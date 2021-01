Koronavirus: Nová revoluční ochrana před COVID-19 už i v Čechách!

Česká generická farmaceutická společnost CANDE CZ s.r.o. doplnila v listopadu domácí trh o jedinečný přípravek ve formě práškového nosního spreje, jako dalšího doplňkového prvku k doporučenému pravidlu 3R (ruce, roušky, rozestupy) na ochranu proti nákaze infekčním onemocněním COVID-19.

Virus, který je už téměř rok jedním ze zásadních témat médií či běžné veřejnosti, nás nutí stále více přemýšlet nad dalšími důležitými skutečnostmi, které reálně ovlivňují naše současné životy. Připomněl nám, jak zranitelní jsme a ukázal nám, jakou silou dokáže příroda otřást základy a životními jistotami naší společnosti. Co je ještě důležitější, ukázal nám holou pravdu o tom, jak jsme si zvykli a považovali současný životní styl a chování v běžných každodenních situacích za normu a samozřejmost. Ať už společné oslavy důležitých životních milníků v kruhu svých nejbližších, anebo možnost chodit bez obav do práce, do školy, cestovat a poznávat svět, posedět s přáteli při dobré večeři či si dojít na skleničku. To vše a mnoho dalšího byly aktivity, které jsme měli v našich životech zautomatizované, protože z naší podstaty jsme tvory společenskými a potřebujeme sociální kontakt ke kvalitnímu a spokojenému životu.

Naděje v těžkých časech

Na základě zdravotních a sociálních omezení, která způsobuje celosvětová pandemie koronaviru, se farmaceutická společnost CANDE CZ s.r.o. rozhodla přinést pro českou veřejnost jedinečný a unikátní přípravek ve formě práškového nosního spreje jako osobní antivirus - TAFFIX.

Ve spolupráci s izraelskou farmaceutickou společností Nasus Pharma Ltd., která je výrobcem představeného přípravku, se CANDE CZ s.r.o. podařilo začlenit Česko mezi první evropské státy (spolu s Německem, Velkou Británií a Slovenskem) ve kterých je TAFFIX dostupný již od listopadu 2020.

"Jsme potěšeni, že naše společnost může pro českou veřejnost přinést tento jedinečný přípravek, který na základě výsledků laboratorních testů a vyhodnocení klinického průzkumu, dokáže aktivně bojovat proti původci onemocnění COVID-19, koronaviru SARS-COV-2 řekl MUDr. Miloš Chudý, zakladatel a generální ředitel společnosti CANDE CZ s.r.o.

Nos jako vstupní brána infekcí a místo pro boj s viry

Ze všeobecně známých výzkumů vyplývá, že nos, resp. buňky nosní sliznice jsou základní vstupní bránou pro šíření onemocnění COVID-19. Proto je nos cílovým orgánem ochrany pomocí práškového spreje TAFFIX. Jemný prášek se při kontaktu s nosní sliznicí mění na tenký ochranný gelový mikrofilm, který chrání buňky nosní sliznice před infekcí viry přenášenými vzduchem, stejně tak jako před různými typy alergií. Dostatečným okyselením prostředí až na úroveň pH = 3,5 se zároveň vytváří podmínky, ve kterých nepřežije až 97 % všech respiračních virů.

Na základě dvojitého účinku tohoto spreje: vytvořením velmi tenké gelové vrstvy na povrchu nosní sliznice a dostatečně nízkým okyselením prostředí, se stává TAFFIX nenahraditelnou a každodenní pomůckou v boji proti virům a alergiím, v čase pandemii ale i mimo ni. Výsledky laboratorních testů a zkoušek stejně jako klinický průzkum v době oslav židovského Nového roku v izraelském městě Bney Brak potvrdily vysokou, téměř 99 % účinnost TAFFIXU proti různým druhům respiračních virů (včetně koronaviru SARS-CoV-2), stejně tak jako samotné snížení počtu onemocnění na COVID-19.

Nejasné časy si vyžadují mimořádná opatření

"Tak jako máme uveřejněné na naší webové stránce: COVID-19 nedělá rozdíly mezi chudými či bohatými, mezi pohlavími, politickými názory nebo náboženským přesvědčením," poznamenává MUDr. Miloš Chudý a pokračuje: "I když se všichni nadále snažíme nosit roušky, dodržovat různé typy omezení a vládních nařízení, či podstupujeme plošná testování, je potřeba přijmout i sekundární úroveň ochrany, abychom nadále zůstaly v bezpečí, chránili sebe i své blízké před nákazou infekčním onemocněním COVID-19. Musíme myslet na členy našich rodin, přátele, kolegy, poskytovatele služeb a ostatní, abychom pandemii společně zvládli a dostali ji pod kontrolu. Tím, že se budeme chovat ohleduplně a společensky zodpovědně v aktuální situaci, můžeme docílit rychlejší stabilizaci situace s onemocněním COVID-19 a tak rychlejší návrat do normálního života, který nám nyní tak akutně chybí. Setkávání se ve společnosti přátel, návštěva kulturních či sportovních akcí nebo jen jednoduše si zajít se svým partnerem do oblíbené restaurace, jsou aktivity, které věříme, že díky TAFFIXU, budou v dohledné době opět pro všechny dostupnější" vyjádřil své přesvědčení shodné s textem na internetové stránce tohoto unikátního produktu MUDr. Miloš Chudý.

Česká farmaceutická společnost CANDE CZ s.r.o.

Tak jako na začátku veškerých úspěšných projektů jsou vize a sny, tak i při vzniku společnosti CANDE CZ s.r.o. byla vize úspěšné, perspektivní a stále rostoucí generické farmaceutické společnosti. Snahou firmy bylo dokázat, že je možné konkurovat poctivou a usilovnou prací i nadnárodním farmaceutickým korporacím, a to především správnou skladbou zaměstnanců s entuziasmem v srdcích. "Věříme, že přípravek TAFFIX, který je aktuálně dostupný v lékárnách, bude lidem v Čechách nápomocný v aktuálním boji proti onemocnění COVID-19. Byli bychom rádi, kdyby si ho lidé spojovali s hodnotami naší společnosti: "každodenním úsilím a snahou měnit nejbližší okolí, jako i celou zemi k lepšímu," dodává závěrem MUDr. Miloš Chudý.