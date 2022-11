Kněz si v kostele užíval sex se dvěma dominami. Znesvěcený oltář církev radši spálila

Dnes už bývalý katolický kněz Travis Clark z města Pearl River v americké Louisianě si odsedí tři roky ve vězení za obscénní chování. Před dvěma lety se totiž přímo v kostele oddával sexu se dvěma dominami a ještě se při tom nechal natáčet. Oltář, na kterém seděl, církev nechala zničit.

Při sexu ve třech Clarka a jeho společnice překvapil náhodný kolemjdoucí. Když koncem září roku 2020 v jedenáct hodin večer zahlédl, že se v kostele svítí, bylo mu to divné, a tak se přes okno podíval, co se uvnitř děje. Ke svému překvapení však nespatřil kněze ponořeného do hluboké modlitby, ale stal se svědkem divokých orgií. Píše o tom web LADbible.

Clark zrovna seděl svlečený na oltáři, zatímco dvojice žen se před ním promenádovala ve vyzývavých latexových kostýmech. Celou scénu snímala kamera, kterou si kněz připevnil na stativ. Natáčet se ovšem rozhodl i nepozorovaný host, který s pikantním videem následně zamířil na nejbližší policejní stanici, aby ho ukázal strážníkům.

Policisté ani chvíli neváhali a Clarka i obě dominy zatkli, aniž by trio stihlo své radovánky dokončit. Zároveň na místě činu zajistili hned několik sexuálních pomůcek. Clark dostal na konci letošního listopadu trest ve výši tří let odnětí svobody za obscénní chování. Dominy byly odsouzené pouze za vandalství.

Kromě pobytu ve vězení bude muset bývalý kněz ještě zaplatit pokutu tisíc dolarů (přes 23 tisíc korun). Přitom už dříve musel věnovat osm tisíc dolarů (více než 187 tisíc korun) svému arcibiskupství. Církev se totiž na základě kanonického práva rozhodla znesvěcený oltář spálit a nahradit ho novým, což si vyžádalo značné výdaje.

