Koláče a dorty, na kterých si na podzim a v zimě smlsnete

před 1 hodinou
Za okny tma a mráz. Co takhle provonět domov a zahřát se při pečením něčeho sladkého? Ať už hledáte recept na klasický linecký koláč, strouhaný koláč s tvarohem nebo něco extravagantnějšího, mezi těmito recepty si zaručeně vyberete.
Krémešový karamelový dort
Krémešový karamelový dort | Foto: Dr. Oetker

Linecký koláč

Křehké těsto, sladká náplň a ta charakteristická mřížka na povrchu - to vše z něj dělá dokonalý podzimní moučník.

Upéct ho není žádná věda. Stačí vypracovat křehké těsto z mouky, másla, cukru a žloutků, naplnit ho domácím džemem nebo marmeládou a na povrch vytvořit mřížku z pruhů těsta. Po upečení získáte zlatavý koláč, který vypadá jako od profesionálního cukráře.

Chcete vyzkoušet moderní verzi? Zkuste podzimní mřížkový koláč, který kombinuje tradiční postup s podzimními přísadami.

TIP: Linecké těsto se dá připravit i den předem a uschovat v lednici. Ráno ho pak jen vyválíte a koláč je hotový za chvilku.

Strouhaný koláč s tvarohem

Pokud máte rádi jednoduché recepty, strouhaný koláč s tvarohem je přesně pro vás. Tento moučník má tu výhodu, že ho zvládne i naprostý začátečník. Prostě vypracujete těsto, polovinu nastrouháte na dno plechu nebo formy, přidáte tvarohovou náplň a zbytek těsta nastrouháte navrch.

Výsledkem je vláčný, nadýchaný koláč s jemně nakyslou příchutí tvarohu. Děti ho milují, dospělí oceňují jeho jednoduchost. A co víc - tento strouhaný koláč s tvarohem se dá připravit z ingrediencí, které má prakticky každý doma v lednici.

Pivní čokoládový dort
Pivní čokoládový dort | Foto: Dr. Oetker

Pivní čokoládový dort

Zní to možná neobvykle, ale věřte, že tato kombinace je opravdu výborná. Tmavé pivo v těstě dodává moučníku jemnou hořkost, která dokonale ladí s bohatou čokoládovou chutí. Výsledkem je vláčný dort, který se rozplývá na jazyku.

Pivní čokoládový dort není jen chutný, ale také vizuálně působivý. Když ho ozdobíte čokoládovou polevou a jemným zdobením, získáte moučník hodný slavnostních příležitostí.

Krémešový karamelový dort

Pokud máte rádi sladké a krémové dezerty, tento dort je vaše vysněná volba. Představte si nadýchaný korpus, bohatou vanilkovou náplň a karamelovou polevu, která vše dokonale spojuje.

Krémešový karamelový dort není těžké připravit, i když na první pohled může působit komplikovaně. Stačí postupovat krok za krokem a výsledek předčí vaše očekávání. Tento dort se skvěle hodí na víkendové oslavy nebo jako překvapení pro blízké.

Větrníkový dort

A na závěr něco, co rozhodně stojí za vyzkoušení. Větrníkový dort Dr. Oetker je oslavou klasické české cukrařiny. Křehké těsto odlehčené šlehačkovou pěnou, úžasný vanilkový krém a karamelová poleva - to vše dohromady vytváří nezapomenutelný zážitek.

Větrníkový dort vyžaduje trochu více času a trpělivosti, ale výsledek stojí za každou minutu strávenou v kuchyni.

Zima je zkrátka ideální období na pečení. Neváhejte, a pusťte se do toho!

 
