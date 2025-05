Tady byste být nechtěli. Podívejte se na Kimovy gulagy v KLDR přes Google Earth

Je to pár dnů, co severokorejská státní agentura oznámila, že zpackané spuštění nového torpédoborce na vodu před zraky samotného vůdce odskáčou nejméně čtyři lidé. "Jedná se o neomluvitelný zločin," řekl Kim Čong-un. Je dost možné, že poputují do jednoho z obávaných gulagů, kde totalitní stát týrá své odpůrce a jiné nešťastníky. Podívejte se na místa, díky kterým režim Kimů stále drží moc.