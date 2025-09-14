Magazín

Kladivo na korupci. Albánská ministryně Diella je první svého druhu

před 6 hodinami
V malé a pohostinné Albánii, kde slunce svítí jasně a korupce bývá občas až příliš viditelná, se zrodil jeden odvážný nápad. Premiér Edi Rama, muž s vizí a smyslem pro divadlo, se jednoho dne rozhodl, že je na čase konečně zatočit s nepoctivými praktikami, které kazily pověst jeho země.
Foto: Profimedia.cz

A protože staré metody selhávaly, musel přijít s něčím, co by nikdo nečekal. Místo dalšího ministra z masa a kostí, který by mohl být náchylný k "lidským chybám", se rozhodl jmenovat ministryni pro veřejné zakázky, která je doslova neúplatná, neovlivnitelná, a dokonce ani nevlastní žádné bankovní konto.

Nad slunce jasné

Její jméno je Diella, což v překladu znamená Slunce, a její existence je postavena z pixelů, kódu a spousty umělé inteligence. Je to první virtuální ministryně na světě, a přestože nemá ani ruce, ani nohy, už teď dělá pořádný poprask.

Jmenování nové ministryně je potřeba brát trochu s nadhledem a symbolicky. Albánská opozice pochopitelně upozorňuje, že je to protiústavní, protože ministrem může být podle ústavy jen osoba starší osmnácti let.

"Tahle ministryně nemá žádné kamarády, nemá žádné rodinné vazby a rozhodně nemá ráda obálky s penězi. Je stoprocentně neúplatná," prohlásil premiér Rama na stranickém shromáždění. Diella se sice fyzicky nedostavila, protože by se do sálu těžko dostávala, ale byla přítomna virtuálně, a to ve formě avatara mladé ženy v tradičním albánském oděvu.

Vizionář premiérem

Jejím hlavním posláním je dohlížet na veškeré veřejné zakázky a zajistit, aby v Albánii v tomhle ohledu zmizela korupce. Diella, která už dříve pomáhala lidem s miliony žádostí na digitální platformě e-Albania, má nyní za úkol hodnotit nabídky.

Foto: Reuters

Diella by nevznikla, kdyby Edi Rama nebyl tak svéráznou postavou. Původně umělec a malíř, který vystudoval na Akademii umění (odtud ta láska k divadlu) a později se stal profesionálním basketbalistou. Politickou kariéru začal v roce 1998 jako ministr kultury, mládeže a sportu, teď už je počtvrté premiérem. V letech 2000-2011 byl starostou Tirany, kde proslul přeměnou města - budovy nechal vymalovat pestrými barvami, což mu vyneslo cenu "Nejlepší starosta světa" v roce 2004.

Rama slibuje vstup země do EU do roku 2030, také je známý svým extravagantním stylem - v Bruselu se ukazuje v teniskách a barevných ponožkách. A tak Albánie, země známá svými přírodními krásami a bojem s korupcí, zkouší pod jeho vedením neortodoxní řešení.

Zdroj: BBC a Guardian

 
