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Do Kauflandu se vrátila stažená kojenecká mléka. Hrozí u nich nebezpečný toxin

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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V únoru jedovatá kojenecká výživa zmizela z regálů kvůli podezření na nebezpečný toxin. Potravinářská inspekce nyní objevila, že se několik balení kojenecké výživy vrátilo do prodeje. Toxin cereulid přežije i vroucí vodu a u dětí způsobuje zvracení i dehydrataci. Podívejte se na seznam rizikových balení.

Kojenecké mléko s podezřením na přítomnost nebezpečné bakterie se opět objevilo v obchodech napříč republikou.
Kojenecké mléko s podezřením na přítomnost nebezpečné bakterie se opět objevilo v obchodech napříč republikou.Foto: Shutterstock – New Africa
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Kojenecká výživa Nutrilon, kterou výrobce v únoru 2026 stahoval kvůli podezření na toxin cereulid, se znovu objevila v prodejnách Kaufland.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se to dozvěděla z evropského systému rychlého varování RASFF a 14. října zkontrolovala tři prodejny.

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V Jablonci nad Nisou našli inspektoři dvě balení Nutrilon Profutura Duobiotik 1, v Humpolci jedno balení Nutrilon Advanced 2 (800 g) a v Děčíně jedno balení Nutrilon Advanced 2 (1 kg).

V té době už výživa neležela v regálech, protože ji Kaufland sám stáhl už 9. října a odložil ve skladu. Do té doby si ji ale zákazníci mohli koupit. Kaufland nyní stahuje tyto výrobky:

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  • Nutrilon Profutura Duobiotik 1, 800 g – DMT 10. 3. 2027, 13. 5. 2027 a 5. 11. 2027

  • Nutrilon Advanced 2, 800 g – DMT 16. 9. 2026, 21. 11. 2026 a 20. 12. 2026

  • Nutrilon Advanced 2, 1 kg – DMT 27. 8. 2026, 4. 11. 2026, 24. 12. 2026 a 18. 2. 2027  

Cereulid vyrábí bakterie Bacillus cereus a vyvolává hlavně nevolnost a zvracení. Toxin je odolný vůči teplu, takže ho nezničí ani příprava mléka horkou vodou.

U kojenců může zvracení rychle vést k dehydrataci, proto inspekce bere každé balení vážně. Pokud máte doma některý z uvedených výrobků s daným datem minimální trvanlivosti, inspekce doporučuje dítěti ho nedávat. Balení můžete vrátit v kterékoli prodejně Kaufland.

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SZPI teď zjišťuje, kdy a kolik stažené výživy se do obchodů vrátilo a jestli se některá balení dostala až k zákazníkům. Další zjištění slibuje zveřejnit.

Zdroj: SZPI

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