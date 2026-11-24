Majiteli Hotelu Medlov (u Medlovského rybníka ve Vysočině) jsou Martin Piskoř, Jan Piskoř a Klára Piskořová.
Jan, Martin a Klára Piskořovi původně hledali místo pro taneční kurzy. Nakonec se jejich život propojil s hotelem Medlov, který v sobě ukrývá dvě architektonicky cenné stavby i kus československých dějin. Místo velké modernizace se jeho současní majitelé pustili do pátrání v archivech, obnovují zapomenuté detaily a snaží se zachovat atmosféru, kterou jinde už dávno odvál čas.
Když Martin Piskoř poprvé vstoupil do hotelu Medlov, nejvíc ho zaujalo to, co viděl za jeho okny. Lesy, louky a hladina rybníka. Zamiloval se do místa, aniž tehdy tušil, jak výjimečnou stavbu má před sebou. O její architektonické hodnotě se dozvídal postupně.
Dnes už se svým bratrem Janem a manželkou Klárou věnuje většinu času právě hotelu, který původně vůbec nehledali.
„K Medlovu jsme se doslova protančili,“ říkají majitelé. Všichni tři totiž začínali v prostředí pražské taneční školy. Potřebovali najít vhodné prostory, kde by mohli pořádat kurzy a soustředění.
První zkušenost s rekreačními objekty získali při koupi menšího střediska v jižních Čechách. Brzy ale zjistili, že pro jejich taneční aktivity nemá ideální dispozice. Začali se proto rozhlížet po dalších nemovitostech, až narazili na Medlov. „Byla to láska na první pohled. A za těch skoro deset let se ten vztah pořád prohlubuje. Je to jako víno, které zraje,“ vzpomíná Martin.
Tři majitelé, tři rozdílné role
Jan, Martin a Klára se do společného podnikání pustili už před lety. Každý se dnes soustředí na jinou část provozu. Martin se věnuje financím a technickému zázemí budovy, Klára má na starosti každodenní chod hotelu a hosty. Jan se zaměřuje především na architekturu, historii a komentované prohlídky, při nichž návštěvníkům ukazuje méně známé souvislosti.
Klasického ředitele, který by rozhodoval o všem od stolu, tu nenajdete – o větších investicích rozhodují všichni tři společně. Klára sama sebe vnímá především jako hostitelku, které záleží na tom, aby lidé na pár dní vypadli z každodenního shonu. Místo nabitého animačního programu tak hosté vyrážejí na houby, obcházejí rybník, hrají kuličky nebo ruské kuželky a potkávají se u společných snídaní a večeří.
Od dívčího tábora k útočišti pražských umělců
Historie místa sahá do třicátých let minulého století. Tehdy si břeh rybníka u Fryšavy pod Žákovou horou vyhlédl lyžařský reprezentant Leoš Stehlík. Spolu s manželkou Aglaïou tam vybudoval sportovní a rekreační penzionát pro dívky, který tvořila hlavní budova a dvaadvacet dřevěných chatek. První hotel navrhl malíř a architekt Alois Wachsmann, na konci třicátých let areál rozšířil funkcionalistický architekt Pavel Smetana.
Prvorepublikový Medlov si rychle oblíbila pražská umělecká smetánka. Odpočívat sem jezdili Jan Werich, Jiří Voskovec, Jaroslav Ježek i herečky Věra Ferbasová nebo Nataša Gollová.
Po komunistickém převratu v roce 1948 stát hotel znárodnil a začlenil do odborářské rekreace. Zázemí tu našli také pracovníci uranového průmyslu a areál se postupně rozrostl tak, aby pojal stovky rekreantů najednou. Jan Piskoř při prohlídkách připomíná i starší místní pověst o zaniklé středověké osadě, stříbrných dolech a zvonech utopených v hlubinách krajiny.
Stavba, která připomíná loď na hladině
Nejvýraznější proměna areálu přišla v šedesátých letech. Tehdy vznikla nová hotelová budova podle návrhu architekta Jiřího Herzána. Její výstavba začala v roce 1968 a hlavní část dokončili v roce 1973. Kolaudace následovala o rok později.
Herzán navrhl stavbu v pozdním bruselském stylu. Její prosklená fasáda, členění a umístění v krajině vytvářejí při pohledu z hotelového parku obraz lodi, která vplouvá na hladinu rybníka. Nejde přitom jen o zajímavý tvar. Budova patří k cenným ukázkám československé architektury druhé poloviny 20. století.
Právě spojení obou staveb dává Medlovu jeho osobitou podobu. Starší budova představuje meziválečnou moderní architekturu, novější část zase pozdní bruselský styl. Každá vypráví jinou kapitolu a obě dohromady ukazují, jak se v průběhu desetiletí měnily představy o rekreaci i o tom, jak má hotel vypadat.
Místo plastových oken znovu původní fasáda
Když Piskořovi hotel koupili od odborových svazů, měli jednu velkou výhodu. Předchozí majitelé neprovedli rozsáhlou modernizaci. Medlov si tak uchoval řadu architektonických prvků i část původního interiéru. Zásahy v minulosti se mu přesto nevyhnuly. Jednou z nejvýraznějších změn byla výměna původní prosklené fasády za plastová okna. Právě k tomuto detailu se noví majitelé vrátili při nedávné obnově. „Chtěli jsme hotelu vrátit původní členění, které navrhl architekt Herzán,“ popisují.
Za tuto práci získali ocenění Kraje Vysočina Zlatá jeřabina za příkladnou péči o památku. Podle majitelů se tak přiblížili původní podobě budovy zhruba z devadesáti procent. Další práce ale teprve čekají. V původní dokumentaci pátrají po podobě někdejších okenních rámů, jejichž součástí byly také zelené prvky. Jednu dochovanou ukázku si schovali jako vzor pro budoucí obnovu. „V interiérech nás toho čeká ještě hodně. Máme rádi právě to hledání. Někdy trvá tři roky, než se dopracujeme k tomu, jak určitý detail vypadal a jak ho dokážeme znovu vytvořit. Není to práce na jeden den.“
Majitelé se přitom nechtějí pouštět do rekonstrukcí, které by změnily charakter celého hotelu. Jejich cílem není vytvořit moderní ubytování s nejnovějším vybavením, ale zachovat a postupně obnovovat původní architektonický rukopis. „Když se podíváte na židle, které tu máme, některé slouží už padesát let. A my bychom chtěli, aby tu další podobné věci vydržely dalších padesát.“
Vítej zpátky. Tentokrát hlavně k sobě
Když Piskořovi mluví o Medlovu, často se vracejí k mottu hotelu „Vítej zpátky“. Nejde jim přitom jen o nostalgii nebo připomínání socialismu. „Když říkáme Vítej zpátky, nemyslíme tím jen návrat do nějaké doby, kterou si lidé pamatují. Myslíme tím také návrat k sobě,“ vysvětluje Klára.
Hosté podle ní nepotřebují neustálý program ani množství atrakcí. „Dnes jsme zvyklí, že nám někdo pořád nabízí další podněty a zážitky. Tady je všechno mnohem jednodušší. Máme lesy, vodu a louky. Člověk najednou zjistí, že se dokáže zabavit.“ V tom vidí majitelé jednu z největších hodnot místa. Hotel podle nich nemusí soupeřit s moderními resorty v množství služeb. Nabízí něco, co se dnes hledá obtížněji – prostor, klid a možnost na chvíli zpomalit.
„Medlov tu byl dlouho před námi a bude tu i dlouho po nás. Stejně jako příroda, která nás obklopuje. Člověk by měl přemýšlet, co po sobě zanechá. Nemusíme pořád vytvářet nové věci, když můžeme pečovat o ty, které tu už někdo před námi vybudoval.“
Zdroj: autorský článek