrhala, nevinná dívka prchající za snoubencem se však v tu chvíli definitivně vypařila.
Hrabě, který se nebál ran holí
V panském kabátě, s parukou na hlavě a aristokratickým vystupováním začala vystupovat jako hrabě Carl Ekeblad. Tvrdila, že je armádním důstojníkem ve vyhnanství, který po jakémsi incidentu ve Stockholmu čeká v pohraničí na královskou milost.
Zvolené jméno mělo zvuk – rodina Ekebladů patřila k nejvlivnější švédské šlechtě. Dveře se před ní rázem otevíraly samy. Lidé jí nabízeli přístřeší i peníze a brzy si vybudovala vlastní suitu. Jejími sluhy se stali uprchlý sedlák i onen pekař, kteří jí oddaně nosili zavazadla a udržovali zdání, že před nimi stojí skutečný pán.
Anna hrála roli do nejmenších detailů. Na norském statku Löfsnäs svedla Emerentii Schröderovou, manželku místního konstábla. Svědci ji popisovali jako divokého mladého šlechtice: ráda pila kořalku, labužnicky kouřila dýmku, na koni jezdila bez sedla a nebrala si servítky. Když ji někdo ze sluhů neposlechl, vytáhla hůl a bez váhání ho ztloukla. Svou autoritu si vynucovala tvrdě.
Ani hraběcí titul jí však brzy nestačil.
„Jsem váš budoucí král“
Když dorazila ke švédské celnici v Magnebru, její příběh nabral neuvěřitelné obrátky. Začala tvrdit, že není žádný hrabě Ekeblad, nýbrž samotný švédský korunní princ Gustav.
Využila situace, kterou detailně znala z politických debat. Švédsku tehdy vládl slabý král Adolf Fridrich, moc držela v rukou říšská rada a ambiciózní princ Gustav se netajil plány na převzetí plné moci. Anna celníkům namluvila, že princ musel uprchnout před vládními intrikami a v pohraničí tajně shromažďuje věrné spojence, s jejichž pomocí provede převrat.
Byla neobyčejně přesvědčivá, jenže zpráva o údajném princi u hranic zalarmovala dánsko-norské úřady. Vojáci samozvaného následníka trůnu zatkli a odvezli do Osla. Tam vyšetřovatelé při osobní prohlídce zjistili dvě věci: v paruce a uniformě se neskrývá princ, a dokonce ani muž.
U výslechu začala couvat. Přiznala, že hrála hraběte, ale řeči o korunním princi svedla na alkohol: „Pokud jsem snad něco takového řekla, bylo to pod vlivem kořalky.“ Vyšetřovatelé se pokoušeli zjistit její skutečnou identitu. Prověřovali podezření, zda s údajným seržantem nespáchala incest, nebo zda na hranice neutekla kvůli nelegálnímu potratu.
Dánsko-norské úřady ji nakonec vrátily Švédům. Čekal ji řádný soud a přísný trest za podvody i urážku královského majestátu.
Zlomená ruka a poslední trik
K soudu už ale Anna Ekelöfová nikdy nedorazila.
Během eskorty se povoz na špatné cestě převrátil a Anna si při nehodě zlomila ruku. Stráže proto musely s trpícím vězněm přenocovat na statku norského sedláka Nilse Amundssona. A právě tady rozehrála svou poslední partii.
Se zlomenou rukou si sedláka omotala kolem prstu. Znovu vytáhla legendu o korunním princi Gustavovi: zatčení je prý dílem zrádců a pokud jí pomůže na svobodu, čeká ho po jejím usednutí na trůn obrovské bohatství a vděk budoucího krále.
Sedlák jí uvěřil všechno. V noci z 12. na 13. července 1765 zaklepal na okno místnosti, kde vězeň spal, a dal Anně znamení. Dvacetiletá dívka se se zlomenou paží protáhla oknem ven, naskočila na připraveného koně a v plném trysku zmizela v temných lesích směrem k norské hranici.
Ráno našly stráže jen prázdnou světnici. Sedlák Nils Amundsson později před soudem přiznal, že ho její vyprávění tak omámilo, že byl kvůli ní ochoten riskovat majetek i vlastní hrdlo.
Po Anně Ekelöfové se slehla zem. Jedinou stopu nabídl vězeňský dozorce Emanuel Bergman, který v uprchlici poznal recidivistku přezdívanou Passannicka, dříve trestanou za těžké podvody. Zda to byla skutečně ona, už historici nikdy nezjistili. Záhadný „princ v sukni“ zkrátka nasedl na koně a odklusal.
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Zdroj: diva-portal.org, rucforsk.ruc.dk, sv.wikipedia.org, expressen.se
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