V únoru jedovatá kojenecká výživa zmizela z regálů kvůli podezření na nebezpečný toxin. Potravinářská inspekce nyní objevila, že se několik balení kojenecké výživy vrátilo do prodeje. Toxin cereulid přežije i vroucí vodu a u dětí způsobuje zvracení i dehydrataci. Podívejte se na seznam rizikových balení.
Kojenecká výživa Nutrilon, kterou výrobce v únoru 2026 stahoval kvůli podezření na toxin cereulid, se znovu objevila v prodejnách Kaufland.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se to dozvěděla z evropského systému rychlého varování RASFF a 14. října zkontrolovala tři prodejny.
V Jablonci nad Nisou našli inspektoři dvě balení Nutrilon Profutura Duobiotik 1, v Humpolci jedno balení Nutrilon Advanced 2 (800 g) a v Děčíně jedno balení Nutrilon Advanced 2 (1 kg).
V té době už výživa neležela v regálech, protože ji Kaufland sám stáhl už 9. října a odložil ve skladu. Do té doby si ji ale zákazníci mohli koupit. Kaufland nyní stahuje tyto výrobky:
Nutrilon Profutura Duobiotik 1, 800 g – DMT 10. 3. 2027, 13. 5. 2027 a 5. 11. 2027
Nutrilon Advanced 2, 800 g – DMT 16. 9. 2026, 21. 11. 2026 a 20. 12. 2026
Nutrilon Advanced 2, 1 kg – DMT 27. 8. 2026, 4. 11. 2026, 24. 12. 2026 a 18. 2. 2027
Cereulid vyrábí bakterie Bacillus cereus a vyvolává hlavně nevolnost a zvracení. Toxin je odolný vůči teplu, takže ho nezničí ani příprava mléka horkou vodou.
U kojenců může zvracení rychle vést k dehydrataci, proto inspekce bere každé balení vážně. Pokud máte doma některý z uvedených výrobků s daným datem minimální trvanlivosti, inspekce doporučuje dítěti ho nedávat. Balení můžete vrátit v kterékoli prodejně Kaufland.
SZPI teď zjišťuje, kdy a kolik stažené výživy se do obchodů vrátilo a jestli se některá balení dostala až k zákazníkům. Další zjištění slibuje zveřejnit.
Zdroj: SZPI
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