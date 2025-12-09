Koláče a dorty, na kterých si na podzim a v zimě smlsnete

Linecký koláč
Křehké těsto, sladká náplň a ta charakteristická mřížka na povrchu - to vše z něj dělá dokonalý podzimní moučník.
Upéct ho není žádná věda. Stačí vypracovat křehké těsto z mouky, másla, cukru a žloutků, naplnit ho domácím džemem nebo marmeládou a na povrch vytvořit mřížku z pruhů těsta. Po upečení získáte zlatavý koláč, který vypadá jako od profesionálního cukráře.
Chcete vyzkoušet moderní verzi? Zkuste podzimní mřížkový koláč, který kombinuje tradiční postup s podzimními přísadami.
TIP: Linecké těsto se dá připravit i den předem a uschovat v lednici. Ráno ho pak jen vyválíte a koláč je hotový za chvilku.
Strouhaný koláč s tvarohem
Pokud máte rádi jednoduché recepty, strouhaný koláč s tvarohem je přesně pro vás. Tento moučník má tu výhodu, že ho zvládne i naprostý začátečník. Prostě vypracujete těsto, polovinu nastrouháte na dno plechu nebo formy, přidáte tvarohovou náplň a zbytek těsta nastrouháte navrch.
Výsledkem je vláčný, nadýchaný koláč s jemně nakyslou příchutí tvarohu. Děti ho milují, dospělí oceňují jeho jednoduchost. A co víc - tento strouhaný koláč s tvarohem se dá připravit z ingrediencí, které má prakticky každý doma v lednici.
Pivní čokoládový dort
Zní to možná neobvykle, ale věřte, že tato kombinace je opravdu výborná. Tmavé pivo v těstě dodává moučníku jemnou hořkost, která dokonale ladí s bohatou čokoládovou chutí. Výsledkem je vláčný dort, který se rozplývá na jazyku.
Pivní čokoládový dort není jen chutný, ale také vizuálně působivý. Když ho ozdobíte čokoládovou polevou a jemným zdobením, získáte moučník hodný slavnostních příležitostí.
Krémešový karamelový dort
Pokud máte rádi sladké a krémové dezerty, tento dort je vaše vysněná volba. Představte si nadýchaný korpus, bohatou vanilkovou náplň a karamelovou polevu, která vše dokonale spojuje.
Krémešový karamelový dort není těžké připravit, i když na první pohled může působit komplikovaně. Stačí postupovat krok za krokem a výsledek předčí vaše očekávání. Tento dort se skvěle hodí na víkendové oslavy nebo jako překvapení pro blízké.
Větrníkový dort
A na závěr něco, co rozhodně stojí za vyzkoušení. Větrníkový dort Dr. Oetker je oslavou klasické české cukrařiny. Křehké těsto odlehčené šlehačkovou pěnou, úžasný vanilkový krém a karamelová poleva - to vše dohromady vytváří nezapomenutelný zážitek.
Větrníkový dort vyžaduje trochu více času a trpělivosti, ale výsledek stojí za každou minutu strávenou v kuchyni.
Zima je zkrátka ideální období na pečení. Neváhejte, a pusťte se do toho!