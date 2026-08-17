Měla to být obyčejná rekonstrukce starého domu v belgickém Dendermonde. Když se ale parta stavebních dělníků pustila do kopání kanalizace, narazila ve zdi sklepa na něco, co zprvu považovala za bezcenné drobné. Během několika minut se však prach proměnil ve zlatou horečku: ze zdiva vykoukly zlaté mince a slitky v hodnotě bezmála čtvrt miliardy korun.
Stavební dělníci při renovaci domu v Belgii minulý týden objevili ve zdech sklepa skrýš se zlatem, jehož hodnota se odhaduje na devět milionů eur (218 milionů korun). Nyní se čeká, komu poklad připadne, napsal s odvoláním na místní média web stanice BBC.
Stavební dělníci, včetně 18letého brigádníka, narazili na skrytý poklad ve formě zlatých cihel a mincí při vrtání pro pokládku nových kanalizačních trubek v nemovitosti v provincii Východní Flandry. Úkryt odhalili při práci na základech budovy.
Mlčet nešlo
„Naší první reakcí byly vlastně pochyby a úžas. Nejdřív jsem si myslel, že to jsou jednoeurové mince. Pak jsme ale uviděli ležet i zlatou cihlu. Teprve pak jsme si uvědomili, že jde o něco většího,“ řekl belgické veřejnoprávní televizi VRT student jménem Kobe.
Dělníci o nálezu informovali policii s tím, že nechat si jej pro sebe nepřicházelo v úvahu. „Je tam tolik mincí a slitků, že by to bylo téměř nemožné. Kromě toho by to byla krádež,“ řekl vedoucí staveniště Mario. „Devět milionů eur – to prostě nemůžete udržet v tajnosti,“ dodal Kobe.
Objev vyvolal otázky o tom, komu by poklad mohl připadnout – jestli stavebním dělníkům, nebo charitativní organizaci CAW Oost-Vlaanderen, která poskytuje sociální podporu v obci Dendermonde a která je vlastníkem pozemku. Její ředitel Geert Hillaert uvedl, že jeho první reakcí bylo překvapení a úžas. Doufá, že poklad by mohl posloužit na podporu činnosti této charity a k „uspokojení obrovských potřeb, s nimiž se denně setkáváme“.
Bitva o miliony
Policie už vyzvala lidi, aby na místo nechodili hledat další poklad, protože dům obrátila vzhůru nohama a všechno zlato převezla na bezpečné místo. Na svém facebookovém profilu, kde si změnila profilovou fotografii na obrázek zlaté mince, vyjádřila naději, že nález skončí na správném místě a lidem změní život.
Belgické právo stanovuje, že oprávněný vlastník má pět let na to, aby si nález nárokoval. Místní prokurátor, který zahájil vyšetřování, však uvedl, že se zatím neví, kdo by to mohl být. Pokud se nikdo nepřihlásí, skrytý poklad na cizím pozemku se podle občanského práva rozdělí mezi nálezce a vlastníka pozemku. To však platí pouze v případě, že se neprokáže, že by poklad souvisel s trestnou činností, píše BBC (video si můžete prohlédnout zde).
Stavební firma i charitativní organizace nyní musí čekat až 1823 dní, než se majitel přihlásí. Pokud tak nikdo neučiní a poklad si nebude nárokovat, bude mlčení skutečně zlaté.
Zdroj: ČTK, BBC
Jejich práva nikdo neporušil. Ústavní soud odmítl stížnosti Blažka a Titze v bitcoinové kauze
Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) a právník Kárim Titz neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Ústavní soud (ÚS) odmítl také další podnět Tomáše Jiřikovského, hlavního aktéra případu kolem bitcoinového daru ministerstvu spravedlnosti, zjistila ČTK z databáze soudu. Blažek na síti X uvedl, že jde o rozhodnutí procesní, nikoli hodnotící, bere ho na vědomí.
ŽIVĚ Drony zasáhly kancelář kurdského premiéra v Iráku. Z útoků viní Írán
Dva drony v pondělí zasáhly kancelář premiéra kurdistánské regionální vlády v Iráku (KRG) Masrúra Barzáního a dům šéfa kurdské bezpečnostní a zpravodajské agentury. Útoky byly podle prohlášení kurdské vlády provedeny z íránského území. Zatím nebyly hlášeny žádné oběti, uvedla agentura Reuters.
ŽIVĚ Ukrajinský útok na Belgorodskou oblast si vyžádal životy šesti lidí
Šest lidí v noci na pondělí zahynulo při ukrajinském raketovém útoku v Belgorodské oblasti, oznámily úřady ruského regionu u hranic s Ukrajinou podle ruskojazyčné služby BBC. Další čtyři lidé utrpěli zranění. Ruské ministerstvo obrany v pondělí ráno oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za noc zneškodnila 205 ukrajinských dronů.
USA mají rakety jen na pár dnů. Analýza odhalila obří slabinu v případné válce s Čínou
Americké zásoby protiraketových střel nemusí v případě války s Čínou vydržet ani první dny konfliktu. Šokující analýza konzervativního think-tanku Heritage Foundation upozorňuje, že USA mají méně než desetinu záchytných střel k vedení dlouhodobého vysoce intenzivního konfliktu s Pekingem. Aby Američané tento kritický problém vyřešili, museli by investovat přes sto miliard dolarů.
Rakousko sužuje nejhorší sucho od roku 1850. Chaty na alpských pastvinách odmítají turisty
Rakousko má za sebou nejsušších 12 měsíců od roku 1850, kdy měření začalo. Podle agentury APA to v pondělí oznámil meteorologický ústav GeoSphere Austria. Není pravděpodobné, že by období mimořádného sucha v dohledné době skončilo.