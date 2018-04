KM BETA: Správná střecha a dobrý dům

Nakoupit na jednom místě a postavit dům bez problémů, rychle a kvalitně? Postavit obvodové zdi, příčky a položit střechu tak, aby vše dokonale ladilo a jednotlivé komponenty do sebe zapadly jako dílky stavebnice? Komunikovat s jedním dodavatelem či technickým poradcem, ideálně naplánovat logistiku, zjednodušit a zrychlit proces výstavby?

Vyberte si stavební systém od největšího českého výrobce stavebních materiálů - společnosti KM Beta - a ušetříte čas i peníze. KM BETA nabízí široký sortiment výrobků pro stavbu domu od základů až po střechu: vápenopískové a pálené zdivo, betonové střešní krytiny a suché maltové a omítkové směsi.

Bílé cihly: více místa a lepší klima

Pro obvodové zdi se hodí dvouvrstvý zdicí systém z vápenopískových cihel KMB SENDWIX - jeden z nejmodernějších stavebních systémů s vysokým zřetelem na aktuální trendy nízkoenergetické a pasivní výstavby. KMB SENDWIX je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Byl navržen pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Jeho základem je vápenopísková cihla nebo kvádr, které se používají ke zdění vnitřní i vnější nosných i nenosných stěn a v některých variantách také pro vnější pohledové stěny. Součástí systému jsou kromě kvádrů pro nosné stěny tloušťky 175, 200, 240 a 290 mm také prvky pro zdění příček tl. 115 mm, zakládací cihly, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo, zdicí a spárovací malty, lepidla a další pomocný materiál. Lícové prvky jsou vyráběny jak v přírodní bílé barvě, tak v barevných odstínech. Spojení těchto výrobků v kombinaci s doporučenými variantami kvalitního izolantu povyšuje KMB SENDWIX mezi nejoblíbenější a nejvhodnější konstrukční systém pro nízkoenergetické i pasivní domy vůbec.

Navíc dokonalé tepelně technické, akumulační, akustické a statické parametry dosahuje KMB SENDWIX díky vysoké objemové hmotnosti zdicích prvků při výrazně menších tloušťkách stěn (pevnost cihel nabízí velmi štíhlé nosné stěny již od tloušťky 175 mm), čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy a současném rozšíření obytné plochy. I z tohoto důvodu jsou vápenopískové cihly KMB SENDWIX úspornějším řešením proti třeba páleným červeným blokům.

"Pátá stěna" s 30letou zárukou

Obvodovou konstrukci z vápenopískových prvků systému KMB SENDWIX je vhodné doplnit betonovou krytinou od stejného výrobce. Betonová střešní krytina KM BETA se vyrábí pomocí moderní technologie z přírodních materiálů a její výraznou vlastností je její vysoká pevnost (unese více než 2000 N), díky níž je možné vyrábět tašky větších rozměrů a snížit tak jejich počet na m2. Krytina je odolná nejen vůči povětrnostním vlivům, ale odolává také chemickým vlivům vnějšího prostředí, díky čemuž nevyžaduje téměř žádnou údržbu a má samočistící schopnost. Na prodloužení životnosti střešní krytiny se podílí i další důležité vlastnosti jako je mrazuvzdornost a nízká nasákavost. Krytina má i dobré zvukověizolační vlastnosti, což ocení zejména obyvatelé podkrovních prostor. Krytina je použitelná pro spády střechy od 12° až do 90° ve všech klimatických oblastech ČR.

Design pro každého

Každý dům je jiný a specifické jsou také estetické požadavky každého investora. Tašky se vyrábí v několika barevných odstínech, a třech povrchových úpravách ze kterých si každý zákazník může vybrat podle svého vkusu či charakteru stavby. Barevné varianty umožňují dokonalé sladění střechy s celkovým designem domu. Tašky KMB BETA a KMB HODONKA uspokojí zejména tradičně zaměřené zákazníky, KMB ROTA je určena pro moderní architekturu: díky většímu rozměru má střecha méně spár a unikátní tvar tašky vytváří na střeše podélný rastr.

Střešní systém společnosti KM Beta, a.s. to nejsou jen betonové tašky, ale také více než 50 betonových doplňků, které střeše dají kromě funkčnosti i krásný vzhled. Betonové střešní doplňky ke krytině KMB BETA a KMB HODONKA jsou dostupné v sedmi barevných provedeních, takže je možné je sladit s vybranými střešními taškami. Betonové doplňky ke střešní krytině KMB ROTA se vyrábí pouze v černé barvě stejně jako krytina samotná. Vedle standardních betonových doplňků jakými jsou třeba hřebenáče, ozdobné prvky, hřebenové ucpávky a další, zákazník ocení i speciální tašky. KM Beta, a. s. nabízí tašky odvodňovací, kolektorové, tašky hadicových prostupů, odvětrací a větrací tašky, nášlapné tašky, protisněhové tašky apod.

Kvalitní povrchové úpravy tašek zajišťují jejich dlouhou životnost, rovnoměrnou barevnost v celé ploše a barevnou stálost. Díky tomu může výrobce, společnost KM Beta a.s., poskytovat svým zákazníkům záruku až 30 let a to i na betonové střešní doplňky!!!

Více informací naleznete na www.kmbeta.cz