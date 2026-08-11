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Koupila chátrající dům na břehu Vltavy. Proměna za 25 milionů vyráží dech

Penzion Clementine House, usazený na břehu Vltavy v Českém Krumlově, je vnitřním světem, který nabízí přirozené místo k odpočinku a vybízí ke zpomalení.
V interiéru jsou vypínače a zásuvky značky Ceramic Home\www.ceramichome.cz
V oblasti volného nábytku vsadily architektky na mix repasovaných starožitností a kurátorský výběr produktů českých a slovenských designérů a lokálních výrobců.
Dveře v domě jsou od značek Hörmann, Sapeli a prosklené rámové dveře od MIJA-Therm.
Interiér je plný kontrastů.
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36 fotografií
Penzion Clementine House, usazený na břehu Vltavy v Českém Krumlově, je vnitřním světem, který nabízí přirozené místo k odpočinku a vybízí ke zpomalení. |
Foto: Václav Novák – vaclavnovak.com
Terezie Benoni

Když v roce 2019 koupila s manželem chátrající penzion na břehu Vltavy v Českém Krumlově, neměla v plánu vytvořit jen další ubytování pro turisty. Chtěla místo, kde by sama ráda trávila čas. Ke spolupráci proto přizvala architektky Lucii Němcovou a Terezu Komárkovou. Výsledkem několikaleté rekonstrukce je dům připomínající spíš soukromý domov než hotel.

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Kdysi hospodářské stavení z konce 18. století, dnes pět apartmánů, soukromý byt majitelky a zahrada s výhledem na Vltavu. Za proměnou stojí několik let práce i rozhodnutí nezačínat od nuly, ale zachovat to nejcennější, co starý dům nabízel. Z původní stavby zůstaly především kamenné stěny a odhalené dřevěné trámy.

Všechno ostatní prošlo proměnou. Nové zásahy ale neměly historickou architekturu přebít.

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„Záměrem bylo vytvořit čisté ‚plátno‘ pro budoucí umělecké předměty a život v prostoru,“ vysvětlují architektky Lucie Němcová a Tereza Komárková. Právě umění se stalo jedním z hlavních motivů domu. Velkoformátová posuvná křídla mezi obytnými částmi nesou autorské malby výtvarníka Patrika Hábla, jeho motivy se objevují také v podkrovních pokojích.

Dům navrhoval ženský tým

Rekonstrukce měla ještě jeden rozměr. Investorka oslovila architektky, které dobře znala, a kolem projektu se postupně vytvořil převážně ženský tým. Vedle autorek návrhu se na něm podílela stavbyvedoucí i krajinářská architektka. Podle architektek právě tato spolupráce ovlivnila výslednou atmosféru domu.

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„Tato ženská synergie dala vzniknout prostorům, které citlivě propojují fragmenty původních historických prvků s novou funkční vrstvou,“ říkají architektky. Místo okázalého luxusu vsadily na klid, přirozené materiály a prostor, který hosty nenutí obdivovat jednotlivé detaily, ale spíš zpomalit.

Clementine House

  • Kde: Český Krumlov, na břehu Vltavy

  • Původ stavby: hospodářské stavení z konce 18. století

  • Rekonstrukce: 2020–2026

  • Architektky: Tereza Komárková (Architéka) a Lucie Němcová

  • Užitná plocha: 320 m²

  • Náklady: přibližně 25 milionů korun

Ze zahrady až pod střechu

Jednou z největších změn byla úprava dispozice. Původní venkovní schodiště zmizelo a nahradilo jej nové vnitřní propojení všech podlaží. Tmavě modré ocelové schodiště dnes prochází domem od přízemí až do podkroví a stalo se jeho výrazným orientačním bodem.

Díky novému uspořádání se otevřely průhledy napříč domem a dříve tmavé místnosti získaly více denního světla. Architektky přitom usilovaly o to, aby moderní zásahy nenarušily charakter stavby staré téměř dvě stě padesát let.

Obě architektky se i nadále příležitostně setkávají ke spolupráci na vybraných projektech, které je spojují nejen profesně, ale i lidsky.
Architektky Tereza Komárková a Lucie Němcová se potkaly během studia na Fakultě umění a architektury v Liberci, magisterské vzdělání následně završily na FA ČVUT v Praze.
Nové dispozice akcentují výrazné průhledové osy, pracují s charakteristickými výhledy i s vertikálním otevřením prostoru.
Tmavě modré ocelové schodiště se vine z přízemí do podkroví a propojuje jednotlivé úrovně domu do plynulého celku.
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Koupelna jako součást ložnice

Neobvyklým prvkem jsou také koupelny. V některých apartmánech stojí vana přímo v prostoru ložnice. Nejde podle autorek o efekt pro fotografie, ale o součást celkové atmosféry. „Vany přímo v prostoru ložnic posilují moment intimity a osobního rituálu.“

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Stejnou filozofii sleduje i výběr vybavení. V interiérech se potkává nábytek vyrobený na míru s repasovanými starožitnostmi a výrobky českých a slovenských designérů. Převládá dubové dřevo, přírodní kámen, mosaz i ručně tažené cementové stěrky. Výsledkem není hotel, který sází na okázalost. Architektky chtěly vytvořit prostředí, kde se historický dům stává kulisou pro běžný život.

Zdroj: linka.news

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