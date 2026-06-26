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Vystudovala strojařinu, teď u přehrady točí vyhlášenou zmrzlinu. Začalo to strojem za pět tisíc

Andělská jahoda a banán – tyhle dvě zmrzliny byly první sorbety, které do stroje na točenou zmrzlinu Anděla Vejražková zkusila připravit. Zákazníci je milují dodnes.
Náhodní kolemjdoucí, cyklisté i rodiče s dětmi. Točenou miluje každý.
Na Andělskou zmrzlinu se chodí jen tak na chuť, cestou ze školy i jako výletní cíl ze širokého dalekého okolí.
Jahody odrůdy Malvína josu sytě červené, šťavnaté a krásně velké, takže se dobře čistí.
Každé ráno je nejdřív potřeba ovoce očistit: banány umýt, oloupat a nakrájet, jahody se nejdřív odstopkují a myjí až na konec.
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Andělská jahoda a banán – tyhle dvě zmrzliny byly první sorbety, které do stroje na točenou zmrzlinu Anděla Vejražková zkusila připravit. Zákazníci je milují dodnes. |
Foto: Václav Vašků / Aktuálně.cz – Václav Vašků
Jana Chmelíková

Točená zmrzlina tu není jen nostalgie, ale poctivá práce s čerstvými surovinami. Anděla Vejražková v Kamýku nad Vltavou vyměnila těžké stroje za ty zmrzlinové a vyrábí dokonalé ovocné sorbety, na které se stojí dlouhé fronty. Všechno přitom začalo bláznivým nápadem v hospodě, když s kamarádkou dostaly chuť na zmrzlinu.

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Původní profesí je strojařka, nakonec ale skončila u strojů zmrzlinových, o kterých vypráví s jiskrou v oku. Anděla Vejražková svoji první zmrzlinu vyrobila, když jí bylo deset. „Zmrzlinu miluju, evokuje mi léto a přináší pocit blaženosti,“ vysvětluje sympatická blondýna, zatímco čistí jahody na dnešní várku: pro návštěvu Aktuálně.cz se rozhodla připravit jedny z nejoblíbenějších, jahodovou a banánovou.

Bláznivé nápady bývají nejlepší

Ve středočeském Kamýku nad Vltavou, hned u mostu přes přehradu, najdete zmrzlinové království, kam se nechodí na italské gelato jako v nóbl pražských zmrzlinárnách. Tady si můžete dát klasiku, kterou všichni milujeme mnohem víc: točenou. Jenže ne ze směsi, ale poctivé ovocné sorbety.

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„Vanilkovou z Opočna tu ale každý den máme taky, bez té by to prostě nešlo,“ směje se podnikatelka. S premixy, tedy prášky na výrobu točené zmrzliny, experimentovala už jako holka a začínala s nimi i před osmnácti lety, když se rozhodla změnit kariéru.

„Celé to vzniklo v hospodě, kde jsem seděla s kamarádkou a pronesla ‚Dala bych si zmrzlinu, točenou,‘“ vzpomíná Anděla Vejražková. Tehdy točená byla na ústupu a prim hrály kopečky, a protože jsou obě ženy činu, a tak se rovnou podívaly do inzerátů, za pět tisíc koupily první zmrzlinový stroj a za deset dní od vyřčení oné osudné věty už otvíraly okýnko v hospodě, která patřila kamarádčinu tatínkovi. „Za tři týdny tam stály fronty,“ vypráví s nadšením.

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Od prášku k poctivé zmrzlině

Kamarádka nakonec kvůli mateřství z projektu odešla, Anděla pokračovala dál. Dlouho se držela kupovaných směsí, vše se ale změnilo před patnácti lety, kdy se objevil trend ovocných sorbetů. „Jedna sousedka z Prahy do mě pořád hučela, ať udělám jahodu nebo banán, prostě jako ve Světozoru. Já se toho ale strašně bála, že to neumím,“ vzpomíná majitelka bistra U Ádi.

Náhodní kolemjdoucí, cyklisté i rodiče s dětmi. Točenou miluje každý.
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Když dodavatel ovocných směsí na podzim skončil, rozhodla se, že to přes zimu vymyslí sama. Oběhala hygienu, upravila prostory, aby vyhovovaly předpisům, a na jaře začala testovat vlastní receptury z čerstvých banánů a jahod. „Lidi se ze začátku báli, tak můj muž Martin rozdával ve frontě vzorky k ochutnání. Když na ně přišla řada, objednávali už naše zmrzliny,“ vzpomíná na první dny.

Šeřík s borůvkou podle stoletého receptu

Dnes v sezoně denně vyrábí zhruba 40-50 litrů (tedy zhruba 300-360 porcí) Andělské zmrzliny a stejné množství opočenské – záleží samozřejmě na počasí. A co je tajemstvím opravdu dobré zmrzliny? „Suroviny. Bez dobrých surovin prostě nic dobrého neuděláte,“ odpovídá jednoznačně, zatímco přendává jahody do mixéru. V provozu jí pomáhají šikovné brigádnice, které si umí poradit s výrobou zmrzliny i s prodejem, jejich zmrzlinu si v kelímku nebo jako nanuk (i bez cukru!) můžete v termotaštičce odvézt domů. Hodinovou cestu autem s přehledem vydrží, vyzkoušeli jsme to za vás.

Výkonný mixér a zmrzlinovací stroj jsou jediná výraznější mechanizace poctivé ruční práce.
Výkonný mixér a zmrzlinovací stroj jsou jediná výraznější mechanizace poctivé ruční práce.Foto: Václav Vašků / Aktuálně.cz

Pro jahody jezdívá do nedalekého krámku, pro meruňky, broskve, třešně a další ovoce na malé farmy v okolí. „Některé mají ovoce i v bio kvalitě, je to prostě parádní,“ dodává spokojeně. Když vidí náš údiv při vyslovení třešňové zmrzliny, rozesměje se. „Jo. Odstopkování a vypeckování je hrozná práce, ale když ona je tak hrozně dobrá!“

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Lákadlem pro návštěvníky z blízkého i dalekého okolí jsou právě sezonní speciality a netradiční kombinace. Den před naší návštěvou připravovala zmrzlinu z bezových květů s čerstvou pomerančovou šťávou, nedávno bodovala s pampeliškovou. Ještě žádná zmrzlina prý nebyla takový propadák, aby si řekla, že tu už znovu dělat nebude.

Lidé se prý zatím asi nejvíc „báli“ okurkové verze, kterou nakonec zjemnila pomerančem. V nabídce se objevila také mrkvovo-ananasová s citronem, inspirovaná klasickým salátem, v nejbližší době dojde sezona na levandulovou s bílou čokoládou. „Miluju rybíz s malinami. Chutná přesně jako drobenkový koláč od mojí babičky,“ říká trochu zasněně Anděla Vejražková. Když zavtipkuju, že v tom případě by to chtělo kopečky ještě trochu posypat drobenkou, tak mi vyrazí dech: „No ale vždyť to klidně můžete, mezi našimi posypkami je i krambl, aby chutnala opravdu jako ten koláč.“

zmrzlina
Kornoutky, topingy i domácí karamely, šlehačka. Ke zmrzlině chutná všechno.Foto: aktuálně.cz, Václav Vašků – Václav Vašků

Zimní brunchové království

Zmrzlinu točí o víkendech až do poloviny listopadu, uvnitř, za jindy obleženým zmrzlinovým okénkem, celoročně najdete příjemné bistro plné dobrot, které rovněž připravuje činorodá majitelka.

„Peču dorty, zákusky i vlastní chleba, děláme skvělé paštiky, o víkendech chystám brunche, i když těch stíhám méně, než bych si představovala,“ vysvětluje. Peče zásadně ze špaldové mouky, suroviny jsou pro ni alfa a omega zkrátka vždy. Sama ale přiznává, že i ona si občas potřebuje odpočinout a zjara si ordinuje šestitýdenní volno: „Ten odstup je hrozně důležitý. Člověk musí na chvíli zavřít a v klidu si promyslet, co udělal dobře a co špatně a co bude v nové sezoně.“

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Během horkého léta si naopak dovolenou dovolit nemůže. Volný čas smrskla na minimum. „Teď jsme byli s rodinou jeden den na vodě a to muselo stačit,“ uzavírá energická zmrzlinářka.

Koupila starý stroj za pět tisíc, dnes se na její točenou zmrzlinu stojí fronty. Kromě klasik jako banánová nebo jahodová mívá i odvážnější – třeba okurka s pomerančem nebo levandule s bílou čokoládou. | Video: Jana Chmelíková, Aktuálně.cz

Zdroj: autorský článek

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