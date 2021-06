Kypr bojuje se záplavou divokých koček. Je jich víc než lidí, spí i na hřbitovech

Každý den se brzo ráno vydává Dinos Ajomamitis na hřbitov, aby nakrmil zdejší "obyvatele". Když zastaví své auto, zpoza náhrobků se vynořují zástupy koček a přibíhají k němu. Zatímco nedočkavě krouží kolem jeho nohou, každé z nich Dinos připravuje misku se žrádlem. Patří totiž mezi mnohé dobrovolníky, kteří se snaží krmit tisíce toulavých koček na celém Kypru.

V okolí Nikósie, hlavního města Kypru, denně nakrmí až 200 koček. "Nemáme žádné oficiální počty, ale podle našich odhadů je na ostrově minimálně stejně koček jako lidí," říká pro agenturu Reuters Ajomamitis s tím, že tu může žít tak milion koček.

Před útulkem přibližně 80 kilometrů od Nikósie nalézají jeho zaměstnanci opuštěné kočky i s jejich koťaty prakticky každý den. Zařízení s názvem Malcolm Cat Protection Society (MCPS) se stará o 200 zvířat, která zde mají bezpečné zázemí pro život. Přibližně polovinu z nich si k sobě vezmou rodiny, jenomže počty nově příchozích jsou mnohem vyšší.

"Mnoho nevykastrovaných a nesterilizovaných koček porodí každým rokem spoustu koťat. Lidé nám neustále telefonují nebo kočky prakticky vyhazují před dveře útulku," vysvětluje David Fender, předseda MCPS.

Přestože Řecko v posledních letech ročně vyčlenilo na jejich kastraci v přepočtu téměř dva miliony korun, podle Fendera i Ajomamitise je to jen kapka v moři. "Řešením by byla humánní a organizovaná kontrola jejich počtu, a to pod vedením vlády," dodává Fender.

Úzká spojitost Kypru a koček přitom sahá tisíce let do minulosti. Francouzští archeologové v roce 2004 objevili na 9500 let starém pohřebišti vůbec nejstarší záznam o jejich domestikaci, ostatky divokých koček tu byly pohřbeny spolu s člověkem.

Podle legendy vyslala ve 4. století Helena Konstantinopolská na Kypr loď plnou koček, aby se postaraly o jedovaté hady, kteří v té době sužovali ostrov.

Že kočky ke Kypru nezpochybnitelně patří, dokazuje i tamní klášter svatého Mikuláše, který nesl přídomek "kočičí". Podle legend měl na své věži dva zvony - jeden svolával obyvatele k modlitbám, ten druhý kočky ke krmení.