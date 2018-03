Kolekce svítidel Good&Mojo od holandského studia It's About Romi

Kolekce svítidel Good&Mojo je unikátním propojením designu, udržitelnosti a dobročinnosti.

Good&Mojo je kolekce udržitelných svítidel navržených nejen s ohledem na naši planetu, ale také na lidi žijících v oblastech, kde světlo nemusí být samozřejmostí. Svítidla jsou totiž vyrobena z obnovitelných, nebo recyklovaných materiálů, které designéři od It's About Romi chytře přetvořili do současného moderního designu. Řada svítidel je vhodná jak pro domácí užití, tak do komerčních prostor. Použité materiály jsou velmi různorodé a exotické, např. použité automobilové pneumatiky, recyklovaný papír, recyklovaná dřevěná štěpka, vulkanický kámen, bambus a další.

Celá kolekce svítidel Good&Mojo je rozdělena do několika různých designů, které nesou jméno podle unikátních míst na Zemi jako jsou hory, pralesy, národní parky, ostrovy a vulkány. Jméno každého designu v sobě navíc nese místo původu tohoto materiálu. Například závěsná a stolní svítidla jménem Mekong jsou vyrobena z jedné části z ručně propleteného bambusu a z druhé části z bambusu lakovaného bílým lakem s vysokým leskem pro dosažení krásného kontrastu. Mekong je jméno nejdelší řeky jihovýchodní Asie protékající šesti různými státy, kde se bambus hojně vyskytuje.

Další designy svítidel nesoucí jména podle známých hor Annapurna, Kilimanjaro a Everest se vyznačují více konvenčním designem a jejich design odkazuje na základní tvar hor, vysokou pyramidu. Základny podlahových a stolních lamp jsou tvořeny bambusovými nohy směřujících pod ostrým úhlem k sobě, kde na vrcholu stojí klasické stínidlo z bavlny.

Z každého koupeného svítidla z kolekce Good&Mojo je 5% věnováno na nadaci WakaWaka, která poskytuje solární panely lidem v nouzi v místech bez pokrytí elektrické energie po celém světě. Solární panely jsou bezpečnou alternativou k benzinovým lampám, které jsou v těchto místech běžně používané.

Kolekce svítidel Good&Mojo je unikátním propojením designu, udržitelnosti a dobročinnosti.