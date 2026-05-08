Přeskočit na obsah
Benative
8. 5.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Klíšťata o víkendu zaútočí s větší silou. Podle čeho vědci poznají, kde bude nejhůř?

Jana Chmelíková

Klíště nesnáší vedro, miluje vlhkost a na oběť si počká i v nízkém trávníku před domem. V květnu jeho aktivita vrcholí a Česko potvrzuje pověst evropského ohniska encefalitidy. Jsme na tom dokonce tak špatně, že turisté z Brazílie dostávají při cestě k nám varování, aby se nechali očkovat. Proč nám rekordní zájem o vakcíny nepomáhá a co vyčíst z „klíšťového radaru“ dřív, než vyjdete ven?

Nejvyšší riziko napadení klíštětem je v květnu, Česko je přitom jednou z nejnebezpečnějších zemí světa
Nejvyšší riziko napadení klíštětem je v květnu, Česko je přitom jednou z nejnebezpečnějších zemí světa.Foto: Shutterstock
Reklama

Každý rok je to stejný příběh: klíšťata jsou všude a tradování, že klíště člověk chytí v listnatém lese na houbách nebo ve vysoké trávě, je sice založené na pravdě, rozhodně to ale neznamená, že ve městě jste v bezpečí. Ve svém kožichu jej ostatně přímo do vaší postele snadno donesou i psi nebo kočky.

Mapo, mapo, řekni, kde je riziko největší

Navzdory své rozšířenosti klíště má poměrně vysoké nároky: nesmí být ani moc horko, ani moc zima. Nesmí být moc sucho, ale ani moc vlhko. A také nesmí být příliš velké výkyvy ničeho z toho – proto má tak rádo vyšší trávu a podrosty, v nichž se dobře drží stálé podmínky, a ve zvýšené míře se objevuje v jarní a o něco méně intenzivní podzimní vlně.

Související

„Systematickému sledování aktivity klíšťat se věnujeme přibližně posledních 15 let. Zařazení této problematiky mezi pravidelné činnosti ústavu vychází z úzké souvislosti mezi aktivitou klíšťat a aktuálním počasím,“ říká Martin Možný, vedoucí oddělení biometeorologických aplikací v ČHMÚ. „Hlavním cílem vydávání předpovědí aktivity je přispět ke snížení rizika nákazy infekčními onemocněními, jako jsou lymská borelióza nebo klíšťová encefalitida,“ dodává.

Český hydrometeorologický ústav každý den vydává předpověď rizika napadení klíšťaty. Čím tmavší zabarvení je, tím vyšší je i riziko
ČHMÚ každý den vydává předpověď rizika napadení klíšťaty. Čím tmavší zabarvení je, tím vyšší je i rizikoFoto: ČHMÚ

Předpověď se vydává na dva dny dopředu a vy tak můžete třeba před plánovaným výletem zpozornět a přibalit balení repelentu navíc – i když, jak upozorňují odborníci, samotný repelent před klíšťaty chrání jen zčásti. Repelent ale nepodceňujte, ani pokud jste proti encefalitidě plně očkovaní, klíšťata přenáší i lymeskou boreliózu, proti které lepší ochrana stále není.

Reklama
Reklama

A jak „klíšťatová předpověď“ od ČHMÚ funguje? „Vychází z matematických vztahů mezi aktivitou klíšťat a počasím, které jsme vytvářeli spolu se Státním zdravotním ústavem. Předcházel tomu systematický víceletý monitoring klíšťat a terénní mikrometeorologická měření. Předpověď je vydávána denně ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR,“ vysvětluje Martin Možný.

Související

Dědictví jižních Čech

Klíšťová encefalitida je relativně nová nemoc, poprvé ji popsali sovětští vědci ve 30. letech 20. století. Až v roce 1948 byla poprvé izolována v Evropě mimo Sovětský svaz. „Historicky první ohniska byla v jižních Čechách a přilehlém Bavorsku,“ připomíná doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., epidemiolog a vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Vývoj počtu případů lymeské boreliózy mezi lety 2023–2025
Vývoj počtu případů lymeské boreliózy mezi lety 2023–2025Foto: SZÚ

Českoslovenští vědci František Gallia a Jan Krejčí se tehdy podíleli na izolování viru z lidských vzorků. Posléze byla potvrzena i hypotéza, že právě klíště je jejím přenašečem.

Postupně se rozšířila do velké části Evropy a dnes ji můžete chytit prakticky kdekoliv od Německa na východ, od jižního Švédska po Slovinsko. S měnícím se světovým klimatem se ale stále posouvají i tyto hranice a třeba Brazilci mají při cestách do střední a východní Evropy doporučené očkování proti encefalitidě.

Reklama
Reklama

Předvídatelné nebezpečí

Podceňovat klíšťata se rozhodně nevyplatí – počet nakažených klíšťovou encefalitidou u nás rok od roku stoupá, léčí se tu s ní třetina všech případů v Evropě, loni to bylo přes 700 případů. Po přepočítání na počet obyvatel jsme v evropském žebříčku na třetím nejhorším místě.

Rožňavská epidemie

Encefalitida se kromě klíšťat přenáší i nepasterovaným mlékem od napadeného zvířete. Epidemie této nemoci v roce 1951 ve slovenské Rožňavě tehdy postihla několik stovek lidí a nastavila nové standardy zpracování mléčných výrobků. Konzumace neošetřeného mléka je dodnes riziková.

Třetina nakažených si přitom vůbec není vědoma, že klíště měla, a celá čtvrtina má dlouhodobé následky – včetně různých forem ochrnutí. V této situaci je přitom naprosto paradoxní stále nízká proočkovanost populace.

Související

„Česká republika dosáhla historického maxima, 51 procent populace má aplikovanou alespoň jednu dávku vakcíny, což je výrazné zlepšení oproti 29 procentům v roce 2019. Reálná ochrana je však nízká: pouze 17 procent je skutečně plně chráněno dokončením očkovacího schématu,“ říká Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti. Se stoupajícím věkem pacienta se zvyšuje jak pravděpodobnost přenosu, tak závažnost následků.

Reklama
Reklama
Jak správně vytáhnout klíště? | Video: Veronika Rodriguez

Zdroj: nivb.cz, chmi.cz, szu.gov.cz

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Součástí aktuální Tečky Radka Bartoníčka jsou i záběry na účastníky protivládní demonstrace na podporu nezávislosti České televize a Českého rozhlasu.
Součástí aktuální Tečky Radka Bartoníčka jsou i záběry na účastníky protivládní demonstrace na podporu nezávislosti České televize a Českého rozhlasu.
Součástí aktuální Tečky Radka Bartoníčka jsou i záběry na účastníky protivládní demonstrace na podporu nezávislosti České televize a Českého rozhlasu.

Dvojí metr ANO. Blažek je lump, Babiš oběť. A ten, kdo kvůli Okamurovi popřel svá slova

Ve svém pravidelném pořadu Tečka se redaktor Radek Bartoníček s nadhledem i humorem ohlíží za událostmi nejen české politiky z uplynulého týdne. Pouští přitom videoukázky, z nichž část natáčí, protože se často s politiky potkává, a následně ve studiu videa glosuje. V tomto týdnu vybral například videa s premiérem Andrejem Babišem (ANO) či velké protivládní protesty Milionu chvilek pro demokracii.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama