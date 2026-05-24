Vůně klobás, cukrové vaty a čerstvé kávy se v sobotu nesla Královskou zahradou Pražského hradu. Jen pár kroků od katedrály pobíhaly děti s balónky, z trávy zněla hudba, mezi stromy se procházeli rytíři i Jediové ze Star Wars a u dřevěného kolotoče se tvořila fronta jako na pouti. Den dětí pod záštitou první dámy Evy Pavlové znovu ukázal úplně jinou tvář Pražského hradu.
Tradiční akce se letos znovu rozprostřela mezi Královskou zahradu a Horním Jelením příkopem. Desítky dětských a neziskových organizací připravily soutěže, hry, kvízy i vzdělávací aktivity a vstup byl zdarma. Dobrovolníci České rady dětí a mládeže rozdávali mapky areálu, rodiče posedávali na lehátkách ve stínu stromů a děti běhaly s malinovkou nebo cukrovou vatou od stanoviště ke stanovišti.
Vedle poníků stáli skauti a táborníci, o pár metrů dál si děti zkoušely zdravotnické vybavení Lékařů bez hranic, zatímco z jiné části zahrad znělo cinkání středověkých zbraní. Mezi tím se proplétali lidé převlečení za rytíře nebo postavy z Hvězdných válek.
V Míčovně Pražského hradu navíc návštěvníky čekala výstava Z pohádky do pohádky připravená ve spolupráci s Barrandov Studio. A celé to opravdu působilo, jak Hrad lákal už před akcí: jako „svět fantazie, pohádek, dobrodružství a radosti“, kde si každý najde něco svého - od opékání buřtů až po projížďky na historickém kolotoči.
Prezidentský pár dorazil už dopoledne a areálem pak procházel pomalu, prakticky krok za krokem. Každých pár metrů je někdo zastavil - jednou kvůli společné fotce, podruhé kvůli krátkému rozhovoru nebo jen podání ruky. Prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová se zastavovali hlavně u stanovišť, kde si děti mohly něco vyzkoušet.
Chvíli debatovali s hasiči nebo Lékaři bez hranic, pak zamířili ke zvířatům. Prezident si u přírodovědců nechal na ruku položit i velkého sklípkana. První dáma, která na akci dorazila v pohodlných teniskách a širokých zelených šatech, raději zůstala jen u pomazlení kočky a svého muže s pavoukem pozorovala zpovzdálí.
„Hrad je nás všech“
„Jsme moc rádi, že můžeme znovu přivítat děti na Pražském hradě,“ řekl prezident Aktuálně.cz. Podle něj nejde jen o zábavu, ale i o poděkování všem organizacím a lidem, kteří s dětmi pracují. „Je to příležitost pro celé rodiny, aby si zde užily krásný den, navzájem se poznaly, vyzkoušely si spoustu nových věcí a možná se i motivovaly k zajímavým činnostem. Hlavně jde o to, aby si všichni užili den v pohodě,“ dodal pro deník.
První dáma upozorňovala, jak pestrý program letos organizátoři připravili. „Je tu zastoupena skutečně celá plejáda organizací, které se starají nejen o volný čas dětí, ale také o jejich výchovu,“ popsala Aktuálně.cz. Sama pak vyjmenovávala, co všechno děti v zahradách čeká: „Je tady Junák, Česká tábornická unie, divadlo pro děti, kolotoč nebo zmrzlina. Máme tu i zástupce Star Wars a různá zvířátka, od hadů a pavouků až po kočičky.“
A opravdu bylo těžké projít všechno. U některých stanovišť se tvořily dlouhé fronty, děti sbíraly razítka do hracích plánů a běhaly mezi jednotlivými atrakcemi. Jedni seděli na trávě s klobásou a limonádou, jiní si zkoušeli lukostřelbu, lezli po dřevěných překážkách nebo sledovali ukázky záchranářů. Celé to působilo spíš jako letní festival než sídlo hlavy státu.
Pavel i jeho žena během dne několikrát zdůraznili, že chtějí Pražský hrad více otevřít veřejnosti. „Není to žádná uzavřená entita, ve které sídlí prezident a instituce. Je to národní kulturní památka číslo jedna pro každého z nás,“ řekl Pavel Aktuálně.cz. Podle něj by lidé měli Hrad vnímat jako místo, kam mohou přijít nejen na oficiální akce, ale i „se bavit a něco se dozvědět“.
Prezidentského páru jsme se také zeptali, co by dnes vzkázal dětem vyrůstajícím ve světě válek, nejistoty a negativity na sociálních sítích. „Hlavně se tím nenechat převálcovat,“ odpověděl Pavel. „Doporučil bych občas si udělat přestávku od sociálních sítí, mobilů a tabletů a jít mezi lidi, přesně tak jako tady dnes.“ Pavlová ho doplnila pohledem na procházející zástupy rodin kolem. „Tohle, co vidíte kolem sebe, je reálný svět a tím bychom se měli řídit. To, že si spolu můžeme povídat a děti si mohou hrát, je skutečnost,“ řekla první dáma deníku.
Dětský den na Pražském hradě. Podívejte se na rozhovor s prezidentem a první dámou:
Zdroj: autorský text
