Klíště nesnáší vedro, miluje vlhkost a na oběť si počká i v nízkém trávníku před domem. V květnu jeho aktivita vrcholí a Česko potvrzuje pověst evropského ohniska encefalitidy. Jsme na tom dokonce tak špatně, že turisté z Brazílie dostávají při cestě k nám varování, aby se nechali očkovat. Proč nám rekordní zájem o vakcíny nepomáhá a co vyčíst z „klíšťového radaru“ dřív, než vyjdete ven?
Každý rok je to stejný příběh: klíšťata jsou všude a tradování, že klíště člověk chytí v listnatém lese na houbách nebo ve vysoké trávě, je sice založené na pravdě, rozhodně to ale neznamená, že ve městě jste v bezpečí. Ve svém kožichu jej ostatně přímo do vaší postele snadno donesou i psi nebo kočky.
Mapo, mapo, řekni, kde je riziko největší
Navzdory své rozšířenosti klíště má poměrně vysoké nároky: nesmí být ani moc horko, ani moc zima. Nesmí být moc sucho, ale ani moc vlhko. A také nesmí být příliš velké výkyvy ničeho z toho – proto má tak rádo vyšší trávu a podrosty, v nichž se dobře drží stálé podmínky, a ve zvýšené míře se objevuje v jarní a o něco méně intenzivní podzimní vlně.
„Systematickému sledování aktivity klíšťat se věnujeme přibližně posledních 15 let. Zařazení této problematiky mezi pravidelné činnosti ústavu vychází z úzké souvislosti mezi aktivitou klíšťat a aktuálním počasím,“ říká Martin Možný, vedoucí oddělení biometeorologických aplikací v ČHMÚ. „Hlavním cílem vydávání předpovědí aktivity je přispět ke snížení rizika nákazy infekčními onemocněními, jako jsou lymská borelióza nebo klíšťová encefalitida,“ dodává.
Předpověď se vydává na dva dny dopředu a vy tak můžete třeba před plánovaným výletem zpozornět a přibalit balení repelentu navíc – i když, jak upozorňují odborníci, samotný repelent před klíšťaty chrání jen zčásti. Repelent ale nepodceňujte, ani pokud jste proti encefalitidě plně očkovaní, klíšťata přenáší i lymeskou boreliózu, proti které lepší ochrana stále není.
A jak „klíšťatová předpověď“ od ČHMÚ funguje? „Vychází z matematických vztahů mezi aktivitou klíšťat a počasím, které jsme vytvářeli spolu se Státním zdravotním ústavem. Předcházel tomu systematický víceletý monitoring klíšťat a terénní mikrometeorologická měření. Předpověď je vydávána denně ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR,“ vysvětluje Martin Možný.
Dědictví jižních Čech
Klíšťová encefalitida je relativně nová nemoc, poprvé ji popsali sovětští vědci ve 30. letech 20. století. Až v roce 1948 byla poprvé izolována v Evropě mimo Sovětský svaz. „Historicky první ohniska byla v jižních Čechách a přilehlém Bavorsku,“ připomíná doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., epidemiolog a vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
Českoslovenští vědci František Gallia a Jan Krejčí se tehdy podíleli na izolování viru z lidských vzorků. Posléze byla potvrzena i hypotéza, že právě klíště je jejím přenašečem.
Postupně se rozšířila do velké části Evropy a dnes ji můžete chytit prakticky kdekoliv od Německa na východ, od jižního Švédska po Slovinsko. S měnícím se světovým klimatem se ale stále posouvají i tyto hranice a třeba Brazilci mají při cestách do střední a východní Evropy doporučené očkování proti encefalitidě.
Předvídatelné nebezpečí
Podceňovat klíšťata se rozhodně nevyplatí – počet nakažených klíšťovou encefalitidou u nás rok od roku stoupá, léčí se tu s ní třetina všech případů v Evropě, loni to bylo přes 700 případů. Po přepočítání na počet obyvatel jsme v evropském žebříčku na třetím nejhorším místě.
Rožňavská epidemie
Encefalitida se kromě klíšťat přenáší i nepasterovaným mlékem od napadeného zvířete. Epidemie této nemoci v roce 1951 ve slovenské Rožňavě tehdy postihla několik stovek lidí a nastavila nové standardy zpracování mléčných výrobků. Konzumace neošetřeného mléka je dodnes riziková.
Třetina nakažených si přitom vůbec není vědoma, že klíště měla, a celá čtvrtina má dlouhodobé následky – včetně různých forem ochrnutí. V této situaci je přitom naprosto paradoxní stále nízká proočkovanost populace.
„Česká republika dosáhla historického maxima, 51 procent populace má aplikovanou alespoň jednu dávku vakcíny, což je výrazné zlepšení oproti 29 procentům v roce 2019. Reálná ochrana je však nízká: pouze 17 procent je skutečně plně chráněno dokončením očkovacího schématu,“ říká Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti. Se stoupajícím věkem pacienta se zvyšuje jak pravděpodobnost přenosu, tak závažnost následků.
Zdroj: nivb.cz, chmi.cz, szu.gov.cz
Světové novinářské fórum odsoudilo návrh zákona na financování ČT a ČRo
Delegáti kongresu Světového novinářského fóra (IFJ) jednomyslně odsoudili vládní návrh na financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ze státního rozpočtu.
Dvojí metr ANO. Blažek je lump, Babiš oběť. A ten, kdo kvůli Okamurovi popřel svá slova
Ve svém pravidelném pořadu Tečka se redaktor Radek Bartoníček s nadhledem i humorem ohlíží za událostmi nejen české politiky z uplynulého týdne. Pouští přitom videoukázky, z nichž část natáčí, protože se často s politiky potkává, a následně ve studiu videa glosuje. V tomto týdnu vybral například videa s premiérem Andrejem Babišem (ANO) či velké protivládní protesty Milionu chvilek pro demokracii.
Divoká scéna v Římě. Krejčíková chrlila nadávky, komentátoři zesměšňovali Sabalenkovou
Při pohledu na skóre to byl ve druhém kole turnaje v Římě celkem jasný zápas. Světová jednička Aryna Sabalenková smetla vracející se českou šampionku Barboru Krejčíkovou 6:2 a 6:3. Ale dramatických událostí na kurtu bylo k vidění víc než dost.
ŽIVĚ Kvůli ruským útokům hoří 2400 hektarů lesa na severu Ukrajiny
Kvůli ruským útokům hoří les v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny, informuje agentura DPA s odvoláním na státní podnik Ukrajinské lesy. Požár je v místě nedaleko hranic s Ruskem a kvůli špatné bezpečnostní situaci k němu lesníci nemohou.