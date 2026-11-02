Kajuta místo domu a za oknem pokaždé jiný přístav. Za takový život zaplatili cestující na Villa Vie Odyssey stovky tisíc dolarů. Někteří prodali nemovitosti a věřili, že na moři stráví desítky let. Jenže služeb ubývalo a žádostí o další peníze přibývalo. Teď loď ovládá věřitel a její obyvatelé nevědí, zda se na palubu ještě vrátí.
Joel Greiff prodal obytný vůz, opustil Floridu a rozloučil se s přáteli a rodinou. Před sebou měl nový život na lodi, na které měl procestovat celý svět. Na Villa Vie Odyssey se nastěhoval 1. října. Za kajutu zaplatil 350 tisíc dolarů, přibližně 7,6 milionu korun. Počítal s tím, že v ní stráví deset, dvacet nebo ještě více let.
Vydrželo to šestadvacet dní.
Pokud své peníze nedostane zpět, každý den na palubě ho vyjde na téměř 13 500 dolarů, tedy zhruba 293 tisíc korun. A to jen při rozpočítání pořizovací ceny kajuty.
Výzva k opuštění lodi ho zastihla na autobusovém nádraží, když se vracel z výletu ke kambodžským chrámům Angkor Vat. Nabíjel si telefon a čekal na odvoz zpátky na loď. Kolem sedmé ráno přišel pokyn: do dvou odpoledne musí být pryč i se zavazadly.
Sedmapadesátiletý Američan měl všechny své věci ve čtyřech velkých kufrech a dvou příručních zavazadlech, znovu se sbalil za hodinu. Jeho sousedé ale z kajut odnášeli celé domácnosti.
Sundat obrázky, sbalit domov
Kit a Randy Cassinghamovi žili na Odyssey dva roky. Položili si do kajuty vlastní koberce, pověsili obrázky a zabydleli se mezi lidmi, které denně potkávali u jídla i na palubě. Teď se kolem nich balilo a plakalo. „Lidé byli v šoku, otupělí, plakali,“ popsala Kit. Jiní se zlobili nebo jen nevěřícně přemýšleli, co bude dál.
Cestující Barbara Fiegelová, která na lodi bydlela s partnerem od prosince 2024, se po vystoupení vracela dokončit balení. „Nemohla jsem přestat plakat,“ řekla.
Pro některé skončila dovolená. Pro jiné zmizelo místo, kterému říkali domov. „Jsou tu teď lidé, kteří nemají domov, mají velmi málo peněz a nevědí, co budou dělat,“ uvedl důchodce Benjamin Schatz.
Kajuta místo domu
Společnost Villa Vie Residences nabízela možnost přestěhovat se na moře. Člověk si koupil kajutu, platil pravidelné poplatky a mohl žít na lodi, která měla každé tři a půl roku obeplout svět.
Firma lákala také Američany nespokojené s návratem Donalda Trumpa do Bílého domu. Nabízela jim čtyřletou plavbu nazvanou „Skip Forward“, tedy možnost celé jeho prezidentské období strávit na moři.
Kajuty se prodávaly přibližně za 120 až 440 tisíc dolarů, vedle kupní ceny ale obyvatelé platili také pravidelné poplatky. Ty měly pokrývat jídlo, úklid, internet i zábavu. Na palubě byl bazén, bary, divadlo a posilovna. Kupujícím firma slibovala nejméně patnáct let pobytu na palubě. Někteří cestující proto prodali své nemovitosti a z kajuty si udělali jediný domov.
V úterý 27. října však firma oznámila, že na pokračování nemá peníze. Přes dvě stě pasažérů muselo vystoupit v kambodžském přístavu Sihanoukville. Podle Sherrie Cornettové je autobusy odvezly do centra města a vysadily se zavazadly. „Zůstali jsme odkázaní sami na sebe, abychom si našli hotely,“ popsala.
Další peníze už loď nezachránily
Obyvatelé se ještě pokusili svůj plovoucí domov zachránit. Skupina chtěla loď odkoupit a 169 lidí přislíbilo další peníze. Potřebné financování ale nezískali. Kontrolu nad Odyssey mezitím převzal věřitel. Obyvatelé dostali přes víkend poslední možnost odvézt zbývající věci, než jim loď přestane být přístupná.
Podle dostupných informací by loď měla zamířit do Singapuru, kde by mohla skončit v dražbě. Vedení firmy tvrdí, že prodej zatím naplánován není a dál hledá cestu k obnovení provozu. Pro část cestujících už ale další naděje znamenají jen pokračování nejistoty. Výzvy, aby znovu sáhli do peněženek, totiž poslouchali celé měsíce.
Už v dubnu firma nabízela obyvatelům, aby jí půjčili desítky či stovky tisíc dolarů s úrokem 12 až 24 procent. Následovaly další žádosti, včetně dobrovolných příspěvků na palivo. „Bylo to vyčerpávající, protože pořád zaznívalo: Potřebujeme víc peněz. Potřebujeme víc peněz. Když je neseženeme, nebudeme moct vyplout,“ popsala obyvatelka Angela Nuran Gokturková.
Pamela Reckampová, která si s manželem kajutu pronajala na šest týdnů, vzpomínala na zářijovou schůzku ve vietnamském Ha Longu. Vedení podle ní žádalo pomoc se získáním milionu dolarů. „Když ty peníze neseženeme, máme asi čtyři dny provozu,“ reprodukovala sdělení firmy. „Pak zhasnou světla a vypne se klimatizace.“
Cestující nakonec vybírali i na posádku, která podle jejich informací čekala na výplaty. U lodní kavárny podle jednoho z obyvatel shromáždili přibližně dvanáct tisíc dolarů a rozdělili je pracovníkům. Petterson zpoždění výplat potvrdil. Podle něj však posádka už dlužné peníze dostala.
Místo světa stále stejné přístavy
Úspory byly znát i při běžném dni na palubě. Omezovaly se služby, ubývalo možností u večeře a vypadával internet. Někteří lidé, kteří z lodi pracovali, museli v přístavech hledat připojení v hotelech. Odyssey také vynechávala zastávky, vracela se na stejná místa a zůstávala v přístavech déle.
Spoluzakladatel a výkonný předseda společnosti Mikael Petterson vysvětluje potíže především zdražením paliva v souvislosti s válkou s Íránem. Podle údajů firmy vzrostly měsíční náklady na palivo připadající na kajutu z průměrných 1800 dolarů na šest až osm tisíc. Loď proto zpomalovala a zůstávala déle v přístavech.
Peníze vedení hledalo i u cestujících. Petterson tvrdí, že přibližně 88 procent společnosti patří samotným obyvatelům lodi. „Když jsou potřeba peníze, přirozeně se obracíme na obyvatele, protože za námi nestojí soukromý investiční fond. Není tu žádný velký vlastník,“ uvedl.
Dubnové půjčky podle něj přinesly kolem dvou milionů dolarů a pomohly provoz na několik měsíců udržet. Další záchranu měl nabídnout investor. Když ale jednání ztroskotala, firma už neměla z čeho platit. „Jsem v tomhle příběhu padouch, ale dělám všechno pro to, abych obyvatelům pomohl najít řešení,“ řekl Petterson.
Potíže ovšem projekt provázely už před zdražením paliva. První vyplutí z Belfastu v roce 2024 se kvůli technickým závadám opozdilo o několik měsíců. Také trasa se měnila dřív, než ceny vzrostly. Cestující teď čekají, zda se na loď ještě někdy vrátí.
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Zdroje: CBS News, Business Insider, Business Insider
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