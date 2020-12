Konec náročné manipulace s bateriemi u techniky, nastává svět Li-Ion baterií

Lithium-Iontové baterie jsou skloňovány hlavně elektromobilitou. Díky rychlému vývoji a snižování ceny se ale už delší dobu prosazují také v manipulační technice. Průkopníkem v této oblasti je společnost Jungheinrich. Každý čtvrtý vozík v jejích dodávkách po České republice už totiž obsahuje Li-Ion baterii. Víte proč?

Non-stop provoz a úspora místa

Li-Ion baterie znamenají opravdovou revoluci při provozu manipulační techniky. Jednou z jejich nejoceňovanějších vlastností je, že Lithium-Iontové baterie zvládají velmi rychlé nabíjení. Oproti dříve běžným olověným bateriím, které vyžadovaly zhruba 8 hodin do plného nabití, k tomu Li-Ion bateriím stačí 1,5 hodiny nabíjení. Navíc jim nevadí tzv. mezidobíjení, tedy krátké dobití (v řádu minut) například během výměny směny, přestávky na svačinu, či prostě kdykoliv, kdy vozík zrovna není v provozu.

Vozíky nyní zvládnou non-stop provoz bez výměny baterie i v těch nejtvrdších podmínkách. Stačí nastavit pravidla pro průběžné dobíjení a o baterii se už dál nemusíte starat. S nutností výměny baterie odpadá i další velký náklad spojený s nabíjením olověných baterií, a tím jsou samotné nabíjecí místnosti. Ty mohou ve velkých provozech zabírat i několik set metrů čtverečních, které nyní můžete využít pro produktivní činnosti.

Vysoká míra bezpečnosti

Olověné baterie mezi směnami vyžadují hodně času a namáhavé práce. U velkých čelních vysokozdvižných vozíků může samotná baterie vážit i více než jednu tunu a manipulace s ní tak rozhodně není ničím snadným a bezpečným. Využívat se musí další nízkozdvižný vozík nebo jiné nákladné řešení. K tomu je potřeba pravidelně dolévat do všech článků destilovanou vodu a pečlivě sledovat postup nabíjení tak, aby se baterie nepoškodily.

Naproti tomu Lithium-Iontové baterie jsou zcela bezúdržbové. Jedná se o uzavřený systém, do kterého není potřeba nijak zasahovat, není nutná jejich výměna a mohou být poskládány z jednotlivých článků do jakýchkoliv tvarů. Společnost Jungheinrich se proto rozhodla pro vývoj nových unikátních vozíků zcela od nuly. Oproti dřívějším zvyklostem, kdy se elektrické vozíky navrhovali "okolo baterie", se inženýři mohli zaměřit na maximální výkon a ergonomii vozíku a až následně se rozhodnout, "kam uklidit" baterii. Výsledkem jsou nejmodernější stroje Jungheinrich ETV 216i a ERC 216zi.

Dlouhá životnost, která vás překvapí

Obrovskou výhodou Lithiových baterií je také jejich životnost. Jungheinrich aktuálně nabízí záruku po dobu 5 let bez omezení nájezdu motohodin. Což je vlastnost, kterou u olověných baterií nenajdete. Vozík je schopen 5 let plnohodnotně pracovat v silném provozu pouze s jednou baterií, zatímco i dvě pravidelně měněné olověné baterie by už byly na konci své životnosti a někdy i za ní.

Lithium-Iontové baterie představují vyšší počáteční investici, přičemž rozdíl ceny odráží především kapacitu a napětí baterie. Nicméně vzhledem k rozsáhlým výhodám, které tyto moderní tipy baterií přinášejí, se návratnost takové investice může projevit již po prvním roku provozu.

Jungheinrich je již více než 65 let synonymem pro inovativní manipulační techniku a logistické systémy. Poskytuje kompletní vybavení, takže u něj najdete vše od vysokozdvižných vozíků (včetně těch s Lithium-Iontovou baterií) a paletových regálů po komplexní plně automatické systémy včetně vlastního softwaru a servisu. V České republice působí od roku 1992, je dlouhodobě jedničkou na trhu v počtu prodaných vozíků a díky rozsáhlé servisní síti s více než 170 techniky vám poskytne prvotřídní služby kdekoliv.