Lehká emulze na podrážděnou kůži má ulevit od svědění a zánětu. Výrobce teď jednu její šarži stahuje z lékáren kvůli závadě v jakosti. O jaký přípravek jde a co dělat, pokud ho máte doma?
Státní ústav pro kontrolu léčiv oznámil stažení kortikoidového krému na kožní potíže. Německá farmaceutická firma Cheplapharm stahuje z lékáren a dalších zdravotnických zařízení jednu šarži přípravku Locoid Crelo 0,1 %. Jde o kožní emulzi v balení 30 g se šarží 25I22C a expirací 31. srpna 2027.
Důvodem je závada v jakosti, konkrétně možnost, že přípravek obsahuje mikroby.
Locoid Crelo obsahuje hydrokortison-butyrát, tedy kortikoid, který tlumí zánět a svědění kůže. Lékaři ho předepisují hlavně na ekzémy a jiné zánětlivé kožní nemoci.
Právě proto na čistotě přípravku tolik záleží, protože podrážděná nebo porušená kůže je vůči infekci zranitelnější. Stažení se týká lékáren a nemocnic, pacienti léky vracet nemusí. Pokud ale máte doma balení se šarží 25I22C, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, jestli ho dál používat, nebo vyměnit.
Zdroj: SÚKL
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