Vypadají jako nikotinové sáčky, místo nikotinu ale slibují energii a vitamin C. Inspektoři ve dvou druzích takových „energetických polštářků“ naměřili tolik kofeinu, že je označili za zdraví škodlivé. O jaké výrobky jde a proč se jim vyhnout?
Energetické sáčky Rebel Energy Pouches ve dvou příchutích obsahovaly podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) tolik kofeinu, že je už nelze považovat za bezpečné.
Inspektoři je odebrali 26. 8. 2026 u firmy EPD International v Teplicích a obě příchutě zařadili mezi nebezpečné potraviny. Jde o dvanáctigramová balení z Polska, která distribuuje rumunská firma American Household:
Rebel Energy Pouches Energy Drink Vitamin C, šarže B 5K32535
Rebel Energy Pouches Citrus Vitamin C, šarže B 5K32185
Energetické sáčky fungují podobně jako nikotinové. Malý polštářek si člověk vloží pod horní ret a kofein se mu vstřebává přímo přes sliznici. Na první pohled vypadají nevinně, a proto po nich sahají i mladí lidé.
Příliš mnoho kofeinu přitom může vyvolat bušení srdce, úzkost, třes nebo nespavost. Děti a dospívající jsou na něj citlivější než dospělí. Kolik kofeinu sáčky přesně obsahovaly, inspekce neuvádí. Pokud je máte doma, nepoužívejte je.
Zdroj: Potraviny na pranýři
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