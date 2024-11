Kombinovaná cvičení: Tajemství, jak překonat poporodní depresi

Poporodní deprese – termín, který zní až příliš formálně na to, co ve skutečnosti znamená. Každá šestá žena po porodu zažívá silné pocity jako je smutek, úzkost, vyčerpání. Jak se v tom všem neztratit? Odpověď možná překvapí – cvičení. Ideální je skupinové cvičení, kdy víte, že víte, že jste v nejste sami.

Zní to příliš jednoduše? Může být, ale podle trenérky Jany Křížové z Form Factory mají tyto lekce větší moc, než si myslíme: "Skupinové cvičení pomáhá nejen tělu, ale i mysli. Když maminky cvičí společně, ztrácí pocit izolace, získávají zpět svůj prostor a sílu."

Proč je cvičení po porodu tak důležité?

Poporodní deprese může zasáhnout kohokoliv z vás. Nezáleží na tom, jak staré jste, kolik máte zkušeností nebo jak probíhalo vaše těhotenství. Hormony, fyzické vyčerpání, izolace - to vše se sčítá a výsledkem mohou být dny, kdy máte pocit, že prostě nemůžete dál. A právě tady přichází na řadu pohyb, který přináší víc než jen fyzickou úlevu. Přidává navíc něco, co je pro každou čerstvou maminku klíčové - sociální kontakt.

Tady je pár tipů na skupinové cvičení:

Les Mills TONE™ : Kombinuje kardio, silový trénink a cviky na střed těla do 45 minut. Zní to náročně? Vůbec ne! Intenzitu si nastavíte podle sebe, což je ideální pro čerstvé maminky, které se chtějí dostat zpět do formy, ale přitom zůstat v pohodě.

: Kombinuje kardio, silový trénink a cviky na střed těla do 45 minut. Zní to náročně? Vůbec ne! Intenzitu si nastavíte podle sebe, což je ideální pro čerstvé maminky, které se chtějí dostat zpět do formy, ale přitom zůstat v pohodě. Jóga pro maminky: Jóga je skvělá na uvolnění a posílení těch svalů, které dostaly v těhotenství pořádně zabrat. Navíc vám pomůže s relaxací a odbouráním stresu - a to se po probdělé noci s malým uzlíčkem hodí.

Pilates : Pilates je zaměřený na posílení hlubokých svalů, které podporují celou páteř. Kdo po těhotenství netouží po trochu stabilitě, že?

: Pilates je zaměřený na posílení hlubokých svalů, které podporují celou páteř. Kdo po těhotenství netouží po trochu stabilitě, že? Chůze nebo běh s kočárkem: Když už musíte na procházku, proč z toho neudělat malý trénink? Vezměte kočárek A nasaďte jen rychlejší tempo.

Nejdůležitější je si uvědomit, že nemusíte být ve formě hned po pár týdnech! Každá žena má své tempo a je důležité dělat to, co vám vyhovuje.

Síla podpory

Kombinovaná cvičení nejsou jen o tom mít pevnější břicho nebo lepší kondici. Jsou o něčem mnohem hlubším - o podpoře. Nejsme v tom samy, a když máme kolem sebe lidi, kteří rozumí tomu, čím si procházíme, cítíme se lépe.. A to je v boji proti poporodní depresi někdy to nejdůležitější.

Mluvme o tom

Poporodní deprese není slabost, není to něco, za co bychom se měly stydět. Pokud máte pocit, že vás to přetěžuje, nebojte se promluvit - ať už s lékařem, rodinou nebo kamarádkou. Často stačí říct své pocity nahlas, a najednou už se necítíte tak ztracené.