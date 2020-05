Michelinský šéfkuchař v době pandemie rozváží jídlo, za menu si účtuje 1500 korun

V řeckých táborech podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) nejsou dětští uprchlíci, kteří by byli vhodní pro převoz do Česka. Přivézt do ČR sedmnáctileté Afghánce či Pákistánce by nemělo smysl, řekl ve čtvrtek ministr ve Sněmovně při interpelacích. Zopakoval, že ministerstvo vnitra pokládá celou záležitost za uzavřenou.

"Žádné děti, které by byly bezprizorní, opuštěné a vhodné k relokaci do České republiky, nejsou. Je tam celá řada sedmnáctiletých Afghánců a Pákistánců, kteří z mého pohledu nemají šanci na nějakou rozumnou resocializaci v ČR," uvedl ministr vnitra. Podle něj by tito mladíci pravděpodobně brzo odešli za svými příbuznými do Německa nebo Švédska. Česko bude podle Hamáčka nadále pomáhat řešit situaci v řeckých uprchlických táborech materiálně.