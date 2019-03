Kluka je mi líto, za nic nemůže, říká Tary. Podle youtubera jde o naplánovaný skandál

Český youtuber Tary se vyjádřil ke kauze s fanouškem, jemuž řekl, že má málo peněz. Ve videu se ho chlapec zeptal, proč je Taryho oblečení tak drahé. Ukrajinský rodák, jehož kanál odebírá 667 tisíc lidí, mu odpověděl, že neprodává drahé věci, ale že kluk má málo peněz. Taryho chování vzápětí odsoudila většina tuzemských youtuberů. „Klučiny mi je moc líto a opravdu za nic nemůže, stal se obětí plánovaného skandálu,“ vyjádřil se teď Tary.

Šestadvacetiletý Taras "Tary" Povoroznyk byl od začátku března v zahraničí, odkud sledoval kauzu ohledně videa, v němž odpověděl chlapci na dotaz ohledně ceny oblečení větou, že má málo peněz. Na prohlášení kontroverzního youtubera upozornil na Twitteru Johny Machette.

"Nechtěl jsem ho vůbec urazit nebo komentovat finanční či sociální stránku jeho rodiny. To vystřihli. Internet a reakční kanály z toho potom udělaly obrovskou kauzu. (…) Po pronesení mé věty to hned utnuli. Kdyby to nechali celé běžet, tak tam je to jasně popsané. Ta odpověď klukovi přišla," obhajoval Tary po návratu do Česka svoje jednání v rozhovoru pro Blesk.cz.

Youtuber tvrdí, že okamžitě chlapce hledal. Chtěl se mu totiž po příjezdu ze zahraničí hned omluvit. "Nikomu jinému omluvu nedlužím. Kluk je oběť, kterou si někdo vzal ke svému úmyslu mě zničit. Hledáme ho dál, zatím se nám bohužel neozval," řekl s tím, že by s ním rád strávil i nějaký čas.

Celá kauza mu přijde zinscenovaná, narážel i na její načasování, protože byl v tu dobu v zahraničí.

"Nechápu, proč se do toho zapojilo tolik lidí. Neviděli celé video, stream měl přes 20 minut a oni použili pár sekund," dodal s tím, že mu lidé včetně rodičů dětí píší dopisy a vyjadřují mu podporu. "A že mi klesly odběratelé na YouTube, neznamená, že mi klesla sledovanost. Ta se drží, i když mám o 100 tisíc odběratelů méně."

S youtuberem mezitím ukončily spolupráci například festival Utubering nebo hračkářství Bambule. "Pro naši značku je důležité, aby produkty zastupovali takoví lidé, kteří budou dětem dobrými vzory jak v chování v běžném životě, tak v jednání ve světě sociálních sítí," napsalo Království hraček Bambule na Facebooku.

Tary patří mezi nejvýraznější české youtubery, česká mutace časopisu Forbes ho v roce 2017 zařadila mezi 77 nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích.

Na YouTube jeho tvorbu momentálně odebírá 667 tisíc lidí, na Instagramu jej sleduje 438 uživatelů.