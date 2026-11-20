Adolf Kozel, dědeček současného pokračovatele, Roberta Ventury, přišel o dílnu, kterou jeho rodina budovala od roku 1923. Truhlářská výroba v Miroticích ale nezanikla a po restituci se Kozlova rodina k řemeslu vrátila. Dnes vyrábějí repliky historických oken a dveří pro významné české stavby i evropské zámky.
V jihočeských Miroticích začal Adolf Kozel před více než sto lety vyrábět okna. V roce 1923 tam založil truhlárnu, kterou později převzal jeho syn Adolf. Ten vystudoval pražskou uměleckoprůmyslovou školu a rodinný podnik vedl od třicátých let. Truhlářství postupně rozvíjel a navazoval na řemeslo, které se v rodině předávalo.
Plány přerušil komunistický režim. Na přelomu padesátých a šedesátých let rodina o podnik přišla a stát převzal kontrolu nad dílnou. Výroba v Miroticích však pokračovala. Dědeček dnešního pokračovatele rodinné tradice v ní dokonce dál pracoval, tenkrát ale jako zaměstnanec státu.
„Nebylo to naše, ale stále se zde vyráběla okna,“ vzpomíná Robert Ventura, pravnuk zakladatele firmy. Jeho otec získal truhlárnu zpět v restituci v roce 1991. V dílně tehdy ještě stály původní stroje, i když jejich stav zdaleka neodpovídal tomu, v jakém je potřebovali. Táta byl strojní inženýr, nikoli truhlář, přesto se rozhodl v rodinné tradici pokračovat a podnik znovu rozběhl.
Zlom přišel o pár let později. Firma hledala vlastní cestu v době, kdy se český trh rychle měnil. „Uvědomili jsme si někdy kolem roku 1994, že se český trh začíná polarizovat a část výrobců směřuje k sériové produkci. My jsme chtěli pořád dělat kvalitní řemeslo,“ vysvětluje Robert Ventura, dnes technický garant výroby.
Francouzská zakázka, která změnila směr
Cesta k francouzským zámkům podle Ventury nezačala žádným velkým obchodním plánem. „Trošku to byla náhoda,“ přiznává. Postupně ale zjistili, že tamní zákazníci oceňují právě to, na čem chtěli stavět: poctivou truhlářskou práci a cit pro historické stavby. „Francouzi chtějí, aby dům vypadal dobře se vším všudy,“ popisuje Ventura.
Firma dnes vyrábí repliky historických oken, dveří a dalších dřevěných prvků. U některých zakázek obnovuje původní výrobky, jinde připravuje nové kusy podle historických předloh. „Vyrábíme okna jinak než klasičtí sérioví výrobci. Vždycky v souvislosti s konkrétní nemovitostí,“ říká Ventura. Jejich klienty bývají majitelé historických domů, šlechtické rodiny, církevní instituce i lidé, kteří mají ke svému domu silný vztah. Správné okno podle něj člověk jednoduše nevybere z katalogu. Řemeslníci musejí nejprve poznat dům, jeho původní podobu, ale také představu majitelů.
Okno od začátku do konce
Při práci na historických replikách nestačí napodobit tvar rámu nebo rozměry původního okna. Rozdíl často spočívá v detailech, které člověk při prvním pohledu snadno přehlédne. Firma řeší profil dřeva, konstrukci, kování i sklo.
„Když děláme stoprocentní repliky, opravdu děláme repliku okna od A do Z,“ říká Ventura. Firma při tom spolupracuje se sklářským ateliérem VITRAJ. Skláři připravují tažené odbarvené sklo, které lépe odpovídá vzhledu historických oken. Rozdíl oproti běžnému sklu nemusí člověk poznat na první pohled. „Klasické sklo má totiž často nazelenalý odstín. Pokud řemeslníci použijí několik tabulek za sebou, může se barva ještě zvýraznit a ovlivnit výsledný dojem. Při vrstvení více skel to nemusí vypadat úplně hezky,“ vysvětluje Ventura. Podle něj o výsledném dojmu nerozhodují okázalé prvky. „Krása domu je v tom nejjemnějším detailu, který vydrží roky.“
Od pražských paláců po zámky na Loiře
Truhláři z Mirotic se podíleli na řadě významných českých zakázek. Jejich práci najdeme například na Černínském paláci, Kramářově vile nebo Benešově vile v Sezimově Ústí. Pracovali také na oknech Buquoyského paláce, sídla francouzského velvyslanectví, a na zakázkách pro norskou a nizozemskou ambasádu v Praze. Firma se přitom nevěnuje pouze oknům. Pro historické interiéry vyrábí také dveře, obklady, knihovny a další truhlářské prvky.
Výraznou část zakázek získala firma ve Francii. Její okna a dveře najdeme například na zámcích Mesnil-Voysin, Breuilpont nebo Bois-Héroult. U posledně jmenovaného projektu se práce neomezila na okenní a dveřní výplně: firma připravovala také knihovnu, parkety a schodiště.
V roce 2023 firma oslavila 100 let svojí existence a původní název KOZEL FENESTRA změnila na KOZEL 1923. Truhlárna v Miroticích tak po více než sto letech pokračuje v práci, kterou zahájil Adolf Kozel už v roce 1923. Rodina sice o podnik na několik desetiletí přišla, kvalitní řemeslo ale z místa nezmizelo.
VIDEO: Obnova strojní cihelny v Boubíně
Zdroj: autorský článek