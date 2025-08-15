Kontrola solárních panelů dronem s termovizí – prevence, která šetří peníze i výkon

Sezona výroby elektřiny z fotovoltaiky ještě zdaleka nekončí a právě teď je ideální čas provést kompletní kontrolu panelů i celé instalace pomocí dronu s termovizní kamerou. Tento postup umožňuje nejen odhalit závady, ale také zajistit maximální výkon a bezpečnost systému.
Co dokáže termovize odhalit
Při inspekci dronem se termokamera postará o rychlé a detailní zobrazení teplotních rozdílů na povrchu panelů i dalších součástí elektrárny. Díky tomu lze odhalit:
-
Mechanické závady - praskliny, poškozené články, uvolněné spoje.
-
Nefunkční nebo přehřívající se části panelu - tzv. hot spoty, které mohou výrazně snižovat výkon.
-
Problémy v bateriích - nerovnoměrné zahřívání, vadné články, poruchy chlazení.
-
Závady na měniči, kabelech a jističích - tepelné anomálie často signalizují přetížení nebo blížící se poruchu.
Termovizní snímky dokážou odhalit i problémy, které jsou okem neviditelné - a to i ve fázi, kdy ještě nedochází k přímé poruše.
Proč je kontrola tak důležitá
Solární elektrárna je investice na desítky let. Každý den, kdy část systému nefunguje správně, znamená nejen ztrátu energie, ale také zkrácení životnosti komponent. Pravidelná kontrola má tři hlavní přínosy:
-
Prevence poruch - včasné odhalení závad dříve, než způsobí drahé opravy nebo výpadek výroby.
-
Udržení maximálního výkonu - každý nefunkční článek nebo přehřívající se komponent snižuje produkci elektřiny.
-
Bezpečnost - předejdete riziku přehřátí, požáru nebo zkratu.
Dlouhodobé statistiky ukazují, že preventivní inspekce dokáže snížit riziko vážných poruch až o 70 %.
Sezona kontrol solárních elektráren a panelů ještě nekončí
I když se léto pomalu chýlí ke konci, fotovoltaické panely pracují naplno i na podzim a v zimě. Právě nyní je dobré využít příznivého počasí pro preventivní prohlídku.
Stejně jako si lidé nechávají každoročně čistit komín pro bezpečné topení, je nutné kontrolovat i solární elektrárnu - a to nejen kvůli výkonu, ale i kvůli bezpečnosti a životnosti celé instalace. Sezona kontrol solárních elektráren a panelů tak ještě nekončí!
Jak probíhá kontrola dronem s termovizí
-
Rychlá inspekce shora - dron během několika minut zmapuje všechny panely i těžko přístupná místa.
-
Termovizní snímky - odhalí tepelné anomálie a problémové části bez nutnosti fyzického kontaktu.
-
Vyhodnocení - odborník určí příčinu, navrhne opravu a zajistí, aby elektrárna pracovala na 100 %.
-
Zpráva pro majitele - získáte dokument s fotografiemi, termogramy a doporučením, které můžete předat servisní firmě nebo si podle něj nechat provést opravy.
Shrnutí
Pravidelná preventivní kontrola vám může ušetřit tisíce korun na opravách a zároveň zvýšit výnos z vaší fotovoltaiky. Nečekejte, až se projeví problém - investice do prevence se vrátí hned při první odhalené závadě.