Z luxusního výtahu nebude nic. Bali nařídilo zbourat kontroverzní projekt

Kelingking Beach - místo, které ještě před deseti lety znali jen dobrodruzi - se po roce 2018 proměnilo v globální fenomén. A ikonická vyhlídka na útes připomínající Tyranosaura Rexe se stala jedním z nejfotografovanějších míst Indonésie.
Není divu. Strmý skalní hřbet spadá desítky metrů do hlubin Indického oceánu, kde na úzkou bělostnou pláž narážejí silné vlny.
Samotný sestup je však extrémně náročný - úzké, příkré a často kluzké schody odrazují méně trénované cestovatele. A právě to byl důvod, proč developery napadla myšlenka: udělejme z toho světový unikát.
Ambiciózní plán: výtah do nitra útesu
V roce 2024 proto začala výstavba skleněného výtahu vysokého 182 metrů, zasazeného přímo do útrob útesu. Projekt počítal se dvěma panoramatickými kabinami, vyhlídkovými platformami a dokonce i restaurací zavěšenou nad propastí. Investorem byla společnost PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development s čínským kapitálem a rozpočet kolem 12 milionů dolarů (cca 251 milionů korun).
Jenže jakmile se na sociálních sítích objevily první fotky ocelových konstrukcí prorůstajících do skály, spustila se lavina odporu. A v době zastavení prací byla konstrukce hotová asi ze 70 procent.
Kritika od ekologů, místních i turistů
Zásah do jednoho z nejkřehčích útesů ostrova vyvolal obavy z eroze a narušení stability ikonického "T-Rexe". Zatímco investoři mluvili o zpřístupnění pláže, místní upozorňovali, že turisté sem přijíždějí právě kvůli dramatickým výhledům a autenticitě, ne kvůli pohodlným zkratkám.
Navíc Kelingking Beach není otevřená ke koupání - silné proudy si každý rok vyžádají životy turistů. Větší počet turistů by tak zvyšoval možné nebezpečí.
Pět zásadních porušení a konec projektu
Na začátku listopadu 2025 prověřovací tým odhalil hned několik závažných pochybení jako nelegální nakládání s pobřežním prostorem, chybějící environmentální posudky, střet s pravidly balijského kulturního turismu, zásahy ohrožující stabilitu útesu a dokonce i absenci základního souhlasu guvernéra pro využití pobřežní zóny.
Guvernér Koster proto 23. listopadu 2025 nařídil demolici celé stavby. Developer má šest měsíců na odstranění konstrukce a další tři měsíce na uvedení území do co nejpřirozenějšího stavu. Odborníci však varují, že část zásahů bude nevratná. Šachty výtahu prorážely skálu v samotném srdci "T-Rexe" a to může masiv dlouhodobě oslabit.
Oběť vlastní popularity
Rok 2025 má být pro Bali rekordní - očekává se přes sedm milionů turistů. Ostrov i jeho okolí tak čelí extrémnímu tlaku.
A Kelingking Beach, kdysi odlehlá a téměř tajná lokalita, je dnes podle uživatelů Tripadvisoru devátou nejlepší pláží světa. A právě to je její největší problém. Přetížená místa ztrácejí svou autenticitu, dochází k erozi, přetížení infrastruktury a zhoršování kvality života místních obyvatel.
Symbolický krok do budoucna
Demolice skleněného výtahu může být zlomovým signálem nejen pro Bali, ale pro celý region. Ukazuje, že ostrov začíná bránit své přírodní dědictví před tlakem developerských vizí, které často ignorují ekologické limity.
Rozhodnutí guvernéra Kostera je tak vítězstvím přírody nad krátkodobými zisky - a připomínkou, že některé výhledy stojí za to uchovat takové, jaké jsou. Bez výtahů, bez zkratek. A hlavně: bez toho, aby zmizela krása, kvůli které sem lidé vůbec jezdí.
