Znovu se vyřádila. Německá topmodelka Heidi Klum kvůli své tradiční newyorské halloweenské oslavě, kterou pořádá už 25 let, prošla významnou proměnou. Hosty i fotografy šokovala, když dorazila oblečená v realisticky vypadajícím kostýmu, jenž znázorňoval její vlastní useknutou zkrvavenou ruku.
Třiapadesátiletá modelka byla k nepoznání, vidět byly jen její oči a ústa, z nichž jí kapala krev, zatímco vyplazovala jazyk. Horní část ruky končila krvavou směsicí visících vazů a šlach. Obklopovala ji skupina pomocníků v krví potřísněných ochranných oblecích.
Nápad, že se převtělí v obří ruku, konkrétně ve svou vlastní levou ruku s dlouhými červenými nehty, prstenem na palci a zásnubním i snubním prstenem, dostala loni. „Podívala jsem se na svou ruku a pomyslela jsem si, že by se mi do ní nějak vešlo celé tělo,“ citovala Heidi Klum agentura AP.
Finální obléknutí kostýmu zabralo zhruba pět až šest hodin, samotná výroba převleku ovšem trvala mnohem déle. Video zachycující práci maskérů modelka zveřejnila na svém instagramu.
Modelka, která se věnuje i moderování, svými originálními kostýmy překvapuje dlouhodobě. V roce 2022 přišla na večírek převlečená za červa na rybářském vlasci. V minulých letech se objevila v kostýmu řecké mytické postavy Medúsy, páva či vlkodlaka z klipu Michaela Jacksona k písni Thriller. Na charitativní akci Met Gala, kterou v Metropolitním muzeu umění v New Yorku každoročně pořádá časopis Vogue, letos dorazila jako mramorová socha.
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