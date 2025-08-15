Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Kontrola solárních panelů dronem s termovizí – prevence, která šetří peníze i výkon

komerční článek
před 3 hodinami
Solární elektrárny dnes patří mezi běžnou součást moderních domů, firem i průmyslových objektů. Aby ale fungovaly efektivně a spolehlivě, je potřeba jim věnovat pravidelnou péči – podobně jako komín, který si lidé nechávají každoročně čistit a kontrolovat.
Foto: komerční článek

Sezona výroby elektřiny z fotovoltaiky ještě zdaleka nekončí a právě teď je ideální čas provést kompletní kontrolu panelů i celé instalace pomocí dronu s termovizní kamerou. Tento postup umožňuje nejen odhalit závady, ale také zajistit maximální výkon a bezpečnost systému.

Co dokáže termovize odhalit

Při inspekci dronem se termokamera postará o rychlé a detailní zobrazení teplotních rozdílů na povrchu panelů i dalších součástí elektrárny. Díky tomu lze odhalit:

  • Mechanické závady - praskliny, poškozené články, uvolněné spoje.

  • Nefunkční nebo přehřívající se části panelu - tzv. hot spoty, které mohou výrazně snižovat výkon.

  • Problémy v bateriích - nerovnoměrné zahřívání, vadné články, poruchy chlazení.

  • Závady na měniči, kabelech a jističích - tepelné anomálie často signalizují přetížení nebo blížící se poruchu.

Termovizní snímky dokážou odhalit i problémy, které jsou okem neviditelné - a to i ve fázi, kdy ještě nedochází k přímé poruše.

Proč je kontrola tak důležitá

Solární elektrárna je investice na desítky let. Každý den, kdy část systému nefunguje správně, znamená nejen ztrátu energie, ale také zkrácení životnosti komponent. Pravidelná kontrola má tři hlavní přínosy:

  1. Prevence poruch - včasné odhalení závad dříve, než způsobí drahé opravy nebo výpadek výroby.

  2. Udržení maximálního výkonu - každý nefunkční článek nebo přehřívající se komponent snižuje produkci elektřiny.

  3. Bezpečnost - předejdete riziku přehřátí, požáru nebo zkratu.

Dlouhodobé statistiky ukazují, že preventivní inspekce dokáže snížit riziko vážných poruch až o 70 %.

Sezona kontrol solárních elektráren a panelů ještě nekončí

I když se léto pomalu chýlí ke konci, fotovoltaické panely pracují naplno i na podzim a v zimě. Právě nyní je dobré využít příznivého počasí pro preventivní prohlídku.
Stejně jako si lidé nechávají každoročně čistit komín pro bezpečné topení, je nutné kontrolovat i solární elektrárnu - a to nejen kvůli výkonu, ale i kvůli bezpečnosti a životnosti celé instalace. Sezona kontrol solárních elektráren a panelů tak ještě nekončí!

Jak probíhá kontrola dronem s termovizí

  1. Rychlá inspekce shora - dron během několika minut zmapuje všechny panely i těžko přístupná místa.

  2. Termovizní snímky - odhalí tepelné anomálie a problémové části bez nutnosti fyzického kontaktu.

  3. Vyhodnocení - odborník určí příčinu, navrhne opravu a zajistí, aby elektrárna pracovala na 100 %.

  4. Zpráva pro majitele - získáte dokument s fotografiemi, termogramy a doporučením, které můžete předat servisní firmě nebo si podle něj nechat provést opravy.

Shrnutí

Pravidelná preventivní kontrola vám může ušetřit tisíce korun na opravách a zároveň zvýšit výnos z vaší fotovoltaiky. Nečekejte, až se projeví problém - investice do prevence se vrátí hned při první odhalené závadě.

 
Mohlo by vás zajímat

Mladí Slováci zhudebnili hněv a vztek. O mrtvé revoluci s raperem Fvck_Kvltem

Mladí Slováci zhudebnili hněv a vztek. O mrtvé revoluci s raperem Fvck_Kvltem

Zrádná K2 má novou oběť. Pár týdnů po smrti Dahlmeierové smetlo kamení další lezkyni

Zrádná K2 má novou oběť. Pár týdnů po smrti Dahlmeierové smetlo kamení další lezkyni

Král paštik z Moravy. V malé kuchyni dělá zázraky, na které se čeká týdny

Král paštik z Moravy. V malé kuchyni dělá zázraky, na které se čeká týdny
10 fotografií

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Komerční článek

Právě se děje

Aktualizováno před 54 minutami
Do Pásma Gazy přijely další kamiony s pomocí. Řešení dvou států se ale stále vzdaluje

Do Pásma Gazy přijely další kamiony s pomocí. Řešení dvou států se ale stále vzdaluje

OSN a jiné mezinárodní organizace ve čtvrtek převzaly na hranici Pásma Gazy humanitární pomoc z 390 kamionů, uvedl Izrael.
před 1 hodinou
Putin chce části Ukrajiny, kde zemřely desetitisíce lidí. S čím přijíždí na Aljašku?

Putin chce části Ukrajiny, kde zemřely desetitisíce lidí. S čím přijíždí na Aljašku?

Už v pátek večer se na vojenské základně v americkém městě Anchorage setkají prezidenti USA a Ruska. Hlavní téma? Válka na Ukrajině.
před 1 hodinou
Američané chtějí konflikt ukončit, jakkoliv. Evropy se na nic neptají, říká Landovský
18:49

Američané chtějí konflikt ukončit, jakkoliv. Evropy se na nic neptají, říká Landovský

Setkání Trumpa s Putinem splní podle bývalého velvyslance u NATO Jakuba Landovského spíše očekávání Rusů.
před 2 hodinami
Značky už se instalují. První motoristé se rychlostí 150 km/h projedou po dálnici D3

Značky už se instalují. První motoristé se rychlostí 150 km/h projedou po dálnici D3

Ředitelství silnic a dálnic už započalo s instalací značek, které dovolí motoristům v Česku šlápnout na dálnici na plyn trochu víc.
před 2 hodinami
Stát začne vymáhat od Agrofertu dotace kvůli Babišovu střetu zájmů, oznámil Výborný

Stát začne vymáhat od Agrofertu dotace kvůli Babišovu střetu zájmů, oznámil Výborný

Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský uvedl, že pro jakékoliv vrácení dotací nevidí důvod a jedná se podle něj o předvolební kampaň.
před 2 hodinami
Mladí Slováci zhudebnili hněv a vztek. O mrtvé revoluci s raperem Fvck_Kvltem

Mladí Slováci zhudebnili hněv a vztek. O mrtvé revoluci s raperem Fvck_Kvltem

Nálož koncertů pod širým nebem nabízí špinavý zvuk z hlubin českého a druhý den i slovenského undergroundu.
Aktualizováno před 2 hodinami
Jiřikovský je v cele, před policií utíkal střechou. Bitcoiny vyšetřovatelé zabavili

Jiřikovský je v cele, před policií utíkal střechou. Bitcoiny vyšetřovatelé zabavili

Podle serveru kriminalisté Jiřikovského obvinili z nedovoleného nakládání s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti.
Další zprávy