Magazín

Z luxusního výtahu nebude nic. Bali nařídilo zbourat kontroverzní projekt

nib nib
před 5 hodinami
Na ostrově Nusa Penida, jen kousek od Bali, se schyluje k radikálnímu kroku. Téměř dokončený skleněný výtah, který měl návštěvníkům ulehčit cestu na slavnou Kelingking Beach, půjde k zemi. Guvernér Bali I Wayan Koster rozhodl, že přírodní a kulturní hodnoty ostrova mají přednost před ambiciózními turistickými projekty. A tahle kauza ukazuje, že příroda Bali není jen tak na prodej.
Foto: Profimedia.cz

Kelingking Beach - místo, které ještě před deseti lety znali jen dobrodruzi - se po roce 2018 proměnilo v globální fenomén. A ikonická vyhlídka na útes připomínající Tyranosaura Rexe se stala jedním z nejfotografovanějších míst Indonésie.

Není divu. Strmý skalní hřbet spadá desítky metrů do hlubin Indického oceánu, kde na úzkou bělostnou pláž narážejí silné vlny.

Související

Odletěli bez zpáteční letenky. Jedno rozhodnutí a mají nový domov v ráji

Bába Bali Míša Jindra oděv tradice
37 fotografií

Samotný sestup je však extrémně náročný - úzké, příkré a často kluzké schody odrazují méně trénované cestovatele. A právě to byl důvod, proč developery napadla myšlenka: udělejme z toho světový unikát.

Ambiciózní plán: výtah do nitra útesu

V roce 2024 proto začala výstavba skleněného výtahu vysokého 182 metrů, zasazeného přímo do útrob útesu. Projekt počítal se dvěma panoramatickými kabinami, vyhlídkovými platformami a dokonce i restaurací zavěšenou nad propastí. Investorem byla společnost PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development s čínským kapitálem a rozpočet kolem 12 milionů dolarů (cca 251 milionů korun). 

Jenže jakmile se na sociálních sítích objevily první fotky ocelových konstrukcí prorůstajících do skály, spustila se lavina odporu. A v době zastavení prací byla konstrukce hotová asi ze 70 procent.

Kritika od ekologů, místních i turistů

Zásah do jednoho z nejkřehčích útesů ostrova vyvolal obavy z eroze a narušení stability ikonického "T-Rexe". Zatímco investoři mluvili o zpřístupnění pláže, místní upozorňovali, že turisté sem přijíždějí právě kvůli dramatickým výhledům a autenticitě, ne kvůli pohodlným zkratkám.

Navíc Kelingking Beach není otevřená ke koupání - silné proudy si každý rok vyžádají životy turistů. Větší počet turistů by tak zvyšoval možné nebezpečí.

Pět zásadních porušení a konec projektu

Na začátku listopadu 2025 prověřovací tým odhalil hned několik závažných pochybení jako nelegální nakládání s pobřežním prostorem, chybějící environmentální posudky, střet s pravidly balijského kulturního turismu, zásahy ohrožující stabilitu útesu a dokonce i absenci základního souhlasu guvernéra pro využití pobřežní zóny.

Guvernér Koster proto 23. listopadu 2025 nařídil demolici celé stavby. Developer má šest měsíců na odstranění konstrukce a další tři měsíce na uvedení území do co nejpřirozenějšího stavu. Odborníci však varují, že část zásahů bude nevratná. Šachty výtahu prorážely skálu v samotném srdci "T-Rexe" a to může masiv dlouhodobě oslabit.

Oběť vlastní popularity

Rok 2025 má být pro Bali rekordní - očekává se přes sedm milionů turistů. Ostrov i jeho okolí tak čelí extrémnímu tlaku.

A Kelingking Beach, kdysi odlehlá a téměř tajná lokalita, je dnes podle uživatelů Tripadvisoru devátou nejlepší pláží světa. A právě to je její největší problém. Přetížená místa ztrácejí svou autenticitu, dochází k erozi, přetížení infrastruktury a zhoršování kvality života místních obyvatel.

Symbolický krok do budoucna

Demolice skleněného výtahu může být zlomovým signálem nejen pro Bali, ale pro celý region. Ukazuje, že ostrov začíná bránit své přírodní dědictví před tlakem developerských vizí, které často ignorují ekologické limity.

Rozhodnutí guvernéra Kostera je tak vítězstvím přírody nad krátkodobými zisky - a připomínkou, že některé výhledy stojí za to uchovat takové, jaké jsou. Bez výtahů, bez zkratek. A hlavně: bez toho, aby zmizela krása, kvůli které sem lidé vůbec jezdí.

Zdroje: iDnes, Pelipecky, The Bali Sun

VIDEO: Místo Bali Ikea. Sledujte ukázku, jak se Natalii podařilo zmást fanoušky na Instagramu (25. 02. 2020)

Místo Bali Ikea. Sledujte ukázku, jak se Natalii podařilo zmást fanoušky na Instagramu | Video: YouTube/Natalia Taylor
 
Mohlo by vás zajímat

Jakou paseku nadělal mýtus vášně v manželství? Vychází slavná kniha Láska a západ

Jakou paseku nadělal mýtus vášně v manželství? Vychází slavná kniha Láska a západ

Tři dny, sto kilometrů a ani vteřina spánku. Rekordman z Číny ukázal, jak na únavu

Tři dny, sto kilometrů a ani vteřina spánku. Rekordman z Číny ukázal, jak na únavu

VIDEO: Hledali zdroj mrtvolného zápachu. Parazit, kterého našli, vědcům sebral dech

VIDEO: Hledali zdroj mrtvolného zápachu. Parazit, kterého našli, vědcům sebral dech

Monstrum plné lidskosti. Skvělý Frankenstein v Národním divadle působí jako zjevení

Monstrum plné lidskosti. Skvělý Frankenstein v Národním divadle působí jako zjevení
Magazín.Aktuálně.cz Obsah výtah Bali Indonésie peníze demolice turismus turistika ostrov projekt kritika kuriozity kontroverze Cestování Přehled zpráv

Právě se děje

před 15 minutami
"Infekce mě rozežírala zaživa." Čech přežil horor, vážil 42 kg, teď je mistrem světa

"Infekce mě rozežírala zaživa." Čech přežil horor, vážil 42 kg, teď je mistrem světa

Ohromující síla vůle. Ta je hlavní pointou nevšedního příběhu Martina Cubera, českého naturálního kulturisty.
před 43 minutami
Jakou paseku nadělal mýtus vášně v manželství? Vychází slavná kniha Láska a západ

Jakou paseku nadělal mýtus vášně v manželství? Vychází slavná kniha Láska a západ

Autor Denis de Rougemont v ní zkoumá vývoj mýtu tragické romantické lásky od Tristana a Isoldy až po Hollywood.
před 1 hodinou
Prohlídky u lékaře se v Česku zásadně změní. Zbytečně ročně vymře okresní město
5:21

Prohlídky u lékaře se v Česku zásadně změní. Zbytečně ročně vymře okresní město

Předcházet chorobám se vyplatí: podle propočtů uspoří každá koruna věnovaná na prevenci do budoucnu deset korun na léčení.
před 1 hodinou
Rusové už vědí, proč jsou z jejich porsche cihly. Teď jsou na řadě škodovky, bojí se

Rusové už vědí, proč jsou z jejich porsche cihly. Teď jsou na řadě škodovky, bojí se

Pondělní incident, kdy Rusům z ničeho nic odmítla nastartovat auta značky Porsche, se může rozšířit i do dalších značek koncernu Volkswagen.
před 1 hodinou

Soud schválil v kauze Stoka první dohodu o vině a trestu, Smolka dostal podmínku

Krajský soud v Brně dnes schválil první dohodu o vině a trestu v korupčním případu Stoka, obžalovaný podnikatel Lubomír Smolka dostal podmínku a peněžitý trest tři miliony korun. Navíc nesmí deset…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou

Policie kvůli výhrůžce zasahovala ve škole v centru Prahy, zadržela studenta

Policie dnes dopoledne kvůli oznámení o výhrůžce od studenta zasahovala ve škole nedaleko Staroměstského náměstí. Policisté studenta zajistili, nikomu nehrozí žádné nebezpečí, řekl mluvčí pražské…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Tři dny, sto kilometrů a ani vteřina spánku. Rekordman z Číny ukázal, jak na únavu

Tři dny, sto kilometrů a ani vteřina spánku. Rekordman z Číny ukázal, jak na únavu

Dvounohý stroj z čínské Šanghaje se zapsal do Guinnesovy knihy rekordů. Na jeden zátah zvládl ujít 106 kilometrů během tří dnů.
Další zprávy