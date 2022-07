Vtipy o transsexuálech připravily komika o show. Chappelle nesmí do proslulého klubu

Americký komik Dave Chappelle nevystoupí v proslulém klubu First Avenue v Minneapolis. Společnost jeho středeční show zrušila jen několik hodin před začátkem akce, rozhodla se tak po negativních reakcích části veřejnosti na sociálních sítích, které vadí Chapellovy vtipy na účet transsexuálů.

Chappelle patří k americké špičce v komediálním žánru stand-upu. Ve svých vyjádřeních trvá na tom, že proti LGBT komunitě nechová zášť, ale pouze hájí svobodu umělecké tvorby, která zahrnuje i vtipkování o transsexuálech. Jak uvedl časopis Variety, lístky na jeho středeční vystoupení se okamžitě vyprodaly, stejně rychle se ale na internetu rozhořela diskuse odpůrců plánované show.

"Je odporné, že u vás Dave (Chappelle) smí vystoupit navzdory tomu, že vaše vlastní vnitřní předpisy přímo uvádějí, že homofobní a transfobní narážky nejsou tolerovány," nechal se slyšet jeden z kritiků komika.

Klub tlaku vzápětí ustoupil a omluvil se s tím, že porušil vlastní vysoké nároky a zklamal své fanoušky. "Tým First Avenue spolu s vámi tvrdě pracoval na tom, aby naše prostory patřily k těm nejbezpečnějším v zemi. Věříme v pestrost názorů a ve svobodu uměleckého projevu, tím, že jsme ji ctili, jsme ale pustili ze zřetele, jaký to bude mít dopad," píše společnost ve veřejném prohlášení. Show se proto přesunula do jiného klubu.

Chappelle dráždí komunitu LGBT dlouhodobě. Poprask vyvolal jeho speciál The Closer pro Netflix, v němž se do lidí, kteří prošli změnou pohlaví, několikrát strefoval. Pořad byl mimochodem nominován na jednu z televizních cen Emmy. "Své právo" na nekorektní vtipkování o transsexuálech ve vystoupení hájil i historkou o přátelství s transsexuální komičkou Daphne Dormanovou, která jeho humor neodsuzovala a Chappelle ji dokonce nechal svá vystoupení zahajovat. Dormanová se kvůli sporu zapojila do twitterové hádky s LGBT komunitou, dočkala se odsouzení a podle komika si následně vzala život. Chappelle proto založil sbírku na podporu její osiřelé dcery.

Odpůrce nepřesvědčil

Zmínkou o tragické smrti kamarádky svou show uzavřel, odpůrce má ale dál. "Chapelle by si mohl alespoň uvědomit, že jeho vtipy mohou být špatně pochopeny a použity tak, aby transsexuály zranily," píše ve svém článku novinářka deníku Vox Aja Romanová. V souvislosti se sebevraždou Chappellovy kamarádky uvádí statistiku, podle níž více než padesát procent náctiletých členů trans komunity v minulém roce zvažovalo sebevraždu. Autorka se domnívá, že Chappellovy vtipy přispívají k vytváření nepřátelského prostředí.

Na Netflixu se nedávno objevil další speciál Na jméně nesejde, který je de facto komikovým proslovem na půdě jeho alma mater Duke Ellington School of the Arts ve Washingtonu D.C. Škola si původně přála po komikovi pojmenovat své divadlo. Chappelle to ale po diskusi s místními studenty odmítl. Když si od nich vyslechl kritiku svého dřívějšího pořadu The Closer a důvody, proč by neměl některé vtipy říkat, navrhl nechat pojmenovat místo Divadlem umělecké svobody a projevu.